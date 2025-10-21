Érkezik az OpenAI új fegyvere: saját böngészőt dob piacra a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI bejelentette, hogy elindítja a ChatGPT Atlas nevű, MI-alapú webes böngészőt.
Az X-en egy öt másodperces videót tettek közzé, amelyen három böngészőfül látható "Livestream", "Today" és "10 a.m. PT." felirattal. Sam Altman vezérigazgató külön bejegyzésben hívta fel a figyelmet a közelgő bemutatóra, hozzátéve, hogy egy új termékről van szó, ami miatt nagyon izgatott.
pic.twitter.com/kbcsk1khlO https://t.co/kbcsk1khlO— OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025
A YouTube-on az OpenAI élő közvetítésre mutató linket tett közzé "Introducing ChatGPT Atlas" címmel. A leírás szerint ez egy új böngésző, amely macOS-en globálisan elérhető, Windowsra, iOS-re és Androidra pedig hamarosan érkezik.
Januárban az OpenAI bemutatta az Operator nevű ügynököt, amely a böngésző segítségével végez feladatokat. Önálló böngészőt azonban eddig nem dobott piacra.
Egy saját böngésző elindítása közvetlen versenyhelyzetet teremtene olyan szereplőkkel, mint a Google és a Perplexity AI, amelyek a felhasználókért és a piaci részesedésért küzdenek.
A hónap elején a Perplexity bejelentette, hogy mesterségesintelligencia-böngészője, a Comet világszerte ingyenesen elérhető. A cég szerint a Comet személyi asszisztensként szolgál: képes webes keresésre, fülek rendszerezésére, e-mailek megfogalmazására, online vásárlásra és számos egyéb feladatra.
A Google szeptemberben a Chrome böngészőjében bevezette a Gemini modellt. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók segítséget kérjenek egy adott weboldal tartalmának megértéséhez, több fülön átívelő munkavégzéshez, vagy egyetlen fülön belüli további feladatokhoz, például értekezlet ütemezéséhez vagy YouTube-videók kereséséhez.
