Kilőttek a kispapírok a magyar tőzsdén, a techcégek húzzák a Wall Streetet

A hétfői kereskedésben szépen emelkednek az amerikai tőzsdeindexek: a Dow Jones 0,8, az S&P 500 0,9, a Nasdaq pedig 1,3 százalékkal zárt magasabban.

A hangulatot elsősorban az Apple 4 százalékos ugrása javította, miután a Loop Capital „vételre” minősítette fel a részvényt, az iPhone-kereslet élénkülésére hivatkozva.

A befektetők optimisták az amerikai kormányzati leállás – a remények szerint – közelgő lezárását illetően, a vállalati gyorsjelentésekkel és a várható inflációs adatokkal kapcsolatban, miközben a múlt heti volatilis kereskedés után a piacokat az erős gyorsjelentési szezon és a Fed esetleges októberi kamatcsökkentése támogatja.