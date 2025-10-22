Megszólalt Donald Trump - Azonnal léptek a befektetők

A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.
Nagy fordulat a Teslánál!
Ismét növekedési pályára állt a Tesla, két visszaesést követő negyedév után. A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, emellett az elektromos autókra vonatkozó szövetségi adókedvezmények lejárta is felfelé torzította a negyedéves számokat. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Itt a vége
Szerdán estek a tőzsdék Amerikában, az alapból negatív hangulatot Donald Trump Kína elleni potenciális új szankciói tették rosszabbá. A hírekre viszon pattant az arany, amelynek árfolyama kedden még 12 éve nem látott mértékben zuhant.
Ami a tőzsdéket illeti, a Nasdaq 0,9, az S&P 500 0,8, a Dow Jones pedig 0,7 százalékos mínuszban zárta a hét harmadik kereskedési napját.
Trump vámbejelentései hozhatják el a fordulatot az arany számára?
Második napja meredek esést láthatunk a nemesfém piacon. Az arany árfolyama a tegnapi közel 6 százalékos esést követően már 3 százalékos mínuszban is volt szerdán, Donald Trump vámokkal kapcsolatos bejelentéseinek hatására azonban kisebb felpattanás körvonalazóik, a hírek megjelenése óta már mintegy 1,6 százalékot ugrott az arany unciánkénti jegyzése.
Lévén, hogy az elnök ismét beleszállt Kínába, jó esély van arra, hogy ez a felpattanás az éjjeli órákban az ázsiai kereskedés kezdetével is folytatódjon.
Továbbra is lefelé tart Amerika
Az esés ugyan megállt, de nem látni fordulat jelét a tengerentúlon. A Nasdaq 1,4, az S&P 500 és a Dow Jones pedig egyaránt 0,8-0,8 százalékos mínuszban vannak a zárás előtt egy órával.
Hihetetlen összegeket lopott el Észak-Korea
Észak-Korea mintegy 2,84 milliárd dollár értékű kriptovalutát tulajdonított el tavaly januártól idén szeptemberig, és ennek nagy részét Kínán, Oroszországon és más országokon keresztül mosta tisztára - közölte szerdán kiadott nemzetközi monitoringjelentésében a szöuli külügyminisztérium.
Kiszivárgott: Trump újabb kereskedelmi háborút indít, ezúttal a gyógyszerárak miatt támad más országokra
Donald Trump új vizsgálatot készít elő a külföldi gyógyszerárak célkeresztbe állításával, hogy más országok legalább annyit fizessenek a készítményekért, mint az amerikaiak.
Adják a tech-papírokat
A technológiai szektor részvényei sínylik meg leginkább Donald Trump legújabb fenyegetését.
Az Nvidia 2,1, az Apple 2,6, a Mciron már 4,8, az Intel 5, az AMD pedig 5,2 százalékos mínuszban van.
Kilőtt a félelemindex is
A befektetők körben csupán félelemindexként ismert volatilitás index (VIX) 11 százalékot ugrott Trumpék potenciális lépésére. Ezzel az index a kulcsfontosságú 20-as szint közelébe került.
A 20-as szint történelmileg a normál volatilitás és a stresszes piac közti határvonalként ismert.
A Nasdaq vezetésével esik Amerika
A Nasdaq már 1,6 százalékos pluszban van, miután a Trump-kormányzat újabb lépéseket tervez Kínával szemben válaszul a legutóbbi ritkaföldém-exportkorlátozásra. Az S&P 500 eközben 0,9, a Dow pedig 0,8 százalékos esésben van.
Trumpék most a Kínába irányuló "kritikus szoftverek" exportját tiltanák be. Ezzel korlátozva az olyan termékek globális szállítását, amelyek amerikai szoftvert tartalmaznak, vagy amelyeket amerikai szoftver felhasználásával állítottak elő.
Kereskedelmi háború: drámai lépésre készül Donald Trump
A Trump-kormányzat a Kínába irányuló szédítő mennyiségű szoftveres export - a laptopoktól a sugárhajtóművekig - korlátozását tervezi annak érdekében, hogy megtorolja Peking legutóbbi ritkaföldfém-exportkorlátozását.
Főként esés a vezető börzéken Európában
Az angol FTSE 0,9 százalékos pluszban zárta a szerdai napot, de esett a német és a francia tőzsde is, a DAX 0,7, a CAC pedig 0,6 százalékos mínuszban zárt.
Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!
A Mol-csoport 2025. november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést - derült ki a vállalat közleményéből.
Szakad a Netflix
A Netflix árfolyama 10 százalékos mínuszban van, miután csalódást keltő eredményeket közölt a vállalat.
