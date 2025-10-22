Szétverik a Netflixet, esnek a tőzsdék

A UniCredit a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeket ért el, az olasz bank 2,63 milliárd eurós nettó nyereséget jelentett, ami 4,8 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, és felülmúlta a 2,39 milliárdos elemzői várakozást. A javulást főként a stratégiai befektetésekből származó magasabb osztalékok, az alacsonyabb költségek és a vártnál kisebb céltartalékok segítették.

A bevétel 0,3 százalékkal nőtt, mivel a hitelezésből származó csökkenő jövedelmet ellensúlyozta a magasabb díjbevétel, kereskedési eredmény és osztalékhozam. A problémás hitelekre képzett új céltartalék mindössze 113 millió euró volt.

A bank megerősítette egész éves előrejelzését, a profit 10,5 milliárd euró lehet, a bankcsoport legalább 9,5 milliárd eurót kíván visszajuttatni a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában. Az igazgatóság jóváhagyta a 2,2 milliárd eurós időközi osztalékot, amelyet november 26-án fizetnek ki.