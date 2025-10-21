  • Megjelenítés
Franciaország és Spanyolország keresztbe tesz az európai autólobbinak: ragaszkodnak a 2035-ös tiltáshoz
Franciaország és Spanyolország keresztbe tesz az európai autólobbinak: ragaszkodnak a 2035-ös tiltáshoz

Franciaország és Spanyolország azt sürgeti, hogy az EU tartsa érvényben a 2035 utáni belső égésű motoros autók értékesítésének betiltását - írta meg a Bloomberg.

A két ország ezzel szembemegy a német kancellár, Friedrich Merz álláspontjával a héten esedékes brüsszeli csúcstalálkozó előtt. Az Európai Bizottság jelenleg felülvizsgálja az autóipar zöld átmenetét gyorsító szabályokat. Merz arra szólította fel a blokkot, hogy adja fel a 2035-ös határidőt Németország bajban lévő autóiparának megsegítésére.

A Luxemburgban kedden a klímaügyi miniszterek elé terjesztett, a Bloomberg által látott dokumentum szerint

Franciaország és Spanyolország "reméli, hogy a közelgő felülvizsgálat megőrzi a 2035-ös plafont és az azt megalapozó CO2-kibocsátási pálya környezeti ambícióját".

A szöveg hangsúlyozza:

E felülvizsgálat semmiképp sem kérdőjelezheti meg a 2035-ös, zéró kipufogógáz-kibocsátási célt.

A megjegyzések rávilágítanak arra a kihívásra, amellyel az EU szembesül a zöld célok és az autóipar érdekeinek összehangolásakor. A gyártók eltérő ütemben haladnak az átállásban, miközben éles a verseny Kínával. Az uniós kormányfők csütörtökön Brüsszelben ülnek össze a blokk klímacéljainak megvitatására.

Az autógyártók régóta elégedetlenek az ütemezéssel. A Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Källenius – aki az európai autólobbi, az ACEA elnöke is – a CO2-szabályok enyhítésének egyik leghangosabb szószólója.

Noha Spanyolország és Franciaország a fő klímacélok változatlanul hagyását támogatja, bizonyos kérdésekben rugalmasságot biztosítanának az Európában gyártó szereplők számára. A dokumentum a helyi tartalomhoz kötött, "szuperkreditekre" épülő, preferenciális elszámolási rendszert javasol. "Ennek a célja az lenne, hogy erősítse az Európában gyártott járművekhez kapcsolódó CO2-csökkentést a harmadik országokban megfigyelhető, szén-dioxid-intenzívebb folyamatokkal szemben" – áll a szövegben.

