  • Megjelenítés
Elon Musk legyőzésére készül három európai nagyvállalat: jelentős egyesülés jöhet az űriparban
Üzlet

Elon Musk legyőzésére készül három európai nagyvállalat: jelentős egyesülés jöhet az űriparban

Portfolio
A Leonardo igazgatósága kedden napirendre vette a Thales-szal és az Airbusszal közösen létrehozandó európai műholdgyártó cég előzetes megállapodását; a felek akár szerdán jelezhetik, hogy folytatják a veszteséges űripari üzletágak összevonásának előkészítését.

Az ügyet ismerő források szerint, ha nem jön közbe váratlan fordulat,

a három vállalat már szerdán bejelentheti, hogy folytatják a veszteséges űripari tevékenységek egy új cégbe történő összevonásának előkészítését.

A cél a verseny felvétele az Elon Musk érdekeltségei által fémjelzett riválisokkal. Több mint egy évnyi, a befolyásmegosztásról, értékelésekről, versenyjogi kérdésekről és a franciaországi politikai válságról szóló bonyolult egyeztetés után azonban nincs garancia az azonnali jóváhagyásra, és az időzítés sem biztos. A három vállalat nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A Reuters hétfőn arról számolt be, hogy a felek elvi megállapodásra jutottak egy keretrendszerről. Ez igazgatósági és hatósági jóváhagyásoktól függ, a részletek kidolgozása pedig későbbre marad.

A háttérben az áll, hogy Európa korábban úttörőnek számító műholdipari szereplői – az Airbus, valamint a Leonardóhoz és a francia Thales-hez kötődő vállalkozások – az utóbbi időben visszaszorultak. A piac az olcsóbb, alacsony Föld körüli pályára szánt műholdak felé fordult, miközben a technológiai riválisok, élükön Musk SpaceX-ével, előretörtek. A mostani tárgyalások célja a széttagolt európai kapacitások összehangolása, részben mintát véve az MBDA rakétavállalkozás 2001-es, francia–olasz–brit alapításából.

Iparági megfigyelők szerint bármilyen bejelentést árgus szemekkel vizsgálnak majd. Kiemelt kérdés lesz, mennyire részletes a vállalatirányítási megállapodás – az elnök, a vezérigazgató és a pénzügyi igazgató szerepének meghatározása –, mert ezek korábban is feszültséget okoztak európai repülőgépipari egyesülésekben, így az Airbus esetében is. Források szerint a Leonardo az olasz érdekek védelmére nehezedő nyomás alatt áll Giorgia Meloni miniszterelnök nacionalista programjának megfelelően, miközben a Thales vezérigazgatója, Patrice Caine a megállapodás fő építészeként gyakorlatilag irányító szerepbe kerülhet az új vállalatban. A Franciaországban székhellyel rendelkező Airbusról széles körben úgy vélik, hogy a három közül a leginkább kész csökkenteni űripari kitettségét, miután jelentős veszteségeket szenvedett el űrrendszer-üzletágában és mintegy 2000 munkahelyet leépített.

A tulajdonosi arányokról ellentmondásos sajtóértesülések jelentek meg. Az Il Giornale szerint a Leonardo az új vállalat egyharmadát birtokolná. Az Il Sole 24 Ore viszont úgy tudja, az Airbus 35 százalékot kontrollálna, a fennmaradó 65 százalékon pedig a Leonardo és a Thales osztozna fele-fele arányban. A gyártási és K+F-feladatok megosztása szintén nagy figyelmet kap majd, különösen a szakszervezetek és a politikai szereplők részéről. A francia Force Ouvrière szakszervezet a múlt hónapban figyelmeztetett: az eszközök egyszerű összevonása nem helyettesíti egy összehangolt európai űrstratégia kialakítását.

Az elmúlt évtizedben több kísérlet is elbukott a műholdas tevékenységek egyesítésére, főként versenyjogi aggályok és nemzeti rivalizálás miatt. Az Airbus és a Leonardo azt kérte az uniós versenyhatóságoktól, hogy az új konglomerátum értékelésekor a globális versenyhelyzetet vegyék figyelembe, ne csupán az európai piacot. Iparági források szerint a megállapodás ellen kifogást emelhet a kisebb német műholdgyártó, az OHB is; a cég nem kívánt nyilatkozni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
donald trump vlagyimir putyin
Portfolio signature
Ezeken a befektetéseken kereshetsz nagyot, ha jön az ukrajnai béke!
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility