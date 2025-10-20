  • Megjelenítés
Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot
Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot

Az iPhone 17 sorozat jelentősen felülmúlta elődje eladásait Kínában és az Egyesült Államokban a megjelenést követő időszakban a Counterpoint kutatócég adatai szerint.

A Counterpoint hétfőn közzétett jelentése szerint az új modellek 14 százalékkal több példányban keltek el, mint az iPhone 16 sorozat a forgalmazás első tíz napjában a két országban.

Különösen kiemelkedő volt az alap iPhone 17 modell teljesítménye, amely Kínában közel kétszer annyi vásárlót vonzott, mint elődje.

A két piacot együtt vizsgálva az alapmodell eladásai 31 százalékkal növekedtek.

Az alap iPhone 17 modell rendkívül vonzó a fogyasztók számára, kiváló ár-érték arányt kínálva

- nyilatkozta Mengmeng Zhang, a cég vezető elemzője a jelentésben.

Jobb processzor, fejlettebb kijelző, nagyobb alapértelmezett tárhely, továbbfejlesztett szelfikamera - mindezt az iPhone 16 tavalyi árán kínálja az Apple

- tette hozzá a szakértő.

Az Apple szeptemberben indította el globálisan az iPhone 17 sorozatot, beleértve a kínai piacot is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Faisal Ramadhan/NurPhoto via Getty Images

