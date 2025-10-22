Megszólalt Donald Trump - Azonnal reagálnak a piacok

A Nasdaq már 1,6 százalékos pluszban van, miután a Trump-kormányzat újabb lépéseket tervez Kínával szemben válaszul a legutóbbi ritkaföldém-exportkorlátozásra. Az S&P 500 eközben 0,9, a Dow pedig 0,8 százalékos esésben van.

Trumpék most a Kínába irányuló "kritikus szoftverek" exportját tiltanák be. Ezzel korlátozva az olyan termékek globális szállítását, amelyek amerikai szoftvert tartalmaznak, vagy amelyeket amerikai szoftver felhasználásával állítottak elő.