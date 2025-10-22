Megszólalt Donald Trump - Azonnal léptek a befektetők

Szerdán estek a tőzsdék Amerikában, az alapból negatív hangulatot Donald Trump Kína elleni potenciális új szankciói tették rosszabbá. A hírekre viszon pattant az arany, amelynek árfolyama kedden még 12 éve nem látott mértékben zuhant.

Ami a tőzsdéket illeti, a Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,8, a Dow Jones pedig 0,7 százalékos mínuszban zárta a hét harmadik kereskedési napját.