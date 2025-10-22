Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó

Az Európai Bizottság az új uniós szén-dioxid-piacon (ETS2) 45 eurós CO2-ár fölött megduplázná a piacra kerülő engedélyek számát, és már 2026-ban elindítaná az aukciókat, hogy mérsékelje az árrobbanás kockázatát.

Az EU árkorlátozó intézkedéseket készít elő az új karbonpiacra, miután több kormány attól tart, hogy az intézkedés megemeli a fűtés és a közlekedés költségeit. Erről Wopke Hoekstra klímaügyi biztos levele szól, amelyet a Reuters hírügynökség látott.

A rendszer 2027-től extra díjat vetne ki a fűtési és közlekedési üzemanyagokból származó, a bolygót melegítő kibocsátásokra. Célja, hogy felgyorsítsa az átállást az elektromos járművekre és a tisztább otthoni fűtésre. A bevételeket a számlák enyhítésére, az elektromos autók támogatására és energiahatékonysági felújításokra fordítanák.

Több kormány attól tart, hogy a rendszer társadalmi ellenállást vált ki, ha a lakosság a számlák emelkedését tapasztalja.

Egy 19 országból álló csoport – benne a cseh, a francia és a német kormánnyal – ezért idén szigorúbb árkontrollt kért Brüsszeltől. Hoekstra szerint az ETS2 várható árai és az árak volatilitása miatti aggodalmak megalapozottak.

A jelenlegi tervek szerint, ha a CO2-ár eléri a 45 eurót, automatikusan többlet kibocsátási engedélyt dobnának piacra az árak leszorítására. A Bizottság most azt javasolja, hogy ilyen helyzetben duplázzák meg a piacra bocsátandó engedélyek számát. Ez 2027-ben, 2028-ban és 2029-ben évente akár 80 millió engedélyt jelenthet.

A levél, amely október 21-én kelt, azzal érvel, hogy a határozottabb beavatkozás fékezné az indokolatlan áremelkedéseket, és erősítené a piaci bizalmat. Ez kulcsfontosságú a dekarbonizációs beruházások tervezéséhez.

A Bizottság emellett azt is indítványozza, hogy az ETS2-kibocsátási engedélyek aukciói a tervezettnél korábban, már 2026-ban elinduljanak. Így a kormányok hamarabb juthatnának forrásokhoz a tisztább technológiákra való átállást segítő programokhoz.

Petr Fiala cseh miniszterelnök üdvözölte a javaslatokat, ugyanakkor szeretné, ha Brüsszel még tovább menne, és késleltetné az új piac indulását.

Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön egy csúcstalálkozón tárgyalják a blokk új, 2040-re kitűzött klímacélját. A vita középpontjában az áll, milyen finanszírozásra és szakpolitikákra van szükség ahhoz, hogy a vállalkozások és a polgárok teljesíteni tudják a célt.

