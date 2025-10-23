Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága

Csütörtök délelőtt mérsékelt emelkedés látható a vezető európai tőzsdéken, miközben a befektetők a nagyvállalatok harmadik negyedéves eredményeire és az esti amerikai olajszankciók hatásaira figyelnek.

A mai nap különösen sűrű a gyorsjelentések szempontjából: több európai óriáscég - köztük a Kering, Roche, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systèmes, Antofagasta, Swedbank, Nokia és Lloyds Banking Group - teszi közzé negyedéves számait,

amelyek irányt mutathatnak a kontinens vállalatok felé irányuló bizalmáról és gazdasági kilátásairól.

Nyitásra a legnagyobb erősödést a finn HEX-index mutatja, amely 1,83 százalékkal van feljebb, de pozitív tartományban jár a DAX (+0,26 %), a FTSE 100 (+0,31 %), valamint a francia CAC 40 (+0,2 %) is.

Ezzel szemben mérsékelt csökkenést mutat a spanyol IBEX 35 (-0,15 %), a belga BEL 20 (-0,29 %) és a svájci SMI (-0,2 %) index.

A nyersolajárak továbbra is a figyelem középpontjában állnak, miután az árfolyam mintegy 3 százalékkal emelkedett azután, hogy az amerikai kormány új szankciókat vezet be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Moszkva „a békefolyamat iránti komoly elköteleződés hiányára” hivatkozva.

Európában a befektetők a vállalati eredmények mellett francia üzleti bizalmi adatokra és spanyol külkereskedelmi statisztikákra is figyelnek, amelyek további információt adhatnak az európai gazdaság állapotáról.

