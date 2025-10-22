  • Megjelenítés
Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény
Portfolio
A Netflix a vártnál gyengébb negyedéves számokat közölt, ami után a részvény árfolyama közel 6 százalékot esett a piaczárás utáni kereskedésben. A bevétel és a profit nem érte el az elemzői konszenzust, de a vállalat a következő negyedévre és a teljes évre óvatosan optimista előrejelzést adott.

A Netflix 11,51 milliárd dollár bevételt ért el a negyedévben, az elemzői várakozás 11,52, a cég saját előrejelzése 11,53 milliárd dollár volt, vagyis

bevétel szinten egy hajszálnyival elmaradt a tényadat a várakozásoktól.

A működési marzs 28 százalék lett a várt 31,5 százalék helyett, amit egy brazil adóüggyel kapcsolatos egyszeri tétellel magyaráztak, és jelezték hogy az eset várhatóan nem lesz tartós hatású.

Az egy részvényre jutó eredmény 5,87 dollár lett, jóval elmaradva a 6,94 dolláros elemzői és 6,87 dolláros céges előrejelzéshez képest.

A tartalomteljesítmény erős maradt a harmadik negyedévben, a Canelo és Crawford közötti bokszmeccs 41 millió globális nézőt ért el és a század legnézettebb férfi bajnoki mérkőzése lett a vállalat szerint, miközben a KPop Demon Hunters 325 millió megtekintéssel a platform eddigi legnézettebb filmje lett.

A menedzsment a negyedik negyedévre 11,96 milliárd dolláros bevételt és 5,45 dolláros EPS-t vár, mindkettő kismértékben az elemzői konszenzus feletti.

A 2025-ös teljes éves bevételi terv 45,1 milliárd dollár, ami a korábbi sáv felső részéhez közelít. A 2025-ös működési marzs előrejelzés 29 százalékra csökkent a korábbi 30 százalékról. A vállalat podcast együttműködést is bejelentett a Spotifyjal 2026 eleji indulással.

A Netflix árfolyama 39 százalékot emelkedett idén.

netf

Címlapkép forrása: Mario Tama/Getty Images

Fórum

