Javul a hangulat, felpattanás a tőzsdéken
Javul a hangulat, felpattanás a tőzsdéken

A múlt hét második felében az amerikai regionális bankszektor hitelezési gyakorlatával kapcsolatos aggodalmak rontották el a részvénypiaci hangulatot, de az amerikai tőzsdék múlt pénteken már fordulni tudtak, amelyet Ázsiában is pozitív mozgások követtek ma reggel a fontos kínai makroadatok megjelenése után. A hangulatjavulás Európában is megérkezett, emelkednek a vezető indexek. A héten folytatódik a gyorsjelentési szezon, többek között a Netflix, a Coca-Cola, a Tesla, és az Intel számai is érkeznek.
Pluszban Európa

Többnyire emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Pozitív hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, ami a magyar tőzsdén is meglátszik.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Tömeges elbocsátást hajt végre Romániában a Bosch

A Bosch mintegy 170 munkavállaló elbocsátását jelentette be a nemeszsuki gyárában, a visszaeső autóipari kereslet és a globális piaci átalakulások miatt. Az üzemben jelenleg mintegy 3300-an dolgoznak, a leépítés főként a termelést érinti - írta meg a profit.ro.

Tömeges elbocsátást hajt végre Romániában a Bosch
Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot

Az iPhone 17 sorozat jelentősen felülmúlta elődje eladásait Kínában és az Egyesült Államokban a megjelenést követő időszakban a Counterpoint kutatócég adatai szerint.

Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot
Emelkedéssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,16 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 2,28 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,37 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,27 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,86 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,74 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,28 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,44 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A kínai harmadik negyedéves GDP előzetes statisztikája mellett az ipar és a kiskereskedelem szeptemberi adatai is megjelentek, ráadásul a kínai jegybank is kamatdöntő ülést tartott.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 8,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 61,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 190,61 0,5% 1,6% 0,4% 8,6% 6,8% 61,5%
S&P 500 6 664,01 0,5% 1,7% 1,0% 13,3% 14,1% 91,3%
Nasdaq 24 817,95 0,7% 2,5% 2,5% 18,1% 22,9% 109,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 582,15 -1,4% -1,1% 6,2% 19,3% 22,3% 103,3%
Hang Seng 25 247,1 -2,5% -4,0% -6,2% 25,9% 25,7% 3,5%
CSI 300 4 514,23 -2,3% -2,2% -0,8% 14,7% 19,2% -5,8%
Európai részvényindexek              
DAX 23 830,99 -1,8% -1,7% 2,0% 19,7% 21,7% 84,6%
CAC 8 174,2 -0,2% 3,2% 5,0% 10,8% 7,8% 65,6%
FTSE 9 354,57 -0,9% -0,8% 1,6% 14,5% 11,6% 58,0%
FTSE MIB 41 758,11 -1,5% -0,7% -0,5% 22,1% 19,2% 115,4%
IBEX 15 601,1 -0,3% 0,8% 3,1% 34,6% 31,1% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 968,7 -0,1% 1,0% 3,6% 29,8% 38,9% 209,9%
ATX 4 578,37 -2,1% -1,9% 0,0% 25,0% 26,8% 108,6%
PX 2 340,55 -1,6% -1,0% 2,9% 33,0% 45,1% 169,9%
Magyar blue chipek              
OTP 30 330 -1,0% 2,6% 6,0% 39,8% 59,2% 212,7%
Mol 2 744 -0,5% -0,9% -2,3% 0,5% 5,1% 64,8%
Richter 10 360 1,4% -2,3% 5,0% -0,4% -4,8% 57,0%
Magyar Telekom 1 786 -0,8% -0,8% -4,4% 40,2% 65,1% 405,9%
Nyersanyagok              
WTI 58,3 0,0% -2,4% -9,5% -19,5% -18,2% 43,1%
Brent 61,28 0,2% -2,5% -9,9% -18,0% -17,5% 42,6%
Arany 4 242,5 -0,6% 5,9% 15,1% 61,6% 57,6% 122,9%
Devizák              
EURHUF 389,5250 0,1% -0,4% -0,1% -5,3% -2,7% 6,9%
USDHUF 333,8547 0,1% -1,1% 1,4% -16,0% -9,7% 7,4%
GBPHUF 448,6350 0,1% -0,7% -0,3% -9,8% -6,7% 11,7%
EURUSD 1,1668 -0,1% 0,8% -1,5% 12,7% 7,8% -0,4%
USDJPY 150,7750 0,0% -1,1% 3,0% -4,1% 0,5% 43,1%
GBPUSD 1,3392 -0,3% 0,7% -2,0% 6,9% 3,0% 3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 106 476 -1,6% -5,8% -8,6% 12,8% 58,0% 840,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 0,7% -1,4% -1,6% -12,9% -2,6% 435,6%
10 éves német állampapírhozam 2,54 0,4% -2,2% -3,7% 7,4% 15,3% -508,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,1% 0,0% -2,0% 3,5% 3,9% 199,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
