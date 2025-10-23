Esnek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,5 százalékot esett, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban fejezte be a napot. A kereskedés végén gyorsult be az esés az amerikai tőzsdéken, adták a technológiai papírokat a befektetők, miután a Trump-kormányzat a Kínába irányuló szoftveres export korlátozását tervezi annak érdekében, hogy megtorolja Peking legutóbbi ritkaföldfém-exportkorlátozását.

fejezte be a napot. A kereskedés végén gyorsult be az esés az amerikai tőzsdéken, adták a technológiai papírokat a befektetők, miután a Trump-kormányzat a Kínába irányuló szoftveres export korlátozását tervezi annak érdekében, hogy megtorolja Peking legutóbbi ritkaföldfém-exportkorlátozását. A zárás után érkezett a Tesla harmadik negyedéves gyorsjelentése . A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, így 3 százalékot esett a papír a zárás utáni kereskedésben.

. A friss számok ugyan biztatóak, de némileg elmaradnak az elemzői várakozásoktól, így 3 százalékot esett a papír a zárás utáni kereskedésben. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében esés látszik, a Nikkei 1,6 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,1 százalékos mínuszban van, míg a Shanghai Composite 0,7 százalékot esett. A dél-koreai Kospi új történelmi csúcsra ment, mielőtt a lefordult.

Vegyesen nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, az FTSE pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones minimális mínuszban van, a S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban áll.

A vámbizonytalanságok hatására 1 százalékot emelkedett az arany, melynek árfolyama az előző nap egészen 2013 óta nem látott mértékben zuhant.

Mi várható makro fronton?

Ma elvileg heti munkanélküliségi adatok és lakáseladási statisztikák jelennek meg Amerikában, az egyetlen akadály csak a kormányzati leállás lehet, mely miatt nem biztos, hogy jönnek majd az adatok.

Jönnek viszont fontos vállalati gyorsjelentések, ma teszi közzé negyedéves számait az Intel, a Ford és az American Airlines is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az arany árfolyama már 53,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 46 590,41 -0,7% 0,7% 0,5% 9,5% 8,5% 64,3% S&P 500 6 699,4 -0,5% 0,4% 0,1% 13,9% 14,5% 94,0% Nasdaq 24 879 -1,0% 0,5% 0,5% 18,4% 22,1% 113,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 49 307,79 0,0% 3,4% 8,4% 23,6% 28,4% 110,1% Hang Seng 25 781,77 -0,9% -0,5% -2,1% 28,5% 25,8% 4,0% CSI 300 4 592,57 -0,3% -0,3% 1,5% 16,7% 16,0% -3,9% Európai részvényindexek DAX 24 151,13 -0,7% -0,1% 2,7% 21,3% 24,3% 92,5% CAC 8 206,87 -0,6% 1,6% 4,8% 11,2% 8,9% 69,2% FTSE 9 515 0,9% 1,0% 3,1% 16,4% 14,5% 64,5% FTSE MIB 42 209,64 -1,0% 0,7% -0,5% 23,5% 21,5% 121,3% IBEX 15 781,6 0,1% 1,4% 4,6% 36,1% 33,4% 132,2% Régiós részvényindexek BUX 104 182,8 0,7% 1,3% 4,9% 31,3% 41,1% 209,6% ATX 4 625,93 0,0% -1,1% 0,4% 26,3% 29,1% 113,5% PX 2 343,74 0,1% -1,6% 1,7% 33,2% 43,7% 173,2% Magyar blue chipek OTP 30 870 0,2% 1,4% 6,5% 42,3% 65,0% 206,6% Mol 2 756 0,7% 0,2% 1,3% 1,0% 4,7% 70,1% Richter 10 430 1,2% 1,6% 4,0% 0,3% -4,5% 53,7% Magyar Telekom 1 796 2,0% -0,8% -1,3% 41,0% 65,1% 416,8% Nyersanyagok WTI 59,3 1,1% 0,4% -5,9% -18,1% -18,6% 46,5% Brent 61,35 0,0% -1,0% -7,8% -17,9% -19,3% 44,3% Arany 4 039,2 -2,5% -3,8% 8,4% 53,9% 47,2% 112,7% Devizák EURHUF 388,8500 -0,2% -0,3% 0,0% -5,5% -2,8% 6,7% USDHUF 334,8835 -0,2% -0,2% 1,4% -15,7% -9,5% 8,7% GBPHUF 447,7100 -0,2% -0,4% 0,5% -10,0% -7,0% 10,9% EURUSD 1,1612 0,1% -0,1% -1,4% 12,1% 7,4% -1,8% USDJPY 151,8750 0,0% 0,3% 2,7% -3,4% 0,6% 44,9% GBPUSD 1,3356 -0,1% -0,1% -1,0% 6,6% 2,9% 2,0% Kriptovaluták Bitcoin 107 595 -0,7% -2,9% -4,6% 14,0% 59,7% 728,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,94 -0,1% -2,1% -4,7% -13,9% -6,3% 364,5% 10 éves német állampapírhozam 2,52 0,3% 0,0% -6,8% 6,6% 8,8% -549,2% 10 éves magyar állampapírhozam 6,85 -0,1% 0,3% -0,4% 3,5% -0,4% 187,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

