Masszív céláremelés jött a Duna House-ra

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A Duna House idei eredményeit mindhárom fő piacán kedvező ingatlanpiaci és jelzáloghitelezési trendek támogathatják, áll az elemzésben. Az olasz piac különösen kiemelkedik, ahol a jelzáloghitel-közvetítés volumene az év első negyedében 50%-kal, a második negyedévben pedig 30%-kal nőtt éves alapon. Eközben Lengyelországban és Magyarországon is rekordközeli lehet az új hitelezés volumene 2025-ben.
A vállalat továbbra is stabil cash flowt termel az ingatlaneladásokból, és pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy akvizíciókkal növekedjen, emeli ki a Wood. A menedzsment korábban elvetette egy rendkívüli osztalékfizetés ötletét, és inkább új cégek felvásárlását tűzte ki célul. A cég nettó adósság/EBITDA mutatója 0,5-szörös alatt van,
így akár 50–65 millió eurót is költhetne akvizíciókra anélkül, hogy a belső 3,0-szörös tőkeáttételi limitet meghaladná.
Az elemzők szerint a piaci élénkülés és a működési tőkeáttétel kombinációja erőteljes profitbővülést eredményezhet, ami a részvényárfolyamot is támogathatja. Egy jól árazott, méretében is jelentős akvizíció fontos katalizátor lehetne a papír számára.
- írja az elemzőház.
A Duna House célja, hogy új európai országokba is belépjen, ingatlanközvetítő és hitelközvetítő vállalatok felvásárlásával. A menedzsment 30–40 millió eurós akvizíciós keretet céloz, 3–8-szoros EV/EBITDA értékeltségi sáv mellett. Az elemzői várakozás szerint a társaság EBITDA-ja megháromszorozódhat 2024 és 2029 között, évi 12%-os átlagos növekedéssel.
A Duna House mérlege erős, az elemzés szerint 2026-tól akár nettó adósságmentessé is válhat, miközben a cég 2,5-szörös tőkeáttételig is biztonságosan mozoghatna. Az elemzői modell DCF és osztalékalapú értékelést (DDM) kombinál, 11%-os WACC és 12–13%-os tőkeköltség mellett. A 2026-ra becsült 4,7-szeres EV/EBITDA és 7,4-szeres P/E szorzó alapján a Duna House olcsóbb a hasonló európai társaságoknál.
Az új célár 1 500 forint, az ajánlás pedig továbbra is vétel.
A célár 28 százalékkal magasabb, mint a DH hétfői záróára.
A Wood fő kockázatokként a makrogazdasági környezetet, a hitelezési volumeneket, a jutalékszinteket és az ingatlanpiac esetleges megtorpanását emelik ki. A pozitív fordulatot viszont az olasz piac növekedése, a közép-európai jutalékszintek stabilitása, valamint egy új, stratégiai akvizíció hozhatja el.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól
Hogy az kommunikálhasson a munkálatokról az M30-as autópálya-szakaszon.
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények
Új front nyílik a globális nyersanyagversenyben.
10 éve nem történt ilyen a svájci frankkal
Újraéled a menekülőeszköz-kereslet.
Súlyos üzenetet küldött a német kancellár: „el akarnak pusztítani minket”
Merz semmilyen formában nem működik együtt az AfD-vel.
Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával
Kína csak pisloghat.
Kiadta a figyelmeztetést az ukrán hírszerzés: a béketárgyalás csak álca, készül az újabb offenzíva
Kongatja a vészharangot a HUR.
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda