Kiszivárgott: Trump újabb kereskedelmi háborút indít, ezúttal a gyógyszerárak miatt támad más országokra
Kiszivárgott: Trump újabb kereskedelmi háborút indít, ezúttal a gyógyszerárak miatt támad más országokra

Portfolio
Donald Trump új vizsgálatot készít elő a külföldi gyógyszerárak célkeresztbe állításával, hogy más országok legalább annyit fizessenek a készítményekért, mint az amerikaiak.

Az ügyet ismerő források szerint az eljárás célja, hogy a külföldi kormányok legalább az amerikai szinttel megegyező árakat fizessenek a gyógyszerekért. A vizsgálat az 1974-es Kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján indulna, amely felhatalmazza az elnököt, hogy vámokat vessen ki olyan intézkedésekre válaszul, amelyeket diszkriminatívnak vagy a nemzetközi megállapodások szerinti amerikai jogok megsértésének tekint - írta a Bloomberg. A források névtelenséget kértek, mert a megbeszélések nem nyilvánosak. A Fehér Ház nem kommentálta az értesüléseket, a tervezett vizsgálatról elsőként a Financial Times számolt be.

Az új eljárás hónapokon belül vámokhoz vagy más kereskedelmi lépésekhez vezethet a gyógyszeripari termékek esetében, ami tovább fokozná a feszültséget a nagy gazdaságokkal. A gyártók jellemzően jóval alacsonyabb árakat számítanak fel ott, ahol a kormányok közvetlenül tárgyalják az árakat. A Trump-kormányzat ezt a rendszert élesen bírálta, az amerikai gyógyszeripari innováción élő "globális potyautaskodásnak" nevezve.

A 301-es vizsgálat eszközt adna a kormány kezébe, hogy

rákényszerítse az országokat: áraikat igazítsák az amerikai szinten fizetett összegekhez.

A várható új eszközök "marginális pozitívumot" hozhatnának a gyógyszeripari szektornak – mondta David Risinger, a Leerink Partners elemzője –, "de továbbra is kérdés, mennyire tudja a Trump-kormányzat feljebb vinni az Egyesült Államokon kívüli gyógyszerárakat".

A kiszivárgott hírre adott első piaci reakciók alapján valóban rövid távon kedvezően értékelik a befektetők az amerikai lépést a gyártói oldalról, hiszen ez áremelésekhez vezethet, ha megvalósul. Az S&P egészségügyi szektorindexének több tagja is mérsékelt pluszban jár a szerdai kereskedésben.

heatmap
A legnagyobb egészségipari és gyógyszeripari amerikai vállalatok árfolyamának szerdai alakulása. Forrás: Tradingview

A lépés Trump kiszámíthatatlan kereskedelempolitikájának újabb fordulója. Eddig globális vámokhoz és Kínával való újbóli pengeváltásokhoz vezetett. Korábbi, a gyógyszerimport új adóival kapcsolatos fenyegetéseit azonban eddig nem követte tényleges intézkedés, így a mostani vizsgálat akár újabb alkuhelyzet megteremtését is szolgálhatja - emlékeztet a hírügynökség. Trump többször nyomást gyakorolt a gyógyszercégekre az amerikai árak csökkentése érdekében, és azt követelte, hogy a legjobb árat kínálják, különben következményekre számíthatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Donald Trump "több mint 100%-kal" akarja csökkenteni a gyógyszerárakat

Trump bejelentette: 100 százalékos vám jön a gyógyszerekre

250 százalékos szupervámot lengetett be Trump!

Hatalmas gyógyszerdrágulás érheti el Magyarországot és Európát

Az elnök a múlt hónapban azzal fenyegetőzött, hogy október elejétől 100 százalékos vámot vet ki a gyógyszerekre, hacsak a gyártók nem hozzák vissza a termelést az Egyesült Államokba. Később visszakozott, mondván: több időt ad a cégeknek az árak csökkentésére és amerikai üzemek megnyitására.

Az amerikai gyógyszerárak Trump egészségpolitikai programjának központi elemei. Májusban olyan elnöki rendeletet írt alá, amely a gyógyszeripart arra szólította fel, hogy a költségeket a hasonló országokban fizetett legalacsonyabb szintre csökkentse. Nyáron 17 gyógyszercégnek küldött levelet, amelyben azonnali árcsökkentést követelt a Medicare által megvásárolt, már forgalomban lévő készítményeknél, 60 napos határidővel.

A 301-es vizsgálatok a külföldi kormányokra fókuszálnak, de az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője párhuzamos eljárásokat is indíthat több országot érintő, közös ügyekben. Erre volt példa Trump első elnöki ciklusában is, amikor több ország – köztük Franciaország és az Egyesült Királyság – digitális szolgáltatási adóit vizsgálták.

A gyógyszercégek láthatóan támogatják a 301-es szakasz alapján kivethető vámokat. Robert Michael, az AbbVie vezérigazgatója szerint a vámok alkalmas eszközök lehetnek a nemzetközi árképzéssel kapcsolatos "tisztességtelen gyakorlatok" kezelésére. "Nyilvánvaló, hogy a gyógyszercégek önmagukban nem tudják ezt megoldani" – mondta a szeptember eleji Morgan Stanley-konferencián. "Szükségünk van az adminisztrációval való együttműködésre a kereskedelmi tárgyalásokban, hogy kezeljük ezeket a tisztességtelen gyakorlatokat. Vannak eszközök az elnök kezében. A 301-es szakasz kétségtelenül olyan, amelyet be lehet vetni ellenük" - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

