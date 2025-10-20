Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

Délelőtt írtunk róla, hogy jelentősen emelkedik a 4iG és a Rába árfolyama, előbbi azóta tovább menetelt és új napon belüli csúcsot ért el, 8,5 százalékos ralit követően. A Rába közben tartja magát 2700 forint közelében, így jelenleg 16,7 százalékos az emelkedés mértéke.

A hazai részvénypiacon általánosan is jó a hangulat, a BUX 0,5 százalékos pluszban van, részben az OTP 0,9 százalékos emelkedésének köszönhetően.