A mai esés következtében az árfolyam 2023 október után először teszteli a jelenleg 1113 dollárnál lévő 200 napos mozgóátlagot:
Tovább ralizott a magyar tőzsde sztárja
Erős napot zárt a magyar tőzsde. A BUX-hoz hasonlóan mind a négy hazai blue chip emelkedett, és tovább száguldott az elmúlt napok hazai tőzsdesztárja, a Rába is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Brutális zuhanás az év sztárbefektetésénél - Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás
Csak úgy repkedtek a nagyobbnál nagyobb hozamok az elmúlt hónapokban a piackon. Az utóbbi napokban azonban valami igencsak megváltozott, az év (eddigi) legjobb befektetéseinél látványosan elfogyott a lendület. Így van ez azzal a befektetéssel is, amely több száz százalékos hozamot termelt a befektetőknek az elmúlt negyedévben. Mutatjuk, hol állhat meg a mészárlás, és hogy mire kell most figyelned befektetőként. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis mínuszban az amerikai tőzsdék
Kis mínuszban nyitottak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,1-0,2 százalékot esett a szerdai piacnyitást követő percekben.
Több mint egymillió forintnyi támogatást ad az Uber a sofőröknek
Az Uber egy 4000 dolláros, vagyis közel 1,3 millió forintos támogatási programmal segíti a sofőröket az elektromos autóra váltásban, írja a Reuters.
Felülteljesít a magyar piac
A kereskedési idő közel felénél kis pluszban a BUX index, a Magyar Telekom és a Richter 1 százalék feletti pluszban, az OTP és a Mol viszont stagnál.
A magyar tőzsde felülteljesítő ma, a német BUX stagnál, a francia CAC 0,5 százalék mínuszban áll.
Rába szárnyalás
Folytatódik a Rába szárnyalása, a gépgyártó árfolyama azután szabadult el, hogy kiderült, a 4iG lesz a cég nagytulajdonosa, és védelmi ipari kompetenciákkal ruházzák fel a céget. Ma 14 százalékot ralizott a Rába.
Fókuszban a nemesfémek
A tegnapi nagy esés után tovább esik az arany ára, ma 1,3 százalékkal került lejjebb. Az ezüst árfolyama stabilizálódott, 0,3 százalékkal került feljebb a keddi esés után.
Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam
Az UniCredit megerősítette az idei, 10,5 milliárd eurós profitcélját, miután a harmadik negyedévben 2,6 milliárd eurós nettó nyereségével felülmúlta az elemzői várakozásokat erős kereskedési eredményének köszönhetően. A kedvező eredmények ellenére az olasz tőzsdén 2,4%-os esést mutat a bank részvényárfolyama, alulteljesítve ezzel a 0,9%-kal csökkenő Intesa Sanpaolo részvényárfolyamát is. Andrea Orcel vezérigazgató közölte: jelenleg nem dolgozik a bank M&A-tranzakción, és úgy tűni, egyre inkább a kisebbségi részesedések kiépítésében hisz.
Kis mínusz Európában
A német DAX 0,2, a francia CAC 0,6 százalék mínuszban indította a napot. A német piacon az IT és az autógyártó részvények szerepeknek gyengén.
Rába rakéta
Masszív átárazódást láthatunk a Rábánál, mióta kiderült, hogy a 4iG lesz az új nagytulajdonos, száguld az árfolyam, ma újabb 10 százalékot emelkedett, amivel az elmúlt 3 napban másfélszeresére nőtt az árfolyam.
Kis mozgások
Egyelőre mérsékeltek az elmozdulások szerda reggel a magyar tőzsdén, a nyitás után a Richter és a Magyar Telekom emelkedik, az OTP és a Mol esik. A BUX index 0,2 százalékot emelkedett.
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Az augusztusi kibertámadás, amely a Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rovert érte, 1,9 milliárd fontnyi, azaz közel 850 milliárd forintnyi kárt okozott a brit gazdaságnak, és több mint 5000 szervezetet érintett, derül ki a független Cyber Monitoring Centre (CMC) szerdán közzétett jelentéséből.
Magas profit és nagyvonalú osztalékprogram a UniCreditnél
A UniCredit a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeket ért el, az olasz bank 2,63 milliárd eurós nettó nyereséget jelentett, ami 4,8 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, és felülmúlta a 2,39 milliárdos elemzői várakozást. A javulást főként a stratégiai befektetésekből származó magasabb osztalékok, az alacsonyabb költségek és a vártnál kisebb céltartalékok segítették.
A bevétel 0,3 százalékkal nőtt, mivel a hitelezésből származó csökkenő jövedelmet ellensúlyozta a magasabb díjbevétel, kereskedési eredmény és osztalékhozam. A problémás hitelekre képzett új céltartalék mindössze 113 millió euró volt.
A bank megerősítette egész éves előrejelzését, a profit 10,5 milliárd euró lehet, a bankcsoport legalább 9,5 milliárd eurót kíván visszajuttatni a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában. Az igazgatóság jóváhagyta a 2,2 milliárd eurós időközi osztalékot, amelyet november 26-án fizetnek ki.
