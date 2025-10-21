Elon Musk legyőzésére készül három európai nagyvállalat: jelentős egyesülés jöhet az űriparban

Az ügyet ismerő források szerint, ha nem jön közbe váratlan fordulat,
a három vállalat már szerdán bejelentheti, hogy folytatják a veszteséges űripari tevékenységek egy új cégbe történő összevonásának előkészítését.
A cél a verseny felvétele az Elon Musk érdekeltségei által fémjelzett riválisokkal. Több mint egy évnyi, a befolyásmegosztásról, értékelésekről, versenyjogi kérdésekről és a franciaországi politikai válságról szóló bonyolult egyeztetés után azonban nincs garancia az azonnali jóváhagyásra, és az időzítés sem biztos. A három vállalat nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A Reuters hétfőn arról számolt be, hogy a felek elvi megállapodásra jutottak egy keretrendszerről. Ez igazgatósági és hatósági jóváhagyásoktól függ, a részletek kidolgozása pedig későbbre marad.
A háttérben az áll, hogy Európa korábban úttörőnek számító műholdipari szereplői – az Airbus, valamint a Leonardóhoz és a francia Thales-hez kötődő vállalkozások – az utóbbi időben visszaszorultak. A piac az olcsóbb, alacsony Föld körüli pályára szánt műholdak felé fordult, miközben a technológiai riválisok, élükön Musk SpaceX-ével, előretörtek. A mostani tárgyalások célja a széttagolt európai kapacitások összehangolása, részben mintát véve az MBDA rakétavállalkozás 2001-es, francia–olasz–brit alapításából.
Iparági megfigyelők szerint bármilyen bejelentést árgus szemekkel vizsgálnak majd. Kiemelt kérdés lesz, mennyire részletes a vállalatirányítási megállapodás – az elnök, a vezérigazgató és a pénzügyi igazgató szerepének meghatározása –, mert ezek korábban is feszültséget okoztak európai repülőgépipari egyesülésekben, így az Airbus esetében is. Források szerint a Leonardo az olasz érdekek védelmére nehezedő nyomás alatt áll Giorgia Meloni miniszterelnök nacionalista programjának megfelelően, miközben a Thales vezérigazgatója, Patrice Caine a megállapodás fő építészeként gyakorlatilag irányító szerepbe kerülhet az új vállalatban. A Franciaországban székhellyel rendelkező Airbusról széles körben úgy vélik, hogy a három közül a leginkább kész csökkenteni űripari kitettségét, miután jelentős veszteségeket szenvedett el űrrendszer-üzletágában és mintegy 2000 munkahelyet leépített.
A tulajdonosi arányokról ellentmondásos sajtóértesülések jelentek meg. Az Il Giornale szerint a Leonardo az új vállalat egyharmadát birtokolná. Az Il Sole 24 Ore viszont úgy tudja, az Airbus 35 százalékot kontrollálna, a fennmaradó 65 százalékon pedig a Leonardo és a Thales osztozna fele-fele arányban. A gyártási és K+F-feladatok megosztása szintén nagy figyelmet kap majd, különösen a szakszervezetek és a politikai szereplők részéről. A francia Force Ouvrière szakszervezet a múlt hónapban figyelmeztetett: az eszközök egyszerű összevonása nem helyettesíti egy összehangolt európai űrstratégia kialakítását.
Az elmúlt évtizedben több kísérlet is elbukott a műholdas tevékenységek egyesítésére, főként versenyjogi aggályok és nemzeti rivalizálás miatt. Az Airbus és a Leonardo azt kérte az uniós versenyhatóságoktól, hogy az új konglomerátum értékelésekor a globális versenyhelyzetet vegyék figyelembe, ne csupán az európai piacot. Iparági források szerint a megállapodás ellen kifogást emelhet a kisebb német műholdgyártó, az OHB is; a cég nem kívánt nyilatkozni.
Forrás: Reuters
