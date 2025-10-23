  • Megjelenítés
Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart
Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart

Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. Az ázsiai részvénypiacokra is átragadt a negatív hangulat csütörtök reggelre, az európai határidős indexeken pedig a bizonytalanság látszik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Új lendületet kapott a luxusipar: a világ egyik legnagyobb divatóriása meglepő eredményekkel zárta a negyedévet

Látványos emelkedéssel reagáltak a befektetők a Kering harmadik negyedéves jelentésére: a francia luxuscsoport részvényei több mint 9 százalékkal drágultak csütörtök délelőtt, miután a vállalat bevételei a vártnál kisebb mértékben estek vissza, és javulást mutattak a második negyedévhez képest.

Új lendületet kapott a luxusipar: a világ egyik legnagyobb divatóriása meglepő eredményekkel zárta a negyedévet
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van. A piac egyik része lassuló növekedést áraz, a másik pedig az infláció miatt aggódik. Mutatjuk, milyen lehet az adat, és elgondolkodunk a várható hatásokról is.

Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet
Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága

Csütörtök délelőtt mérsékelt emelkedés látható a vezető európai tőzsdéken, miközben a befektetők a nagyvállalatok harmadik negyedéves eredményeire és az esti amerikai olajszankciók hatásaira figyelnek.

Tovább a cikkhez
Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága
Új vevőkre találhat az arany

Emelkedéssel reagál az arany árfolyamas a tegnap este bejelentett amerikai olajszankciókra. Bár a hét elejéhez képest 5,7%-os mínuszban van az árjegyzés, de az esti fejlemények hatására

új vevőkre találhat a menekülőeszközként is számontartott nemesfém

- ami támaszt nyújthat az árának.

Ugrik az olajár az új amerikai szankciós csomagra

Ugrik az olaj árfolyama, a WTI 3,4 százalékos pluszban, 60,5 dolláron, a brent 3,3 százalékos pluszban, 64,7 dolláron áll a ma reggeli kereskedésben.

Az emelkedés mögött az Egyesült Államok új Oroszország elleni szankciós csomagja áll, amelyek alapvetően a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt célozzák.

Kapcsolódó cikkünk

Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban fejezte be a napot.  A kereskedés végén gyorsult be az esés az amerikai tőzsdéken, adták a technológiai papírokat a befektetők, miután a Trump-kormányzat a Kínába irányuló szoftveres export korlátozását tervezi annak érdekében, hogy megtorolja Peking legutóbbi ritkaföldfém-exportkorlátozását. 
  • A zárás után érkezett a Tesla harmadik negyedéves gyorsjelentése. A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, így 3 százalékot esett a papír a zárás utáni kereskedésben.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében esés látszik, a Nikkei 1,6 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,1 százalékos mínuszban van, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A dél-koreai Kospi új történelmi csúcsra ment, mielőtt a lefordult.
  • Vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, az FTSE pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones minimális mínuszban van, a S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban áll.
  • A vámbizonytalanságok hatására 1 százalékot emelkedett az arany, melynek árfolyama az előző nap egészen 2013 óta nem látott mértékben zuhant.

Mi várható makro fronton?

Ma elvileg heti munkanélküliségi adatok és lakáseladási statisztikák jelennek meg Amerikában, az egyetlen akadály csak a kormányzati leállás lehet, mely miatt nem biztos, hogy jönnek majd az adatok.

