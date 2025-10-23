Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air

  • Megjelenítés
A Wizz Air mintegy 100 Airbus-gép átvételének elhalasztásáról tárgyal, a most és 2030 között esedékes szállításokat a következő évtizedre tolva, hogy visszafogja a költséges, gyors terjeszkedést.

A Bloomberg forrásai szerint a Wizz Air nagyjából

100 darab Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról egyeztet.

A fapados légitársaság a drága, gyors növekedési ütemet lassítaná, ami a befektetőket is nyugtalanította.

A források – a tárgyalások bizalmas jellege miatt névtelenséget kérve – jelezték, hogy az eredetileg most és 2030 között esedékes szállítások a következő évtizedre csúsznának. Ha létrejön a megállapodás az Airbusszal, a halasztások a következő évek tervezett átadásainak több mint egyharmadát érinthetik. Az Airbus rendelési és szállítási adatai szerint a Wizznek szeptember 30-án 281 darab A321neo gépre volt érvényes megrendelése.

A Wizz és az Airbus szóvivői nem kommentálták az értesülést a hírügynökségnek.

Egy októberi befektetői prezentáció alapján a társaság a 2032-es pénzügyi évre 500 gépes flottával számol, ami a korábban kitűzött célhoz képest két évvel későbbi mérföldkő. A Wizz akkor azt mondta, hogy 2027-ben akár 50 gép átvételét is elhalaszthatja, és 2030-ig évi átlagosan 15 százalékos ütemben bővítené a flottát.

Alexander Paterson, a Peel Hunt elemzője a hónap elején publikált jegyzetében úgy vélte, hogy 90–100 gép halasztása a tervezett 14 százalék helyett nagyjából 10 százalékra lassíthatja a kapacitásnövekedést.

A tárgyalások párhuzamosan zajlanak azzal, hogy a Wizz Air visszafogja közel-keleti és dél-ázsiai terjeszkedését, és szigorítja a költségkontrollt. A Magyarországon is bázissal rendelkező társaságnak a Pratt & Whitney hajtóműveinek karbantartási problémái miatt több A320-as családba tartozó gépét átmenetileg ki kellett vonnia a forgalomból, ami nehéz helyzetbe hozta a céget. A Wizz szeptemberben bezárta Abu-Dzabi leányvállalatát, részben a hajtóműgondok és a geopolitikai kihívások miatt, valamint azért, mert az Egyesült Arab Emírségek fővárosa nem engedélyezte a társaságnak az indiai és pakisztáni járatokat. A légitársaság bécsi bázisát is bezárja, legkésőbb márciusig.

A Wizz Air árfolyama csak idén mintegy 21 százalékkal esett.

Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
