Gigantikus médiaüzlet készül: eladósorba került a Warner Bros. Discovery

A társaság közölte, hogy kiterjeszti a stratégiai felülvizsgálatot. A WBD az év elején jelezte: két külön egységre válna szét, egy streaming- és stúdióüzletágra, valamint egy globális hálózati vállalatra. Emellett az újonnan egyesült Paramount–Skydance részéről is érkeztek megkeresések.

A cég szerint több szereplőtől kéretlen érdeklődés futott be, ezért mostantól minden opciót mérlegel, miközben tovább halad a korábban bejelentett szétválasztás felé. David Zaslav vezérigazgató így fogalmazott:

Továbbra is fontos lépéseket teszünk, hogy sikerre pozicionáljuk vállalatunkat a változó médiapiacon: visszavezetjük stúdióinkat az iparági élvonalba, és globálisan bővítjük az HBO Maxot.

Hozzátette:

Bátor lépésként készülünk a társaság két különálló, vezető médiavállalatra – a Warner Bros.-ra és a Discovery Globalra – bontására, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ez a legjobb út előre. Nem meglepő, hogy portfóliónk jelentős értéke egyre nagyobb elismerést kap a piacon. Miután több szereplőtől is érdeklődés érkezett, stratégiai alternatívák átfogó felülvizsgálatát indítottuk el, hogy megtaláljuk a legjobb utat eszközeink teljes értékének felszabadítására.

A CNBC-nek nyilatkozó források szerint az érdeklődők között van a Netflix és a Comcast is. A WBD azért tette nyilvánossá az érdeklődést, mert több, a Paramounttól érkezett ajánlatot is visszautasított, valamint egy másik szereplő magasabb ajánlatát is – közölte egy, az ügyről tájékozott személy.

Nem egyértelmű, mennyire komolyak a Paramounton túli potenciális ajánlatok. Egy forrás szerint a Netflix nem kíván hagyományos médiavagyont vásárolni, ugyanakkor nem szerette volna, ha a WBD alacsony áron más vevőhöz kerül. A Comcastnál a céghez közel álló források azt mondták, hogy nincs kényszer a tranzakcióra, de megvizsgálják a WBD felvásárlásának lehetőségét. Azoknak a vevőknek, akik kizárólag a WBD stúdiós és streaminges eszközeit célozzák, adózási szempontból kedvezőbb lehet felvásárlást kezdeményezni a későbbi szétválás után.

A WBD-re a WarnerMedia és a Discovery Inc. 2022-es egyesülése óta növekvő pénzügyi terhek nehezednek; az akkori tranzakció több mint 40 milliárd dollár adóssággal terhelte meg a céget. Azóta agresszív költségcsökkentést hajtott végre, átalakította tartalomgyártási folyamatait, és olyan nyereséges franchise-okra összpontosít, mint a Harry Potter és a Trónok harca spin-offjai. Bár történt előrelépés az adósság leépítésében, a befektetők szkeptikusak maradtak, részben a kábelcsatorna-portfólió miatt, miközben a fogyasztók egyre inkább a streaming felé fordulnak.

A hírre a Warner Bros. Discovery árfolyama 9,9 százalékot ralizott.

