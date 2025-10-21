  • Megjelenítés
Nagy mozgások voltak ma a magyar tőzsdén
Nagy mozgások voltak ma a magyar tőzsdén

Portfolio
Eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, miközben néhány egyedi papír jelentős elmozdulásokat produkált. A Rába folytatta a ralit, miközben a 4iG árfolyama beszakadt az elmúlt időszak meredek emelkedése után.
Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Richter, a Magyar Telekom és a Mol árfolyama esett, miközben csak az OTP árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és a Duna House állt a lista élén 18,6 illetve 6,4 százalékos emelkedéssel, a PannErgy és a 4iG állt ma a sor végén 3,0 illetve 9,3 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 10,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Mol, a Rába és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
