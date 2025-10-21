  • Megjelenítés
Érkezik az OpenAI új fegyvere: saját böngészőt dob piacra a ChatGPT fejlesztője
Üzlet

Érkezik az OpenAI új fegyvere: saját böngészőt dob piacra a ChatGPT fejlesztője

Portfolio
Az Alphabet (Google) részvényei kedden 3 százalékot estek, miután az OpenAI bejelentette a ChatGPT Atlas nevű, mesterségesintelligencia-alapú böngésző indulását - jelentette a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az OpenAI bejelentette, hogy elindítja a ChatGPT Atlas nevű, MI-alapú webes böngészőt.

Az X-en egy öt másodperces videót tettek közzé, amelyen három böngészőfül látható "Livestream", "Today" és "10 a.m. PT." felirattal. Sam Altman vezérigazgató külön bejegyzésben hívta fel a figyelmet a közelgő bemutatóra, hozzátéve, hogy egy új termékről van szó, ami miatt nagyon izgatott.

A YouTube-on az OpenAI élő közvetítésre mutató linket tett közzé "Introducing ChatGPT Atlas" címmel. A leírás szerint ez egy új böngésző, amely macOS-en globálisan elérhető, Windowsra, iOS-re és Androidra pedig hamarosan érkezik.

Januárban az OpenAI bemutatta az Operator nevű ügynököt, amely a böngésző segítségével végez feladatokat. Önálló böngészőt azonban eddig nem dobott piacra.

Egy saját böngésző elindítása közvetlen versenyhelyzetet teremtene olyan szereplőkkel, mint a Google és a Perplexity AI, amelyek a felhasználókért és a piaci részesedésért küzdenek.

A hónap elején a Perplexity bejelentette, hogy mesterségesintelligencia-böngészője, a Comet világszerte ingyenesen elérhető. A cég szerint a Comet személyi asszisztensként szolgál: képes webes keresésre, fülek rendszerezésére, e-mailek megfogalmazására, online vásárlásra és számos egyéb feladatra.

A Google szeptemberben a Chrome böngészőjében bevezette a Gemini modellt. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók segítséget kérjenek egy adott weboldal tartalmának megértéséhez, több fülön átívelő munkavégzéshez, vagy egyetlen fülön belüli további feladatokhoz, például értekezlet ütemezéséhez vagy YouTube-videók kereséséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2230047025
Üzlet
Emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility