Masszív céláremelés jött a Duna House-ra

A Duna House idei eredményeit mindhárom fő piacán kedvező ingatlanpiaci és jelzáloghitelezési trendek támogathatják, áll az elemzésben. Az olasz piac különösen kiemelkedik, ahol a jelzáloghitel-közvetítés volumene az év első negyedében 50%-kal, a második negyedévben pedig 30%-kal nőtt éves alapon. Eközben Lengyelországban és Magyarországon is rekordközeli lehet az új hitelezés volumene 2025-ben.

A vállalat továbbra is stabil cash flowt termel az ingatlaneladásokból, és pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy akvizíciókkal növekedjen, emeli ki a Wood. A menedzsment korábban elvetette egy rendkívüli osztalékfizetés ötletét, és inkább új cégek felvásárlását tűzte ki célul. A cég nettó adósság/EBITDA mutatója 0,5-szörös alatt van,

így akár 50–65 millió eurót is költhetne akvizíciókra anélkül, hogy a belső 3,0-szörös tőkeáttételi limitet meghaladná.

Az elemzők szerint a piaci élénkülés és a működési tőkeáttétel kombinációja erőteljes profitbővülést eredményezhet, ami a részvényárfolyamot is támogathatja. Egy jól árazott, méretében is jelentős akvizíció fontos katalizátor lehetne a papír számára.

- írja az elemzőház.

A Duna House célja, hogy új európai országokba is belépjen, ingatlanközvetítő és hitelközvetítő vállalatok felvásárlásával. A menedzsment 30–40 millió eurós akvizíciós keretet céloz, 3–8-szoros EV/EBITDA értékeltségi sáv mellett. Az elemzői várakozás szerint a társaság EBITDA-ja megháromszorozódhat 2024 és 2029 között, évi 12%-os átlagos növekedéssel.

A Duna House mérlege erős, az elemzés szerint 2026-tól akár nettó adósságmentessé is válhat, miközben a cég 2,5-szörös tőkeáttételig is biztonságosan mozoghatna. Az elemzői modell DCF és osztalékalapú értékelést (DDM) kombinál, 11%-os WACC és 12–13%-os tőkeköltség mellett. A 2026-ra becsült 4,7-szeres EV/EBITDA és 7,4-szeres P/E szorzó alapján a Duna House olcsóbb a hasonló európai társaságoknál.

Az új célár 1 500 forint, az ajánlás pedig továbbra is vétel.

A célár 28 százalékkal magasabb, mint a DH hétfői záróára.

A Wood fő kockázatokként a makrogazdasági környezetet, a hitelezési volumeneket, a jutalékszinteket és az ingatlanpiac esetleges megtorpanását emelik ki. A pozitív fordulatot viszont az olasz piac növekedése, a közép-európai jutalékszintek stabilitása, valamint egy új, stratégiai akvizíció hozhatja el.

