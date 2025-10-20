  • Megjelenítés
Nagyot ralizott a 4iG és a Rába
Üzlet

Portfolio
Pozitív hangulatban telt a mai kereskedés a nemzetközi piacokon, amiből a magyar tőzsde is kivette a részét. A midcapek közül nagyot emelkedett a Rába és a 4iG árfolyama.
Ma a BUX-index 0,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, az OTP és a Mol árfolyama emelkedett ma, előbbié 1,1 százalékkal, utóbbié 0,9 százalékkal, eközben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,8 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,5 százalékkal került lejjebb, az Alteo árfolyama pedig 2,5 százalékot esett.

Ezzel szemben a Rába és a 4iG papírjai raliztak, előbbi 15,8 százalékot, utóbbi pedig 10,9 százalékot emelkedett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 5,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

