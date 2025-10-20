A Gucci anyavállalata, a Kering megállapodott arról,
hogy szépségipari divízióját 4 milliárd euróért a L’Oréalnak értékesíti.
A lépés Luca de Meo új vezérigazgató stratégiaváltását jelzi: az adósság csökkentése és a fő profilnak számító divatüzletág erősítése a cél.
A megállapodás részeként a francia kozmetikai óriás megszerzi a Kering illatportfóliójának zászlóshajóját, a Creed márkát – amelyet François-Henri Pinault előző vezérigazgató 2023-ban 3,5 milliárd euróért vásárolt meg –, továbbá 50 évre kizárólagos jogokat kap a Kering divatmárkái (köztük a Bottega Veneta és a Balenciaga) alatt futó parfüm- és szépségtermékek fejlesztésére.
A L’Oréal a Gucci-licencet is megkapja 50 évre, amint lejár a Cotyval fennálló megállapodás, amelyet az elemzők 2028-ig tartónak vélelmeznek. A Bernstein elemzői szerint a Kering Beauté eladása nagyjából azon az áron, amennyit két éve a Creedért fizettek, "keserű, de szükséges" lépés.
Bár a szépségipari üzletág értékesítése már de Meo hivatalba lépése előtt is opció volt, az olasz vezető az ügyről tájékozott források szerint ebben a hónapban drámai mértékben felgyorsította a tárgyalásokat a L’Oréallal. A Kering szépségdivíziójának felvásárlása a L’Oréal eddigi legnagyobb akvizíciója lesz, meghaladva a 2023-ban 2,5 milliárd dollárért megvett ausztrál Aesop márkát. A Bernstein szerint a tranzakció stratégiailag is logikus, a Creed pedig a növekvő luxusillatpiac egyik legizgalmasabb márkája.
A hírre a Kering részvényei 4,1%-kal,
a L’Oréal papírjai 0,4%-kal emelkedtek.
A vételár érdemi előrelépést jelent a Kering nettó adósságának csökkentésében. Az adósság június végén 9,5 milliárd eurón állt, amelyhez 6 milliárd eurónyi hosszú távú lízingkötelezettség társult, aggodalmat keltve a befektetők körében. A mostani irányváltás kevesebb mint két hónappal de Meo hivatalba lépése után részben visszafordítja elődje, François-Henri Pinault – akinek családja ellenőrzi a csoportot – egyik legnagyobb stratégiai fordulatát.
A Kering 2023-ban hozta létre szépségipari üzletágát a Creed felvásárlásával, hogy mérsékelje Gucci-függőségét, amely a profit túlnyomó részét adja. A divízió felfuttatása azonban nem sikerült: az idei első fél évben 60 millió eurós üzemi veszteséget jelentett. A vállalat közben a Gucci növekedésének lassulásával küzd a kulcsfontosságú kínai piacon: a márka bevétele az utolsó jelentett negyedévben éves alapon 25%-kal esett. Ez tovább fokozta a nyomást az eladósodottság csökkentésére és a hitelminősítési leminősítések elkerülésére.
De Meo jelezte a részvényeseknek, hogy nehéz döntésekre készül az adósság lefaragása érdekében, beleértve a racionalizálást és az átszervezést, ahol szükséges. A cég emiatt elhalasztotta az olasz Valentino teljes felvásárlását, és ingatlanvagyon-elemeiből is részesedések értékesítésével kíván készpénzt felszabadítani.
A L’Oréal – a Maybelline smink és a CeraVe bőrápolás gyártója – már most is kasszasikereket arató parfümöket állít elő Yves Saint Laurent márkanév alatt, miután 2008-ban 1,15 milliárd euróért megszerezte a jogokat a Keringtől. A két vállalat emellett közös vállalkozást is létrehoz az ügyfélélmények és szolgáltatások bővítésére a luxusszegmensben.
A Bernstein szerint a parfümök a L’Oréal 2024-es bevételeinek mintegy 14%-át adják, és a második negyedévben kétszámjegyű ütemben nőttek, felülteljesítve a szegmenst. "A L’Oréal erős lendületben van a Luxe divízióban, és alighanem várják, hogy megszerezzék a Kering rangos, ám viszonylag alulfejlesztett márkáihoz kötődő parfüm- és szépséglicenceket" – mondta Bruno-Roland Bernard, a párizsi Institut Français de la Mode vállalati pénzügyek és luxusmenedzsment adjunktusa és tanácsadója. Szerinte az is elképzelhető, hogy a L’Oréal kedvező alkupozíciót használ ki, korlátozott verseny mellett.
Nem világos, hogy az ügylet miként befolyásolja a L’Oréal és az Armani-csoport közötti tárgyalásokat. A néhai Giorgio Armani végrendelete a L’Oréalt a divatház kisebbségi részesedésének egyik preferált vevőjeként nevezte meg. A felek a zárást 2026 első felére várják.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén
Minden kiderül a szektor legújabb trendjeiről.
Budapesti békecsúcs: azt mondják, Putyin nem akar békét – Csak Ukrajna kapitulációja elfogadható
Sorra kritizálják az európai vezetők a háború lezárására indított tárgyalásokat.
Egy korszak vége? – Az ukránok bemutatták az új csodafegyvert, a Sahed-gyilkos drónt
Videó is készült a General Cseresnja Bulletről.
Példa nélküli együttműködést jelentettek be a magyar biztosítási piacon
Eltűnnek a függő ügynöki hálózatok?
Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata
Az ágazat túl van a mélyponton.
Elmondta Zelenszkij, szerinte miért nem volt jó ötlet Budapestre tenni a békecsúcsot
Az ukrán elnök ennek ellenére kész eljönni Magyarországra.
Ez lenne a megoldás Trump vámjaira? Újabb ország terelné a nyugdíjpénzeket hazai befektetésekbe
Az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában
Jónap Richárd írása.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!