Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

Tovább tépik a 4iG-t
Délelőtt írtunk róla, hogy jelentősen emelkedik a 4iG és a Rába árfolyama, előbbi azóta tovább menetelt és új napon belüli csúcsot ért el, 8,5 százalékos ralit követően. A Rába közben tartja magát 2700 forint közelében, így jelenleg 16,7 százalékos az emelkedés mértéke.
A hazai részvénypiacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,5 százalékos pluszban van, részben az OTP 0,9 százalékos emelkedésének köszönhetően.
Esik a BNP Paribas
A BNP Paribas részvényei 7,5 százalékot zuhantak, miután egy amerikai esküdtszék megállapította, hogy a francia bank segített a szudáni kormánynak népirtást elkövetni azzal, hogy az amerikai szankciókat sértő banki szolgáltatásokat nyújtott. A manhattani esküdtszék pénteken elrendelte, hogy a BNP Paribas összesen 20,5 millió dollárt fizessen három szudáni felperesnek, akik Omar al-Bashir volt elnök uralma alatt elkövetett emberi jogi visszaélésekről tanúskodtak.
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában
A mai írást egy bő évtizedes makaói kaszinós történet inspirálta – arról az őrületről, ami napjaink AI-versenyfutásában zajlik. Akkor Makaóban kifogytak a legnagyobb címletű zsetonok, amelyeket papírcetlikkel pótoltak a játékosok. Nincs ez ma sem másképp az OpenAI megsegítésére létrejött különféle konstrukciókkal.
Közel 18 százalékot ralizott egy magyar részvény
Ralizik a 4iG és a Rába árfolyama, utóbbi több mint 18 százalékot ralizott a védelmi részvények iránti növekvő befektetői érdeklődés közepette. Mindkét részvény ott van a legforgalmasabb papírok között a magyar tőzsdén a mai kereskedésben, a 4iG toronymagasan vezeti a listát.
Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója
Hétfő reggel kiterjedt szolgáltatáskimaradás volt tapasztalható az Amazon Web Services-nél (AWS), ami több más platform működésére is kihatott - írja a Bloomberg.
Nevet vált a Duna House
A Duna House Group a továbbiakban DH Groupként, megújult arculattal és új honlappal folytatja tevékenységét.
Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények
Felpattantak ma délelőtt az európai tőzsdék, részben a védelmi részvények emelkedésének köszönhetően, amelyeket elkezdték visszavenni a múlt heti esés után.
Pluszban Európa
Többnyire emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Pozitív hangulatban indult a kereskedés a nemzetközi piacokon, ami a magyar tőzsdén is meglátszik.
Tömeges elbocsátást hajt végre Romániában a Bosch
A Bosch mintegy 170 munkavállaló elbocsátását jelentette be a nemeszsuki gyárában, a visszaeső autóipari kereslet és a globális piaci átalakulások miatt. Az üzemben jelenleg mintegy 3300-an dolgoznak, a leépítés főként a termelést érinti - írta meg a profit.ro.
Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot
Az iPhone 17 sorozat jelentősen felülmúlta elődje eladásait Kínában és az Egyesült Államokban a megjelenést követő időszakban a Counterpoint kutatócég adatai szerint.
Emelkedéssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 3,16 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 2,28 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,37 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,27 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,86 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,74 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,28 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,35 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,44 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A kínai harmadik negyedéves GDP előzetes statisztikája mellett az ipar és a kiskereskedelem szeptemberi adatai is megjelentek, ráadásul a kínai jegybank is kamatdöntő ülést tartott.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 8,6 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 61,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 190,61
|0,5%
|1,6%
|0,4%
|8,6%
|6,8%
|61,5%
|S&P 500
|6 664,01
|0,5%
|1,7%
|1,0%
|13,3%
|14,1%
|91,3%
|Nasdaq
|24 817,95
|0,7%
|2,5%
|2,5%
|18,1%
|22,9%
|109,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 582,15
|-1,4%
|-1,1%
|6,2%
|19,3%
|22,3%
|103,3%
|Hang Seng
|25 247,1
|-2,5%
|-4,0%
|-6,2%
|25,9%
|25,7%
|3,5%
|CSI 300
|4 514,23
|-2,3%
|-2,2%
|-0,8%
|14,7%
|19,2%
|-5,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 830,99
|-1,8%
|-1,7%
|2,0%
|19,7%
|21,7%
|84,6%
|CAC
|8 174,2
|-0,2%
|3,2%
|5,0%
|10,8%
|7,8%
|65,6%
|FTSE
|9 354,57
|-0,9%
|-0,8%
|1,6%
|14,5%
|11,6%
|58,0%
|FTSE MIB
|41 758,11
|-1,5%
|-0,7%
|-0,5%
|22,1%
|19,2%
|115,4%
|IBEX
|15 601,1
|-0,3%
|0,8%
|3,1%
|34,6%
|31,1%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 968,7
|-0,1%
|1,0%
|3,6%
|29,8%
|38,9%
|209,9%
|ATX
|4 578,37
|-2,1%
|-1,9%
|0,0%
|25,0%
|26,8%
|108,6%
|PX
|2 340,55
|-1,6%
|-1,0%
|2,9%
|33,0%
|45,1%
|169,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 330
|-1,0%
|2,6%
|6,0%
|39,8%
|59,2%
|212,7%
|Mol
|2 744
|-0,5%
|-0,9%
|-2,3%
|0,5%
|5,1%
|64,8%
|Richter
|10 360
|1,4%
|-2,3%
|5,0%
|-0,4%
|-4,8%
|57,0%
|Magyar Telekom
|1 786
|-0,8%
|-0,8%
|-4,4%
|40,2%
|65,1%
|405,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,3
|0,0%
|-2,4%
|-9,5%
|-19,5%
|-18,2%
|43,1%
|Brent
|61,28
|0,2%
|-2,5%
|-9,9%
|-18,0%
|-17,5%
|42,6%
|Arany
|4 242,5
|-0,6%
|5,9%
|15,1%
|61,6%
|57,6%
|122,9%
|Devizák
|EURHUF
|389,5250
|0,1%
|-0,4%
|-0,1%
|-5,3%
|-2,7%
|6,9%
|USDHUF
|333,8547
|0,1%
|-1,1%
|1,4%
|-16,0%
|-9,7%
|7,4%
|GBPHUF
|448,6350
|0,1%
|-0,7%
|-0,3%
|-9,8%
|-6,7%
|11,7%
|EURUSD
|1,1668
|-0,1%
|0,8%
|-1,5%
|12,7%
|7,8%
|-0,4%
|USDJPY
|150,7750
|0,0%
|-1,1%
|3,0%
|-4,1%
|0,5%
|43,1%
|GBPUSD
|1,3392
|-0,3%
|0,7%
|-2,0%
|6,9%
|3,0%
|3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|106 476
|-1,6%
|-5,8%
|-8,6%
|12,8%
|58,0%
|840,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,98
|0,7%
|-1,4%
|-1,6%
|-12,9%
|-2,6%
|435,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,54
|0,4%
|-2,2%
|-3,7%
|7,4%
|15,3%
|-508,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|-0,1%
|0,0%
|-2,0%
|3,5%
|3,9%
|199,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
