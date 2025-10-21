Folytatódik a rali, jó a hangulat a tőzsdéken

Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei 0,19 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,48 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,44 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,64 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalék mínuszban nyithat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 706,58
|1,1%
|1,4%
|0,8%
|9,8%
|7,9%
|65,0%
|S&P 500
|6 735,13
|1,1%
|1,2%
|1,1%
|14,5%
|14,8%
|95,6%
|Nasdaq
|25 141,02
|1,3%
|1,6%
|2,1%
|19,6%
|23,7%
|115,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 185,5
|3,4%
|2,3%
|9,2%
|23,3%
|26,2%
|108,7%
|Hang Seng
|25 858,83
|2,4%
|-0,1%
|-2,6%
|28,9%
|24,3%
|5,2%
|CSI 300
|4 538,22
|0,5%
|-1,2%
|0,8%
|15,3%
|15,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 258,8
|1,8%
|-0,5%
|2,6%
|21,8%
|23,4%
|90,5%
|CAC
|8 206,07
|0,4%
|3,4%
|4,5%
|11,2%
|7,8%
|66,5%
|FTSE
|9 403,57
|0,5%
|-0,4%
|2,0%
|15,1%
|12,5%
|59,7%
|FTSE MIB
|42 392,36
|1,5%
|0,5%
|0,2%
|24,0%
|20,4%
|117,6%
|IBEX
|15 828,3
|1,5%
|1,8%
|3,7%
|36,5%
|32,7%
|128,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 789,8
|0,8%
|1,2%
|3,7%
|30,8%
|39,8%
|208,0%
|ATX
|4 612,7
|0,7%
|-2,5%
|-0,3%
|25,9%
|27,2%
|110,2%
|PX
|2 342,33
|0,1%
|-1,4%
|2,1%
|33,1%
|43,9%
|169,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 650
|1,1%
|1,8%
|4,2%
|41,3%
|61,9%
|205,6%
|Mol
|2 770
|0,9%
|-0,9%
|-0,1%
|1,5%
|4,8%
|69,3%
|Richter
|10 350
|-0,1%
|-0,8%
|5,7%
|-0,5%
|-5,6%
|52,9%
|Magyar Telekom
|1 772
|-0,8%
|-1,2%
|-4,1%
|39,1%
|65,0%
|404,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,34
|0,1%
|-2,4%
|-7,4%
|-19,5%
|-16,4%
|40,4%
|Brent
|61,06
|-0,4%
|-3,6%
|-8,5%
|-18,3%
|-16,0%
|41,3%
|Arany
|4 346,5
|2,5%
|6,1%
|18,4%
|65,6%
|59,9%
|127,8%
|Devizák
|EURHUF
|388,6750
|-0,2%
|-0,9%
|-0,5%
|-5,5%
|-2,8%
|6,7%
|USDHUF
|333,5121
|-0,1%
|-1,6%
|0,4%
|-16,0%
|-9,4%
|8,3%
|GBPHUF
|447,7949
|-0,2%
|-0,8%
|0,0%
|-10,0%
|-6,8%
|12,7%
|EURUSD
|1,1654
|-0,1%
|0,8%
|-0,9%
|12,5%
|7,3%
|-1,5%
|USDJPY
|150,4250
|0,0%
|-1,3%
|1,7%
|-4,3%
|0,5%
|42,5%
|GBPUSD
|1,3416
|0,2%
|0,7%
|-0,5%
|7,1%
|2,9%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 580
|3,9%
|-4,1%
|-4,4%
|17,2%
|61,6%
|827,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|-0,5%
|-1,8%
|-3,4%
|-13,3%
|-2,7%
|397,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,55
|0,3%
|-1,8%
|-5,9%
|7,7%
|16,6%
|-522,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|0,0%
|-1,3%
|3,5%
|3,0%
|195,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: ANDREY DENISYUK
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki
A társaság már vizsgálja a baleset okát.
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány
Csak az maradhat a programban a limit után, aki külön engedélyt kap.
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál
Három rendeletet is hozott a kormány a dunaújvárosi vasmű ügyében.
Donald Trump buldózerrel esett a Fehér Háznak, teljesen átépíti az egyik szárnyat
A történelmi épület 100 éve nem látott ekkora átalakítást.
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Egyre kevesebbszer adnak át adatokat a szövetséges ország kémszervezetei.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda