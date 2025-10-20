Nevet vált a Duna House Group

A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com.
– mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.
2025-re a DH Group már 4 európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált.
Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfoliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70%-a külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80%-át a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.
Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon. Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk
– mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.
A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start Program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is.
A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol
A stratégiai készlet felhasználásra is szükség lehet.
Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint
Szembe megy a konszenzussal és általában igaza van.
Komoly erősítéssel készül a MÁV a hosszú hétvégére: így változik a vonatok menetrendje
Egy tanáccsal is szolgált a vasúttársaság.
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására
Megugrott a befektetési ingatlanok aránya az eladásokban.
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Az ajánlás: vétel.
Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről
Szigorú vizsgálat következik.
Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe
Új koalíciós egyezség született.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!