Jönnek viszont fontos vállalati gyorsjelentések, ma teszi közzé negyedéves számait az Intel, a Ford és az American Airlines is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 590,41 -0,7% 0,7% 0,5% 9,5% 8,5% 64,3%
S&P 500 6 699,4 -0,5% 0,4% 0,1% 13,9% 14,5% 94,0%
Nasdaq 24 879 -1,0% 0,5% 0,5% 18,4% 22,1% 113,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 307,79 0,0% 3,4% 8,4% 23,6% 28,4% 110,1%
Hang Seng 25 781,77 -0,9% -0,5% -2,1% 28,5% 25,8% 4,0%
CSI 300 4 592,57 -0,3% -0,3% 1,5% 16,7% 16,0% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 151,13 -0,7% -0,1% 2,7% 21,3% 24,3% 92,5%
CAC 8 206,87 -0,6% 1,6% 4,8% 11,2% 8,9% 69,2%
FTSE 9 515 0,9% 1,0% 3,1% 16,4% 14,5% 64,5%
FTSE MIB 42 209,64 -1,0% 0,7% -0,5% 23,5% 21,5% 121,3%
IBEX 15 781,6 0,1% 1,4% 4,6% 36,1% 33,4% 132,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 182,8 0,7% 1,3% 4,9% 31,3% 41,1% 209,6%
ATX 4 625,93 0,0% -1,1% 0,4% 26,3% 29,1% 113,5%
PX 2 343,74 0,1% -1,6% 1,7% 33,2% 43,7% 173,2%
Magyar blue chipek              
OTP 30 870 0,2% 1,4% 6,5% 42,3% 65,0% 206,6%
Mol 2 756 0,7% 0,2% 1,3% 1,0% 4,7% 70,1%
Richter 10 430 1,2% 1,6% 4,0% 0,3% -4,5% 53,7%
Magyar Telekom 1 796 2,0% -0,8% -1,3% 41,0% 65,1% 416,8%
Nyersanyagok              
WTI 59,3 1,1% 0,4% -5,9% -18,1% -18,6% 46,5%
Brent 61,35 0,0% -1,0% -7,8% -17,9% -19,3% 44,3%
Arany 4 039,2 -2,5% -3,8% 8,4% 53,9% 47,2% 112,7%
Devizák              
EURHUF 388,8500 -0,2% -0,3% 0,0% -5,5% -2,8% 6,7%
USDHUF 334,8835 -0,2% -0,2% 1,4% -15,7% -9,5% 8,7%
GBPHUF 447,7100 -0,2% -0,4% 0,5% -10,0% -7,0% 10,9%
EURUSD 1,1612 0,1% -0,1% -1,4% 12,1% 7,4% -1,8%
USDJPY 151,8750 0,0% 0,3% 2,7% -3,4% 0,6% 44,9%
GBPUSD 1,3356 -0,1% -0,1% -1,0% 6,6% 2,9% 2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 107 595 -0,7% -2,9% -4,6% 14,0% 59,7% 728,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,94 -0,1% -2,1% -4,7% -13,9% -6,3% 364,5%
10 éves német állampapírhozam 2,52 0,3% 0,0% -6,8% 6,6% 8,8% -549,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,1% 0,3% -0,4% 3,5% -0,4% 187,8%
Kapcsolódó cikkünk

Mi az, hogy nem gyengül a dollár?

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Új jövőt áraz a kötvénypiac - Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta pénzt

Címlapkép forrása: Getty Images

Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air

A Wizz Air mintegy 100 Airbus-gép átvételének elhalasztásáról tárgyal, a most és 2030 között esedékes szállításokat a következő évtizedre tolva, hogy visszafogja a költséges, gyors terjeszkedést.

Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter (képünkön) szerda esti előzetes tájékoztatásának megfelelően a tárca nyilvánosságra hozta még szerda éjszaka az Oroszország elleni újabb szankciós intézkedéscsomagot. A büntetőintézkedések alapvetően Oroszország két legnagyobb olajvállalatát célozzák. A jelek szerint igazak voltak azok az értesülések, miszerint azért halasztották el a Budapestre tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozót, mert Moszkva elutasította az azonnali tűzszünetet Ukrajnában. Most az Egyesült Államok fokozni kívánja a nyomást az orosz vezetésen. Az ügyben Donald Trump is megszólalt szerda késő este, miközben hivatalában fogadta a NATO főtitkárát. Az amerikai elnök megerősítette, hogy valóban lefújták a Vlagyimir Putyinnal tervezett személyes találkozóját, de nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben az mégis megvalósulhat.

Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal
Nagy fordulat a Teslánál!

Ismét növekedési pályára állt a Tesla, két visszaesést követő negyedév után. A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, emellett az elektromos autókra vonatkozó szövetségi adókedvezmények lejárta is felfelé torzította a negyedéves számokat.

Nagy fordulat a Teslánál!
Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!

A Mol-csoport 2025. november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, melyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést - derült ki a vállalat közleményéből.

Történelmi bejelentést tett a Mol - Jön az átalakulás!

