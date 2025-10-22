Kiderült az igazság a Louvre-rablásról: az elavult kamera az egyik fő felelős

A Louvre külső video-megfigyelőrendszere "nagyon elégtelen", és nem fedte le azt az erkélyt, ahol a három nappal ezelőtti rablás elkövetői behatoltak - ismerte el szerdán a múzeum elnök-vezérigazgatója, Laurence des Cars szenátusi meghallgatásán.

"Van néhány nagylátószögű kamera, de azok elavultak (...), a készlet nagyon elégtelen, nem fedi le a Louvre minden homlokzatát, és

sajnos az Apolló Galériánál, ahol a rablás történt, "az egyetlen kamera nyugat felé néz, így nem fedte le a betörés által érintett erkélyt

- mondta az igazgatónő (címlapképünkön), jelezve, hogy a jövőbeni biztonsági terv lehetővé teszi majd "valamennyi homlokzat" lefedését.

A vasárnapi ékszerrablás "hatalmas seb" - fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

"Ez a lopás legmélyebb küldetésében sebezte meg intézményünket (...) semmiképpen sem akarok kibújni a felelősség alól, vagy tagadni a történteket" - tette hozzá Laurence des Cars, aki a rablás óta először szólalt meg nyilvánosan.

"Erőfeszítéseink, mindennapi kemény munkánk ellenére kudarcot vallottunk" - ismerte el a szenátus kulturális bizottsága előtt.

A világ leglátogatottabb múzeumának elnöke kijelentette, hogy nem akarja "azt a benyomást kelteni, mintha ez a rablás elkerülhetetlen lett volna".

"2021 szeptemberi hivatalba lépésem óta folyamatosan felhívtam felügyeletünk, a nemzeti képviselet és a média figyelmét a Louvre épületeinek és szerkezeteinek általános romlására és elavultságára" - emlékeztett.

Laurence des Cars hangsúlyozta, hogy "az Apolló Galéria biztonsági rendszere tökéletesen működött". Ugyanakkor úgy vélte, hogy azt modernizálni kellene az "új működési módok" szerint, és az "újfajta támadási formák" figyelembe vételével.

A berendezések működésével kapcsolatban az igazgatónő megerősítette, hogy "minden riasztó működött", és hogy "a kamerák a múzeum belsejében is működtek". Ugyanakkor elismerte, hogy a külső megfigyelés továbbra is a múzeum "gyengesége", hozzátéve, hogy "a rablók érkezését nem észlelték elég korán".

Az igazgatónő megerősítette, hogy a rablást követően vasárnap benyújtotta lemondását, amelyet Rachida Dati kulturális miniszter nem fogadott el. Azt is jelezte, hogy a belügyminisztériumnál indítványozni kívánja egy önálló rendőrőrs kialakítását a Louvre-on belül.

Emmanuel Macron államfő délelőtt a Louvre "biztonsági intézkedéseinek felgyorsítását" kérte.

Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart.

Bűnözõk által használt teherlift a párizsi Louvre múzeumnál 2025. október 19-én, miután reggel tolvajok ékszereket loptak a múzeum úgynevezett napóleoni gyűjteményébõl. A tettesek a bűncselekmény után elmenekültek. Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

Rendõrök és járókelõk a párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka alatt 2025. október 20-án, miután elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek. Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat

Címlapkép: Laurence des Cars, a Louvre múzeum elnöke a francia szenátus kulturális bizottságának meghallgatásán 2025. október 22-én. Három nappal korábban, fényes nappal nyolc nagyértékű, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból. forrása: MTI/EPA/Yoan Valat