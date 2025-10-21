  • Megjelenítés
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Üzlet

Masszív céláremelés jött a Duna House-ra

Portfolio
Erős alapfolyamatok, gyorsan növekvő jelzálogpiacok és lehetséges akvizíciók adhatnak új lendületet a Duna House (DH) részvényének, ez derül ki a Wood legfrissebb elemzéséből. A társaság fő piacain, Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon egyszerre tapasztalható élénkülés a lakáspiacon és a hitelközvetítésben, ami jelentős profitnövekedést vetít előre. A Wood alaposan megemelte a DH-ra vonatkozó célárát.


Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Duna House idei eredményeit mindhárom fő piacán kedvező ingatlanpiaci és jelzáloghitelezési trendek támogathatják, áll az elemzésben. Az olasz piac különösen kiemelkedik, ahol a jelzáloghitel-közvetítés volumene az év első negyedében 50%-kal, a második negyedévben pedig 30%-kal nőtt éves alapon. Eközben Lengyelországban és Magyarországon is rekordközeli lehet az új hitelezés volumene 2025-ben.

A vállalat továbbra is stabil cash flowt termel az ingatlaneladásokból, és pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy akvizíciókkal növekedjen, emeli ki a Wood. A menedzsment korábban elvetette egy rendkívüli osztalékfizetés ötletét, és inkább új cégek felvásárlását tűzte ki célul. A cég nettó adósság/EBITDA mutatója 0,5-szörös alatt van,

így akár 50–65 millió eurót is költhetne akvizíciókra anélkül, hogy a belső 3,0-szörös tőkeáttételi limitet meghaladná.

Az elemzők szerint a piaci élénkülés és a működési tőkeáttétel kombinációja erőteljes profitbővülést eredményezhet, ami a részvényárfolyamot is támogathatja. Egy jól árazott, méretében is jelentős akvizíció fontos katalizátor lehetne a papír számára.

- írja az elemzőház.

A Duna House célja, hogy új európai országokba is belépjen, ingatlanközvetítő és hitelközvetítő vállalatok felvásárlásával. A menedzsment 30–40 millió eurós akvizíciós keretet céloz, 3–8-szoros EV/EBITDA értékeltségi sáv mellett. Az elemzői várakozás szerint a társaság EBITDA-ja megháromszorozódhat 2024 és 2029 között, évi 12%-os átlagos növekedéssel.

A Duna House mérlege erős, az elemzés szerint 2026-tól akár nettó adósságmentessé is válhat, miközben a cég 2,5-szörös tőkeáttételig is biztonságosan mozoghatna. Az elemzői modell DCF és osztalékalapú értékelést (DDM) kombinál, 11%-os WACC és 12–13%-os tőkeköltség mellett. A 2026-ra becsült 4,7-szeres EV/EBITDA és 7,4-szeres P/E szorzó alapján a Duna House olcsóbb a hasonló európai társaságoknál.

Az új célár 1 500 forint, az ajánlás pedig továbbra is vétel.

A célár 28 százalékkal magasabb, mint a DH hétfői záróára.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Wood fő kockázatokként a makrogazdasági környezetet, a hitelezési volumeneket, a jutalékszinteket és az ingatlanpiac esetleges megtorpanását emelik ki. A pozitív fordulatot viszont az olasz piac növekedése, a közép-európai jutalékszintek stabilitása, valamint egy új, stratégiai akvizíció hozhatja el.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2230047025
Üzlet
Tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban - Esik a Mol árfolyama
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility