Nevet vált a Duna House
Nevet vált a Duna House

Portfolio
A Duna House Group a továbbiakban DH Groupként, megújult arculattal és új honlappal folytatja tevékenységét.

A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com.

– mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

2025-re a DH Group már 4 európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált.

Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfoliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70%-a külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80%-át a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon. Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk

– mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start Program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is.

A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

