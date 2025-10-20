Elképesztő tépés a Down, már 500 ponttal lőtt ki az index

Folytatódik a menetelés, a Dow Jones több mint 540 ponttal magasabban, vagyis 1,2, az S&P 500 szintén 1,2, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal áll magasabban.

A befektetői optimizmust egyrészt az Apple-részvények újabb, történelmi csúcsa fűtötte, másrészt az a remény, hogy véget érhet a kormányzati leállás, valamint kedvező vállalati gyorsjelentések és inflációs adatok érkeznek a héten. Több technológiai nagyvállalat, köztük az Advanced Micro Devices (AMD), a KLA Corporation, a Micron és a TE Connectivity is mindenkori csúcsára ért, ami az amerikai technológiai szektor tartós erejét jelzi.