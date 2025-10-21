  • Megjelenítés
A kormányzati leállás miatt még a Magnum jégkrémgyártó tőzsdei bevezetése is csúszik
Az amerikai kormányzati leállás újabb globális nagyvállalat terveit húzta keresztbe. Az Unilever kénytelen volt módosítani a Magnum jégkrémmárka leválasztásának menetrendjét, ez pedig a tőzsdei bevezetést is érintheti, írja a Bloomberg.
Az Unilever bejelentette, hogy

módosítja a Magnum Ice Cream Company kiválásának ütemtervét az Egyesült Államokban zajló kormányzati leállás miatt.

A brit-holland fogyasztási cikk óriás hangsúlyozta: továbbra is célja, hogy a jégkrémüzlet leválasztását és önálló tőzsdei bevezetését még az idei évben végrehajtsa.

A vállalat kedden közölte, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a leállás következtében jelenleg nem tudja jóváhagyni azt a regisztrációs dokumentumot, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a jégkrémcég részvényei megjelenhessenek a New York-i Értéktőzsdén. A tervek szerint a Magnum részvényeit Amszterdamban, New Yorkban és Londonban is jegyezték volna, az eredeti időpont november 10. volt.

A kormányzati leállás az amerikai kongresszus költségvetési vitájának következménye, amelynek során a szövetségi kormányzati szervek egy része kénytelen átmenetileg felfüggeszteni működését. Ilyenkor a pénzügyi felügyeleti hatóságok, köztük a SEC is korlátozottan működnek, ami számos vállalati tranzakciót, tőzsdei bevezetést és engedélyezési folyamatot késleltethet.

Az Unilever esete jól mutatja, hogy a politikai patthelyzetek nemcsak az állami működést, hanem a nemzetközi üzleti életet is közvetlenül érinthetik.

Az Unilever a jégkrémüzlet leválasztásával a portfóliója racionalizálását és a növekedési kilátások javítását célozza, miután a globális fogyasztói szokások változásai és a költségnövekedés egyre nagyobb kihívást jelentenek a vállalat számára. A cég közölte: amint a szabályozási környezet lehetővé teszi, a Magnum Ice Cream Company önálló tőzsdei bevezetése folytatódhat.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

