Tenger alatti adatkábel-projektről tárgyalt Jászai Gellért
Tenger alatti adatkábel-projektről tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért a dubaji Gitex Global technológiai rendezvényen találkozott Hatem Dowidarral, az e& (korábban Etisalat Group) vezérigazgatójával - derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

A megbeszélésen a felek a nyáron aláírt stratégiai együttműködési megállapodás végrehajtásáról egyeztettek, amely az afrikai kontinenst Európával és a Közel-Kelettel összekötő tenger alatti adatkábel projekthez kapcsolódóan magyarországi és albániai adatközpont-beruházások előkészítésére, valamint távközlési és digitális infrastruktúra fejlesztésekre irányul.

Múlt héten az Európai Bizottság és a GÉANT (Európa kutatási és oktatási hálózati infrastruktúráját összefogó nonprofit szervezet) is támogatásáról biztosította a 4iG Csoport és a Telecom Egypt tenger alatti adatkábel-beruházását.

Az EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) projekt célja, hogy alacsony késleltetésű, biztonságos adatfolyosót hozzon létre a Nyugat-Balkán és a kontinens fő adatközpontjai között, elősegítve a térség digitális integrációját. A 2000 kilométeres rendszer Egyiptomot és Albániát, valamint Olaszországot köti majd össze, a 4iG szárazföldi hálózatához csatlakozva. 

