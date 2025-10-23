Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon

A Revolut újabb mérföldkőhöz érkezett az európai kriptoszabályozásban, miután
megszerezte a MiCA engedélyt Cipruson a helyi pénzügyi felügyelet, a CySEC jóváhagyásával,
- írja a Revb.
Fontos: a MiCA engedély nem egyenlő a magyar engedéllyel. De ettől még javítja annak az esélyét, hogy a Revolut úgy dönt, hogy újraindul a kriptoszolgáltatás.
Ez az engedély felhatalmazza a fintech vállalatot, hogy a MiCA, azaz a Markets in Crypto-Assets rendelet által meghatározott egységes uniós szabályozási keretben újraindítsa digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Unióban, írja a Revb.
A döntés különösen fontos a magyar felhasználók számára, mivel a Revolut júliusban kénytelen volt ideiglenesen leállítani hazai kriptoszolgáltatásait a hazai törvényhozás szigorítása miatt.
A Revolut a MiCA engedéllyel elindíthatja a Crypto 2.0 projektet, amely egy fejlettebb kriptokereskedési és befektetési platform több mint 280 különböző tokennel. Ez a bővített ökoszisztéma egyértelműen a professzionális és intézményi befektetők irányába nyit, de az adatok szerint a magyar lakossági felhasználók körében is komoly kereslet mutatkozhat. A Revb nyári felmérése szerint több százmillió, akár milliárdos nagyságrendű kriptoeszköz volt befagyasztva a magyar revolutos számlákon a szolgáltatás leállása idején, ami azt jelzi, hogy a hazai piac érett a szolgáltatás újraindítására.
A leállás oka a magyar törvényhozás által 2025 júniusában elfogadott salátatörvényben keresendő, amely a versenyképesség javítása címén több új szabályozási elemet vezetett be, köztük két új büntetőjogi tényállást a kriptoeszközökre vonatkozóan. Az új rendelkezések a Büntető Törvénykönyv kiegészítéseként megjelentették a „kriptoeszközzel visszaélés” és a „jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” fogalmát. Ezek a szabályok lényegében kriminalizálják az engedély nélküli kriptoszolgáltatást, aminek következtében a Revolutnak ideiglenesen fel kellett függesztenie működését Magyarországon, amíg nem tudott megfelelni az új előírásoknak.
A ciprusi MiCA engedély megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Revolut most már teljes körű, uniós szinten harmonizált jogi háttérrel rendelkezik a kriptoszolgáltatások nyújtására. Ez nemcsak Magyarországon, hanem az egész EGT-régióban újra megnyithatja az utat a kriptoalapú befektetések, kereskedés és digitális vagyonkezelés előtt.
Piaci szempontból a Revolut visszatérése új lendületet adhat a magyarországi kriptoszektornak, amelyet az elmúlt hónapokban a jogi bizonytalanság és a pénzügyi szolgáltatók óvatossága jellemzett. A felhasználók várakozásai és a korábban befagyott vagyonok nagysága arra utal, hogy a szolgáltatás újraindulása gyors likviditási és forgalmi növekedést hozhat, ami a magyar fintech-ökoszisztémát is dinamizálhatja.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Újabb nagy dobásra készülhetnek Trumpék - Felrobbantak a sztárrészvények
Mutatjuk a nyerteseket.
Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának
Pénzmosási ügyben ítéltek el a korábbi cégvezért.
Nem várt mellékhatása jelent meg az AI-nak, amit hamarosan a pénztárcánkon is megérezhetünk
Érdekes folyamatokat indított el a mesterséges intelligencia.
Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét
A spekulációs tőke új célpontokat keres.
Kína leállítja az orosz olaj vásárlását az amerikai szankciók miatt
Fájhat Moszkvának a lépés.
Megvan, miről szól Kína következő ötéves terve
Az állami média jelentette be.
Amikor utoljára ilyen történt, majdnem 20% esés jött az USA-ban
Mi van veled carry trade?
Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban
Jelentős és tartós fennakadásokat észlelnek.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.