A kormányzati leállás miatt még a Magnum jégkrémgyártó tőzsdei bevezetése is csúszik

Az Unilever bejelentette, hogy
módosítja a Magnum Ice Cream Company kiválásának ütemtervét az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás miatt.
A brit-holland fogyasztási cikk óriás hangsúlyozta: továbbra is célja, hogy a jégkrémüzlet leválasztását és önálló tőzsdei bevezetését még az idei évben végrehajtsa.
A vállalat kedden közölte, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a leállás következtében jelenleg nem tudja jóváhagyni azt a regisztrációs dokumentumot, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a jégkrémcég részvényei megjelenhessenek a New York-i Értéktőzsdén. A tervek szerint a Magnum részvényeit Amszterdamban, New Yorkban és Londonban is jegyezték volna, az eredeti időpont november 10. volt.
A kormányzati leállás az amerikai kongresszus költségvetési vitájának következménye, amelynek során a szövetségi kormányzati szervek egy része kénytelen átmenetileg felfüggeszteni működését. Ilyenkor a pénzügyi felügyeleti hatóságok, köztük a SEC is korlátozottan működnek, ami számos vállalati tranzakciót, tőzsdei bevezetést és engedélyezési folyamatot késleltethet.
Az Unilever esete jól mutatja, hogy a politikai patthelyzetek nemcsak az állami működést, hanem a nemzetközi üzleti életet is közvetlenül érinthetik.
Az Unilever a jégkrémüzlet leválasztásával a portfóliója racionalizálását és a növekedési kilátások javítását célozza, miután a globális fogyasztói szokások változásai és a költségnövekedés egyre nagyobb kihívást jelentenek a vállalat számára. A cég közölte: amint a szabályozási környezet lehetővé teszi, a Magnum Ice Cream Company önálló tőzsdei bevezetése folytatódhat.
Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól
Hogy az kommunikálhasson a munkálatokról az M30-as autópálya-szakaszon.
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények
Új front nyílik a globális nyersanyagversenyben.
10 éve nem történt ilyen a svájci frankkal
Újraéled a menekülőeszköz-kereslet.
Súlyos üzenetet küldött a német kancellár: „el akarnak pusztítani minket”
Merz semmilyen formában nem működik együtt az AfD-vel.
Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával
Kína csak pisloghat.
Kiadta a figyelmeztetést az ukrán hírszerzés: a béketárgyalás csak álca, készül az újabb offenzíva
Kongatja a vészharangot a HUR.
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda