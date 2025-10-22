  • Megjelenítés
A prémium italok húzzák a Coca-Cola növekedését
A prémium italok húzzák a Coca-Cola növekedését

A Coca-Cola a vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé, ugyanakkor a vállalat szerint az italok iránti kereslet továbbra is gyenge, bár javuló tendenciát mutat. A részvények 4 százalékkal emelkedtek a gyorsjelentésre.

A Coca-Cola 82 centes részvényenkénti eredményt ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat, a bevétel pedig 12,41 milliárd dollár lett a várt 12,39 milliárd helyett.

Az organikus bevétel 6 százalékkal bővült, míg az értékesítési volumen 1 százalékkal nőtt, ezzel megfordítva az előző negyedév visszaesését.

Az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában a kereslet stagnált, mivel az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók kevesebb Coca-Cola terméket vásárolnak, és egyre gyakrabban fordulnak az olcsóbb diszkont boltok felé. A cég kisebb kiszerelésű, olcsóbb termékekkel próbálja elérni ezt a vásárlói réteget. Ezzel szemben a prémium kategóriás márkák, mint a Fairlife és a Smartwater, jól teljesítettek, ami azt mutatja, hogy a tehetősebb fogyasztók továbbra is hajlandók többet fizetni a minőségi italokért.

Globálisan a legnagyobb bővülés a víz, sportital, kávé és tea kategóriában volt, ahol 2–3 százalékos növekedést mértek, míg az üdítők forgalma stagnált, a gyümölcslevek és növényi italok pedig 3 százalékkal estek vissza. Európában vegyes volt a kép, a kontinens összességében 3 százalékos volumenbővülést hozott, de Nyugat-Európában enyhe visszaesést tapasztaltak.

A Coca-Cola megerősítette éves előrejelzését, amely szerint az egy részvényre jutó korrigált eredmény 3 százalékkal, az organikus bevétel pedig 5–6 százalékkal nőhet.

A Coca-Cola árfolyama idén 14 százalékot emelkedett.

