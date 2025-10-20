Nagyot ralizott a 4iG és a Rába

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Ma a BUX-index 0,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, az OTP és a Mol árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,1 százalékkal, utóbbié 0,9 százalékkal, eközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,8 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,5 százalékkal került lejjebb, az Alteo árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.

Ezzel szemben a Rába és a 4iG papírjai raliztak, előbbi 15,8 százalékot, utóbbi pedig 10,9 százalékot emelkedett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 5,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

