Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Emelkedéssel reagál az arany árfolyamas a tegnap este bejelentett amerikai olajszankciókra. Bár a hét elejéhez képest 5,7%-os mínuszban van az árjegyzés, de az esti fejlemények hatására

új vevőkre találhat a menekülőeszközként is számontartott nemesfém

- ami támaszt nyújthat az árának.