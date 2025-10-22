Még jobban nekimegy a kormány a Strabagnak, rendkívüli auditot rendelt el Lázár János

Folytatódik a csörte a Strabag és az Építési Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között, ennek újabb felvonásaként Lázár János miniszter rendkívüli auditot rendelt el a Strabag érdekeltségeként működő AKA Zrt.-nél.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszával kapcsolatban, hogy a vállalat szabadon tájékoztathasson a csúszásról – írta kedden reggel az ÉKM egy Facebook-bejegyzésben. A Strabag válaszolt: a nyilvánosság felé közölt, „szakmailag indokolatlanul szoros határidőt" a vállalat nem erősítette meg.

Az ÉKM most közleményt tett közzé, amelyet teljes terjedelmében közlünk (kiemelések tőlünk):

„A STRABAG-nál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán.

A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre.

Természetesen a Kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte. Továbbá

elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.

A STRABAG-nak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt!

Nem fogjuk hagyni, hogy a STRABAG diktáljon!”

Címlapkép forrása: Portfolio