Óriási meglepetés a General Motorsnál, széttépik a részvényt

A harmadik negyedévben a LSEG által összegyűjtött várakozásokhoz mérten a kiigazított EPS 2,80 dollár lett a várt 2,31 dollárral szemben, az árbevétel 48,59 milliárd dollár volt a várt 45,27 milliárddal szemben, míg a kiigazított EBIT 3,38 milliárd dollárra rúgott a 2,72 milliárdos konszenzushoz viszonyítva.

A 48,59 milliárd dolláros negyedéves árbevétel kevesebb mint 1%-kal maradt el az egy évvel korábbi 48,76 milliárd dollártól. A kiigazított eredmények nem tartalmazzák az egyszeri vagy speciális tételeket, bizonyos kamatokat és adókat, valamint más, a működés szempontjából nem core tevékenységnek tekintett pénzügyi tételeket.

Az új éves előrejelzés erős negyedik negyedéves teljesítményt jelez, és meghaladja a jelenlegi konszenzust az év utolsó három hónapjára. A frissített iránymutatás kiigazított EBIT-ben 12–13 milliárd dollárt, kiigazított EPS-ben 9,75–10,50 dollárt céloz (a korábbi 10–12,5 milliárd, illetve 8,25–10 dollár helyett). A kiigazított autóipari szabad cash flow sávja 10–11 milliárd dollárra emelkedett a korábbi 7,5–10 milliárdról.

Az új EPS-cél a negyedik negyedévre 1,64–2,39 dollár közötti kiigazított EPS-t implikál, nagyjából 2,02 dolláros mediánnal, ami a jelenlegi, 1,94 dolláros konszenzus fölött van.

Mary Barra vezérigazgató a részvényeseknek küldött keddi levelében így fogalmazott:

Csapatunk közös munkájának és vonzó modellportfóliónknak köszönhetően a GM ismét nagyon jó negyedévet zárt eredményben és szabad cash flow-ban. Teljesítményünk alapján megemeljük az egész éves iránymutatásunkat, ami aláhúzza bizalmunkat a vállalat pályáját illetően.

A GM az idei vámok várható hatását 3,5–4,5 milliárd dollárra csökkentette a korábbi 4–5 milliárdról, és ennek mintegy 35%-át tervezi ellensúlyozni.

A kiigazított számok nem tartalmazzák azt az 1,6 milliárd dolláros speciális ráfordítást, amely a tisztán elektromos modellek gyártásának visszafogása miatt keletkezett. Ez a tétel több mint a felére csökkentette a részvényesekre jutó nettó nyereséget a 2024 harmadik negyedévéhez képest. A most zárt időszakban a részvényesekre jutó nettó eredmény 1,3 milliárd dollár volt, ami 57%-os visszaesés az egy évvel korábbi nagyjából 3,1 milliárd dollárhoz képest; a nettó profitmarzs 2,7%-ra csökkent a tavalyi 6,3%-ról.

Paul Jacobson pénzügyi igazgató közölte, hogy a vállalat elektromos modelljeinek jelenleg csupán mintegy 40%-a nyereséges termelési alapon. Jelezte, hogy az EV-k nyereségességének elérése a vártnál hosszabb időt vehet igénybe a kereslet várható lassulása miatt.

Továbbra is hisszük, hogy az elektromos autóknak erős jövője van, és versenyképes portfóliónk is megvan hozzá, de vannak olyan strukturális változtatások, amelyeket végre kell hajtanunk, hogy csökkentsük ezeknek a járműveknek az előállítási költségeit

– mondta.

A GM idén jelentősen növelte EV-eladásait. A Motor Intelligence adatai szerint a detroiti gyártó piaci részesedése az év eleji 8,7%-ról 13,8%-ra emelkedett a harmadik negyedév végéig, ezzel megelőzve a Hyundai Csoportot (Kia-val együtt), amely szeptember végéig 8,6%-on állt. Az amerikai EV-piac éllovasa, a Tesla ugyanakkor továbbra is jelentős előnyt tart a GM-mel szemben.

Az észak-amerikai üzletág – amely az elmúlt évtizedben a nyereség fő motorja volt – a harmadik negyedévben több mint 2,5 milliárd dollár kiigazított eredményt termelt, ám a kiigazított profitmarzs 9,7%-ról 6,2%-ra csökkent. Barra keddi levelében azt írta, a legfőbb prioritás visszatérni az Észak-Amerikában elért 8–10%-os kiigazított profitmarzshoz, többek között az EV-k nyereségességének javításával, a termelési és árazási fegyelem fenntartásával, a fix költségek kordában tartásával és a vámkitettség további mérséklésével.

A kínai operáció javulása (éves alapon plusz 217 millió dollár), valamint a nemzetközi piacok teljesítménye (plusz 184 millió dollár) részben ellensúlyozta az alacsonyabb észak-amerikai eredményt. A GM pénzügyi leányvállalata, a GM Financial kiigazított eredménye 804 millió dollár lett, ami 17%-os növekedés 2024 harmadik negyedévéhez képest.

A General Motors árfolyama a mai kereskedésben közel 16 százalékot ralizott.