A prémium italok húzzák a Coca-Cola növekedését
A Coca-Cola a vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé, ugyanakkor a vállalat szerint az italok iránti kereslet továbbra is gyenge, bár javuló tendenciát mutat. A részvények 4 százalékkal emelkedtek a gyorsjelentésre. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény
A Netflix a vártnál gyengébb negyedéves számokat közölt, ami után a részvény árfolyama közel 6 százalékot esett a piaczárás utáni kereskedésben. A bevétel és a profit nem érte el az elemzői konszenzust, de a vállalat a következő negyedévre és a teljes évre óvatosan optimista előrejelzést adott. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis elmozdulások a vezető tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,23 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH a munkanélküliség friss adatait publikálja ma reggel, míg az NGM délelőtt az államháztartás szeptemberi részletes adatait teszi közzé. Vélhetően egyik adat sem vált majd ki érdemi piaci hatást, bár a költségvetés helyzetét kiemelten figyelik a befektetők. Az előzetes adat viszont már ismert, most csak annak részleteit közli a kormány.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 924,74
|0,5%
|1,4%
|1,3%
|10,3%
|9,3%
|66,3%
|S&P 500
|6 735,35
|0,0%
|1,4%
|1,1%
|14,5%
|15,1%
|96,0%
|Nasdaq
|25 127,13
|-0,1%
|2,2%
|2,0%
|19,6%
|23,4%
|115,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 316,06
|0,3%
|5,3%
|9,5%
|23,6%
|26,6%
|108,6%
|Hang Seng
|26 027,55
|0,7%
|2,3%
|-1,9%
|29,7%
|27,1%
|5,1%
|CSI 300
|4 607,87
|1,5%
|1,5%
|2,4%
|17,1%
|17,1%
|-3,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 330,03
|0,3%
|0,4%
|2,9%
|22,2%
|25,0%
|93,7%
|CAC
|8 258,86
|0,6%
|4,3%
|5,2%
|11,9%
|9,6%
|70,1%
|FTSE
|9 426,99
|0,2%
|-0,3%
|2,3%
|15,3%
|13,3%
|63,2%
|FTSE MIB
|42 648,28
|0,6%
|1,4%
|0,8%
|24,8%
|22,0%
|123,5%
|IBEX
|15 767,1
|-0,4%
|1,2%
|3,3%
|36,0%
|33,2%
|131,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 424,1
|-0,4%
|1,0%
|3,3%
|30,4%
|39,8%
|206,9%
|ATX
|4 626,24
|0,3%
|-1,5%
|-0,1%
|26,3%
|28,5%
|112,7%
|PX
|2 340,83
|-0,1%
|-1,8%
|2,0%
|33,0%
|43,8%
|172,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 820
|0,6%
|2,2%
|4,8%
|42,1%
|64,1%
|207,0%
|Mol
|2 738
|-1,2%
|-0,3%
|-1,2%
|0,3%
|3,1%
|68,1%
|Richter
|10 310
|-0,4%
|-0,7%
|5,3%
|-0,9%
|-5,0%
|51,4%
|Magyar Telekom
|1 760
|-0,7%
|-2,4%
|-4,8%
|38,1%
|62,4%
|400,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,66
|0,5%
|-1,8%
|-6,9%
|-19,0%
|-17,6%
|47,3%
|Brent
|61,35
|0,5%
|-1,8%
|-8,0%
|-17,9%
|-16,8%
|46,7%
|Arany
|4 142,53
|-4,7%
|0,0%
|12,8%
|57,8%
|52,3%
|115,4%
|Devizák
|EURHUF
|389,5
|0,2%
|-0,8%
|-0,3%
|-5,3%
|-3,1%
|7,3%
|USDHUF
|335,6457
|0,6%
|-0,9%
|1,0%
|-15,5%
|-9,5%
|9,8%
|GBPHUF
|448,5649
|0,2%
|-0,2%
|0,2%
|-9,9%
|-6,9%
|11,1%
|EURUSD
|1,1605
|-0,4%
|0,1%
|-1,3%
|12,1%
|7,1%
|-2,3%
|USDJPY
|150,5950
|0,0%
|-0,8%
|1,8%
|-4,2%
|0,2%
|44,2%
|GBPUSD
|1,3374
|-0,3%
|0,6%
|-0,8%
|6,8%
|2,9%
|1,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 372
|-2,0%
|-4,2%
|-6,3%
|14,8%
|60,9%
|746,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,94
|-0,7%
|-1,6%
|-4,1%
|-13,9%
|-5,9%
|383,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,51
|-1,3%
|-2,1%
|-7,1%
|6,3%
|10,3%
|-528,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,86
|0,1%
|0,4%
|-1,2%
|3,6%
|0,9%
|188,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Maria Korneeva
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan üzemanyaghiány a budapesti repülőtéren, korlátozások léptek életbe
A reptér rendkívüli kéréssel fordult a légitársaságokhoz.
Hihetetlen összegeket lopott el Észak-Korea
Rengetek informatikai dolgozó is részt vett a csalásban.
Kiszivárgott: Trump újabb kereskedelmi háborút indít, ezúttal a gyógyszerárak miatt támad más országokra
Ennek újabb vám is lehet a vége.
Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kereskedelmi háború: drámai lépésre készül Donald Trump
Minden amerikai szoftverrel készült termék érintett lehet.
Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó
Több ország ellenkezik.
Francia tábornok figyelmeztet: Oroszország kísértésbe eshet
Folytathatja háborúját Moszkva Európa ellen.
Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!
Rendkívüli közgyűlést hív össze a vállalat, új szerkezetről döntenek hamarosan.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod