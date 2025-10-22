  • Megjelenítés
Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó
Üzlet

Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó

Portfolio
Az Európai Bizottság az új uniós szén-dioxid-piacon (ETS2) 45 eurós CO2-ár fölött megduplázná a piacra kerülő engedélyek számát, és már 2026-ban elindítaná az aukciókat, hogy mérsékelje az árrobbanás kockázatát.

Az EU árkorlátozó intézkedéseket készít elő az új karbonpiacra, miután több kormány attól tart, hogy az intézkedés megemeli a fűtés és a közlekedés költségeit. Erről Wopke Hoekstra klímaügyi biztos levele szól, amelyet a Reuters hírügynökség látott.

A rendszer 2027-től extra díjat vetne ki a fűtési és közlekedési üzemanyagokból származó, a bolygót melegítő kibocsátásokra. Célja, hogy felgyorsítsa az átállást az elektromos járművekre és a tisztább otthoni fűtésre. A bevételeket a számlák enyhítésére, az elektromos autók támogatására és energiahatékonysági felújításokra fordítanák.

Több kormány attól tart, hogy a rendszer társadalmi ellenállást vált ki, ha a lakosság a számlák emelkedését tapasztalja.

Egy 19 országból álló csoport – benne a cseh, a francia és a német kormánnyal – ezért idén szigorúbb árkontrollt kért Brüsszeltől. Hoekstra szerint az ETS2 várható árai és az árak volatilitása miatti aggodalmak megalapozottak.

A jelenlegi tervek szerint, ha a CO2-ár eléri a 45 eurót, automatikusan többlet kibocsátási engedélyt dobnának piacra az árak leszorítására. A Bizottság most azt javasolja, hogy ilyen helyzetben duplázzák meg a piacra bocsátandó engedélyek számát. Ez 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben évente akár 80 millió engedélyt jelenthet.

A levél, amely október 21-én kelt, azzal érvel, hogy a határozottabb beavatkozás fékezné az indokolatlan áremelkedéseket, és erősítené a piaci bizalmat. Ez kulcsfontosságú a dekarbonizációs beruházások tervezéséhez.

A Bizottság emellett azt is indítványozza, hogy az ETS2-kibocsátási engedélyek aukciói a tervezettnél korábban, már 2026-ban elinduljanak. Így a kormányok hamarabb juthatnának forrásokhoz a tisztább technológiákra való átállást segítő programokhoz.

Petr Fiala cseh miniszterelnök üdvözölte a javaslatokat, ugyanakkor szeretné, ha Brüsszel még tovább menne, és késleltetné az új piac indulását.

Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön egy csúcstalálkozón tárgyalják a blokk új, 2040-re kitűzött klímacélját. A vita középpontjában az áll, milyen finanszírozásra és szakpolitikákra van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások és a polgárok teljesíteni tudják a célt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1440995234-árfolyam-befektetés-digitális-elemzés-grafikon-okostelefon-pénzügy-részvény-technológia-tőzsde
Üzlet
Szétverik a Netflixet, esnek a tőzsdék
Pénzcentrum
Ez ám az igazi konditerem sokk: így lett luxus edzeni járni Magyarországon 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility