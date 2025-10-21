  • Megjelenítés
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények

Szárnyalnak az ausztrál ritkaföldfém- és kritikus nyersanyag-termelők részvényei kedden, miután az Egyesült Államok és Ausztrália bejelentett egy akár 8,5 milliárd dollár értékű ásványianyag-megállapodást, írja a CNBC.

Több kritikus és ritkaföldfémmel foglalkozó vállalat részvényei meredeken emelkedtek a Washington és Canberra között megkötött nagyszabású ásványianyag-megállapodás hírére.

Az akár 8,5 milliárd dollárra becsült együttműködést hétfőn írta alá Donald Trump amerikai és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, amely több projekthez is pénzügyi támogatást biztosít a védelmi gyártáshoz és az energiaellátáshoz szükséges alapanyagok ellátási láncának megerősítésére.

  • A Lynas Rare Earths, Ausztrália legnagyobb ritkaföldfém-termelője közel 5%-os emelkedéssel nyitotta az ázsiai kereskedést.
  • A Iluka Resources közel 9%-ot,
  • a Pilbara Minerals, az ország egyik vezető lítiumtermelője közel 5%-ot emelkedett,
  • a VHM 30%-ot,
  • a Northern Minerals több mint 16%-ot ugrott,
  • Ausztrália első számú magnéziumtermelője, a Latrobe Magnesium közel 47%-ot ugrott a hírre.

A megállapodás egyik fő nyertese a New York-i tőzsdén jegyzett Alcoa, amely Nyugat-Ausztráliában fejleszt egy gallium-visszanyerési és -finomítási projektet,

ez az egyik kiemelt kezdeményezés az új amerikai–ausztrál együttműködés keretében.

A Washington által biztosított tőkerészvétel mellett az amerikai Export-Import Bank hét előzetes érdekeltségi nyilatkozatot adott ki 2,2 milliárd dollár értékben, ami akár 5 milliárd dollárnyi teljes beruházást is mozgósíthat. Az Alcoa részvényei közel 10%-ot emelkedtek a hírre.

A ritkaföldfémek és kritikus nyersanyagok, mint a lítium, nikkel, gallium vagy magnézium kulcsfontosságúak az elektromos járművek, a félvezetők és a modern védelmi rendszerek gyártásában. Az Egyesült Államok és Ausztrália célja, hogy csökkentse a Kína-függőséget, amely jelenleg a világ ritkaföldfém-kitermelésének több mint 70%-át uralja, és az elmúlt hónapokban exportkorlátozásokat vezetett be a stratégiai jelentőségű ásványokra.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök szerint a két ország a következő hat hónapban egyenként 1 milliárd dollárt különít el a rövid távon megvalósítható projektek finanszírozására. A Fehér Ház későbbi közleménye szerint ugyanakkor a teljes befektetési keret meghaladja a 3 milliárd dollárt, és az együttműködés inkább egy stratégiai keretrendszert jelöl ki, amely hosszabb távon is biztosítja a szövetséges országok hozzáférését a kulcsfontosságú ásványokhoz.

Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával

Trump ultimátumot adott: ha nem teljesül ez a feltétel november 1-ig, 155 százalékra emeli a vámokat

Különleges látogatás Washingtonban: Trump kulcsfontosságú nyersanyagokról tárgyal a távoli ország vezetőjével

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

