  • Megjelenítés
Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon
Üzlet

Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon

Portfolio
A Revolut megkapta a MiCA-engedélyt Cipruson, így nőtt annak az esélye, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatásait Magyarországon.

A Revolut újabb mérföldkőhöz érkezett az európai kriptoszabályozásban, miután

megszerezte a MiCA engedélyt Cipruson a helyi pénzügyi felügyelet, a CySEC jóváhagyásával,

- írja a Revb.

Fontos: a MiCA engedély nem egyenlő a magyar engedéllyel. De ettől még javítja annak az esélyét, hogy a Revolut úgy dönt, hogy újraindul a kriptoszolgáltatás.

Ez az engedély felhatalmazza a fintech vállalatot, hogy a MiCA, azaz a Markets in Crypto-Assets rendelet által meghatározott egységes uniós szabályozási keretben újraindítsa digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Unióban, írja a Revb.

A döntés különösen fontos a magyar felhasználók számára, mivel a Revolut júliusban kénytelen volt ideiglenesen leállítani hazai kriptoszolgáltatásait a hazai törvényhozás szigorítása miatt.

A Revolut a MiCA engedéllyel elindíthatja a Crypto 2.0 projektet, amely egy fejlettebb kriptokereskedési és befektetési platform több mint 280 különböző tokennel. Ez a bővített ökoszisztéma egyértelműen a professzionális és intézményi befektetők irányába nyit, de az adatok szerint a magyar lakossági felhasználók körében is komoly kereslet mutatkozhat. A Revb nyári felmérése szerint több százmillió, akár milliárdos nagyságrendű kriptoeszköz volt befagyasztva a magyar revolutos számlákon a szolgáltatás leállása idején, ami azt jelzi, hogy a hazai piac érett a szolgáltatás újraindítására.

A leállás oka a magyar törvényhozás által 2025 júniusában elfogadott salátatörvényben keresendő, amely a versenyképesség javítása címén több új szabályozási elemet vezetett be, köztük két új büntetőjogi tényállást a kriptoeszközökre vonatkozóan. Az új rendelkezések a Büntető Törvénykönyv kiegészítéseként megjelentették a „kriptoeszközzel visszaélés” és a „jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” fogalmát. Ezek a szabályok lényegében kriminalizálják az engedély nélküli kriptoszolgáltatást, aminek következtében a Revolutnak ideiglenesen fel kellett függesztenie működését Magyarországon, amíg nem tudott megfelelni az új előírásoknak.

A ciprusi MiCA engedély megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Revolut most már teljes körű, uniós szinten harmonizált jogi háttérrel rendelkezik a kriptoszolgáltatások nyújtására. Ez nemcsak Magyarországon, hanem az egész EGT-régióban újra megnyithatja az utat a kriptoalapú befektetések, kereskedés és digitális vagyonkezelés előtt.

Piaci szempontból a Revolut visszatérése új lendületet adhat a magyarországi kriptoszektornak, amelyet az elmúlt hónapokban a jogi bizonytalanság és a pénzügyi szolgáltatók óvatossága jellemzett. A felhasználók várakozásai és a korábban befagyott vagyonok nagysága arra utal, hogy a szolgáltatás újraindulása gyors likviditási és forgalmi növekedést hozhat, ami a magyar fintech-ökoszisztémát is dinamizálhatja.

Kapcsolódó cikkünk

Nem tetszik a brit szabályozóknak, hogy túl gyorsan terjeszkedik a Revolut

Újabb országban alapít bankot a Revolut

Nagy lépésre készül a Revolut, csatlakoznak az azonnali fizetési rendszerhez Indiában

Szép csendben nagy bővítésre készül a Revolut Magyarországon

Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1358049866-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart
Pénzcentrum
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility