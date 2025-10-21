  • Megjelenítés
Folytatódik a rali, jó a hangulat a tőzsdéken
Üzlet

Folytatódik a rali, jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio
Erősen indult a hét a világ tőzsdéin, hétfőn markáns emelkedés volt a vezető amerikai és európai részvénypiacokon is, kedd reggel pedig az ázsiai börzéken is kitartott a jó hangulat, a határidős indexek alapján pedig további emelkedés jöhet Európában.
Megosztás

Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei 0,19 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,48 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,44 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,64 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalék mínuszban nyithat.

 

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 706,58 1,1% 1,4% 0,8% 9,8% 7,9% 65,0%
S&P 500 6 735,13 1,1% 1,2% 1,1% 14,5% 14,8% 95,6%
Nasdaq 25 141,02 1,3% 1,6% 2,1% 19,6% 23,7% 115,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 185,5 3,4% 2,3% 9,2% 23,3% 26,2% 108,7%
Hang Seng 25 858,83 2,4% -0,1% -2,6% 28,9% 24,3% 5,2%
CSI 300 4 538,22 0,5% -1,2% 0,8% 15,3% 15,6% -5,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 258,8 1,8% -0,5% 2,6% 21,8% 23,4% 90,5%
CAC 8 206,07 0,4% 3,4% 4,5% 11,2% 7,8% 66,5%
FTSE 9 403,57 0,5% -0,4% 2,0% 15,1% 12,5% 59,7%
FTSE MIB 42 392,36 1,5% 0,5% 0,2% 24,0% 20,4% 117,6%
IBEX 15 828,3 1,5% 1,8% 3,7% 36,5% 32,7% 128,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 789,8 0,8% 1,2% 3,7% 30,8% 39,8% 208,0%
ATX 4 612,7 0,7% -2,5% -0,3% 25,9% 27,2% 110,2%
PX 2 342,33 0,1% -1,4% 2,1% 33,1% 43,9% 169,2%
Magyar blue chipek              
OTP 30 650 1,1% 1,8% 4,2% 41,3% 61,9% 205,6%
Mol 2 770 0,9% -0,9% -0,1% 1,5% 4,8% 69,3%
Richter 10 350 -0,1% -0,8% 5,7% -0,5% -5,6% 52,9%
Magyar Telekom 1 772 -0,8% -1,2% -4,1% 39,1% 65,0% 404,8%
Nyersanyagok              
WTI 58,34 0,1% -2,4% -7,4% -19,5% -16,4% 40,4%
Brent 61,06 -0,4% -3,6% -8,5% -18,3% -16,0% 41,3%
Arany 4 346,5 2,5% 6,1% 18,4% 65,6% 59,9% 127,8%
Devizák              
EURHUF 388,6750 -0,2% -0,9% -0,5% -5,5% -2,8% 6,7%
USDHUF 333,5121 -0,1% -1,6% 0,4% -16,0% -9,4% 8,3%
GBPHUF 447,7949 -0,2% -0,8% 0,0% -10,0% -6,8% 12,7%
EURUSD 1,1654 -0,1% 0,8% -0,9% 12,5% 7,3% -1,5%
USDJPY 150,4250 0,0% -1,3% 1,7% -4,3% 0,5% 42,5%
GBPUSD 1,3416 0,2% 0,7% -0,5% 7,1% 2,9% 3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 580 3,9% -4,1% -4,4% 17,2% 61,6% 827,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,97 -0,5% -1,8% -3,4% -13,3% -2,7% 397,4%
10 éves német állampapírhozam 2,55 0,3% -1,8% -5,9% 7,7% 16,6% -522,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% 0,0% -1,3% 3,5% 3,0% 195,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Új jövőt áraz a kötvénypiac - Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta pénzt

Címlapkép forrása: ANDREY DENISYUK

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint
Üzlet
Jön a nagy kamatcsökkentés? Most érdemes még magyar állampapírba beszállni?
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility