Még jobban nekimegy a kormány a Strabagnak, rendkívüli auditot rendelt el Lázár János

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszával kapcsolatban, hogy a vállalat szabadon tájékoztathasson a csúszásról – írta kedden reggel az ÉKM egy Facebook-bejegyzésben. A Strabag válaszolt: a nyilvánosság felé közölt, „szakmailag indokolatlanul szoros határidőt" a vállalat nem erősítette meg.
Az ÉKM most közleményt tett közzé, amelyet teljes terjedelmében közlünk (kiemelések tőlünk):
„A STRABAG-nál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán.
A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre.
Természetesen a Kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte. Továbbá
elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során.
A STRABAG-nak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt!
Nem fogjuk hagyni, hogy a STRABAG diktáljon!”
Címlapkép forrása: Portfolio
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy áttörést hozhat egy jogszabály-módosítás
A változtatás már akár október végén megjelenhet a Magyar Közlönyben.
Gubanc van a hatvani fővonalon - Több vonat kimarad
Óránként csak egy vonat fog járni.
Olyat műveltek a magyarok a megtakarításaikkal, mint Európában senki
Őrület az állampapíroknál, de sokan kimaradtak a jóból.
A kémbotrány árnyékában is megtarthatja Ursula von der Leyen a magyar biztost
A Néppárt akadályozhatja meg a parlamenti vizsgálatot.
Fico: meg akarják buktatni a budapesti békecsúcsot – Trumpnak is üzent a szlovák vezető
Szlovákiának állítólag konkrét bizonyítékai vannak.
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát
Masszív támadást indított Putyin.
Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam
Visszafogottabbá vált az M&A-tranzkciókat illetően a bank.
Kettészakadt a világ: Európa magára vonta a világ haragját
A karbonárazási rendszer megkerülhetetlen, de pusztító ellenállást hozott.
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.