A Kering 4 milliárd euróért eladja szépségipari üzletágát a L’Oréalnak, hogy csökkentse adósságát és a divatüzletre összpontosítson.

A Gucci anyavállalata, a Kering megállapodott arról,

hogy szépségipari divízióját 4 milliárd euróért a L’Oréalnak értékesíti.

A lépés Luca de Meo új vezérigazgató stratégiaváltását jelzi: az adósság csökkentése és a fő profilnak számító divatüzletág erősítése a cél.

A megállapodás részeként a francia kozmetikai óriás megszerzi a Kering illatportfóliójának zászlóshajóját, a Creed márkát – amelyet François-Henri Pinault előző vezérigazgató 2023-ban 3,5 milliárd euróért vásárolt meg –, továbbá 50 évre kizárólagos jogokat kap a Kering divatmárkái (köztük a Bottega Veneta és a Balenciaga) alatt futó parfüm- és szépségtermékek fejlesztésére.

A L’Oréal a Gucci-licencet is megkapja 50 évre, amint lejár a Cotyval fennálló megállapodás, amelyet az elemzők 2028-ig tartónak vélelmeznek. A Bernstein elemzői szerint a Kering Beauté eladása nagyjából azon az áron, amennyit két éve a Creedért fizettek, "keserű, de szükséges" lépés.

Bár a szépségipari üzletág értékesítése már de Meo hivatalba lépése előtt is opció volt, az olasz vezető az ügyről tájékozott források szerint ebben a hónapban drámai mértékben felgyorsította a tárgyalásokat a L’Oréallal. A Kering szépségdivíziójának felvásárlása a L’Oréal eddigi legnagyobb akvizíciója lesz, meghaladva a 2023-ban 2,5 milliárd dollárért megvett ausztrál Aesop márkát. A Bernstein szerint a tranzakció stratégiailag is logikus, a Creed pedig a növekvő luxusillatpiac egyik legizgalmasabb márkája.

A hírre a Kering részvényei 4,1%-kal,

a L’Oréal papírjai 0,4%-kal emelkedtek.

A vételár érdemi előrelépést jelent a Kering nettó adósságának csökkentésében. Az adósság június végén 9,5 milliárd eurón állt, amelyhez 6 milliárd eurónyi hosszú távú lízingkötelezettség társult, aggodalmat keltve a befektetők körében. A mostani irányváltás kevesebb mint két hónappal de Meo hivatalba lépése után részben visszafordítja elődje, François-Henri Pinault – akinek családja ellenőrzi a csoportot – egyik legnagyobb stratégiai fordulatát.

A Kering 2023-ban hozta létre szépségipari üzletágát a Creed felvásárlásával, hogy mérsékelje Gucci-függőségét, amely a profit túlnyomó részét adja. A divízió felfuttatása azonban nem sikerült: az idei első fél évben 60 millió eurós üzemi veszteséget jelentett. A vállalat közben a Gucci növekedésének lassulásával küzd a kulcsfontosságú kínai piacon: a márka bevétele az utolsó jelentett negyedévben éves alapon 25%-kal esett. Ez tovább fokozta a nyomást az eladósodottság csökkentésére és a hitelminősítési leminősítések elkerülésére.

De Meo jelezte a részvényeseknek, hogy nehéz döntésekre készül az adósság lefaragása érdekében, beleértve a racionalizálást és az átszervezést, ahol szükséges. A cég emiatt elhalasztotta az olasz Valentino teljes felvásárlását, és ingatlanvagyon-elemeiből is részesedések értékesítésével kíván készpénzt felszabadítani.

A L’Oréal – a Maybelline smink és a CeraVe bőrápolás gyártója – már most is kasszasikereket arató parfümöket állít elő Yves Saint Laurent márkanév alatt, miután 2008-ban 1,15 milliárd euróért megszerezte a jogokat a Keringtől. A két vállalat emellett közös vállalkozást is létrehoz az ügyfélélmények és szolgáltatások bővítésére a luxusszegmensben.

A Bernstein szerint a parfümök a L’Oréal 2024-es bevételeinek mintegy 14%-át adják, és a második negyedévben kétszámjegyű ütemben nőttek, felülteljesítve a szegmenst. "A L’Oréal erős lendületben van a Luxe divízióban, és alighanem várják, hogy megszerezzék a Kering rangos, ám viszonylag alulfejlesztett márkáihoz kötődő parfüm- és szépséglicenceket" – mondta Bruno-Roland Bernard, a párizsi Institut Français de la Mode vállalati pénzügyek és luxusmenedzsment adjunktusa és tanácsadója. Szerinte az is elképzelhető, hogy a L’Oréal kedvező alkupozíciót használ ki, korlátozott verseny mellett.

Nem világos, hogy az ügylet miként befolyásolja a L’Oréal és az Armani-csoport közötti tárgyalásokat. A néhai Giorgio Armani végrendelete a L’Oréalt a divatház kisebbségi részesedésének egyik preferált vevőjeként nevezte meg. A felek a zárást 2026 első felére várják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