Tömeges elbocsátást hajt végre Romániában a Bosch
A Bosch mintegy 170 munkavállaló elbocsátását jelentette be a nemeszsuki gyárában, a visszaeső autóipari kereslet és a globális piaci átalakulások miatt. Az üzemben jelenleg mintegy 3300-an dolgoznak, a leépítés főként a termelést érinti - írta meg a profit.ro.

A romániai egységnél tervezett leépítések hátterében

a személyautók iránti kereslet gyengülése áll.

A vállalatvezetés szerint a globális autóipar mélyreható szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a versenyképesség megőrzéséhez elkerülhetetlenné tesz bizonyos lépéseket.

A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre.

Célunk, hogy a leépítéseket szociális szempontból a lehető legelfogadhatóbb módon bonyolítsuk le

– áll a közleményben. A cég szerint az eljárás megfelel a kollektív szerződés előírásainak és a vállalati etikai normáknak.

A romániai létszámcsökkentés a csoport globális átszervezésének része. A németországi anyavállalat szeptemberben közölte: a gyengülő piaci kereslet és az éleződő verseny miatt 2030-ig világszerte mintegy 13 ezer állást szüntet meg, jelentős részben Németországban. A menedzsment a lépéstől 2,5 milliárd eurós költségmegtakarítást vár.

Korábban úgy tűnt, a romániai leányvállalatok elkerülhetik a leépítést.

A szeptember 25-én bejelentett intézkedések nem érintik a Bosch romániai érdekeltségeit. Folyamatosan elemezzük, miként állnak tevékenységeink és struktúráink a különböző piacokon és üzleti területeken. (...) Bár a Bosch célja a foglalkoztatás magas szinten tartása, függünk az ügyfelek megrendeléseitől és a piacaink alakulásától

– válaszolta akkor a cég a profit.ro kérdésére.

