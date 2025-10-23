Egy lépéssel közelebb a Revolut, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatását Magyarországon

A Revolut megkapta a MiCA-engedélyt Cipruson, így nőtt annak az esélye, hogy újraindítsa kriptoszolgáltatásait Magyarországon.

A Revolut újabb mérföldkőhöz érkezett az európai kriptoszabályozásban, miután

megszerezte a MiCA engedélyt Cipruson a helyi pénzügyi felügyelet, a CySEC jóváhagyásával,

- írja a Revb.

Fontos: a MiCA engedély nem egyenlő a magyar engedéllyel. De ettől még javítja annak az esélyét, hogy a Revolut úgy dönt, hogy újraindul a kriptoszolgáltatás.

Ez az engedély felhatalmazza a fintech vállalatot, hogy a MiCA, azaz a Markets in Crypto-Assets rendelet által meghatározott egységes uniós szabályozási keretben újraindítsa digitális eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásait az Európai Unióban, írja a Revb.

A döntés különösen fontos a magyar felhasználók számára, mivel a Revolut júliusban kénytelen volt ideiglenesen leállítani hazai kriptoszolgáltatásait a hazai törvényhozás szigorítása miatt.

A Revolut a MiCA engedéllyel elindíthatja a Crypto 2.0 projektet, amely egy fejlettebb kriptokereskedési és befektetési platform több mint 280 különböző tokennel. Ez a bővített ökoszisztéma egyértelműen a professzionális és intézményi befektetők irányába nyit, de az adatok szerint a magyar lakossági felhasználók körében is komoly kereslet mutatkozhat. A Revb nyári felmérése szerint több százmillió, akár milliárdos nagyságrendű kriptoeszköz volt befagyasztva a magyar revolutos számlákon a szolgáltatás leállása idején, ami azt jelzi, hogy a hazai piac érett a szolgáltatás újraindítására.

A leállás oka a magyar törvényhozás által 2025 júniusában elfogadott salátatörvényben keresendő, amely a versenyképesség javítása címén több új szabályozási elemet vezetett be, köztük két új büntetőjogi tényállást a kriptoeszközökre vonatkozóan. Az új rendelkezések a Büntető Törvénykönyv kiegészítéseként megjelentették a „kriptoeszközzel visszaélés” és a „jogosulatlan kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás nyújtása” fogalmát. Ezek a szabályok lényegében kriminalizálják az engedély nélküli kriptoszolgáltatást, aminek következtében a Revolutnak ideiglenesen fel kellett függesztenie működését Magyarországon, amíg nem tudott megfelelni az új előírásoknak.

A ciprusi MiCA engedély megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Revolut most már teljes körű, uniós szinten harmonizált jogi háttérrel rendelkezik a kriptoszolgáltatások nyújtására. Ez nemcsak Magyarországon, hanem az egész EGT-régióban újra megnyithatja az utat a kriptoalapú befektetések, kereskedés és digitális vagyonkezelés előtt.

Piaci szempontból a Revolut visszatérése új lendületet adhat a magyarországi kriptoszektornak, amelyet az elmúlt hónapokban a jogi bizonytalanság és a pénzügyi szolgáltatók óvatossága jellemzett. A felhasználók várakozásai és a korábban befagyott vagyonok nagysága arra utal, hogy a szolgáltatás újraindulása gyors likviditási és forgalmi növekedést hozhat, ami a magyar fintech-ökoszisztémát is dinamizálhatja.

