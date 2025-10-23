  • Megjelenítés
Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága
Üzlet

Jelentenek az európai óriáscégek: kiderül, milyen irányba tart a kontinens gazdasága

Portfolio
Csütörtök délelőtt mérsékelt emelkedés látható a vezető európai tőzsdéken, miközben a befektetők a nagyvállalatok harmadik negyedéves eredményeire és az esti amerikai olajszankciók hatásaira figyelnek.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A mai nap különösen sűrű a gyorsjelentések szempontjából: több európai óriáscég - köztük a Kering, Roche, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systèmes, Antofagasta, Swedbank, Nokia és Lloyds Banking Group - teszi közzé negyedéves számait,

amelyek irányt mutathatnak a kontinens vállalatok felé irányuló bizalmáról és gazdasági kilátásairól.

Nyitásra a legnagyobb erősödést a finn HEX-index mutatja, amely 1,83 százalékkal van feljebb, de pozitív tartományban jár a DAX (+0,26 %), a FTSE 100 (+0,31 %), valamint a francia CAC 40 (+0,2 %) is.

Ezzel szemben mérsékelt csökkenést mutat a spanyol IBEX 35 (-0,15 %), a belga BEL 20 (-0,29 %) és a svájci SMI (-0,2 %) index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A nyersolajárak továbbra is a figyelem középpontjában állnak, miután az árfolyam mintegy 3 százalékkal emelkedett azután, hogy az amerikai kormány új szankciókat vezet be a Rosznyeft és a Lukoil ellen, Moszkva „a békefolyamat iránti komoly elköteleződés hiányára” hivatkozva.

Európában a befektetők a vállalati eredmények mellett francia üzleti bizalmi adatokra és spanyol külkereskedelmi statisztikákra is figyelnek, amelyek további információt adhatnak az európai gazdaság állapotáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1358049866-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Emelkednek a tőzsdék, ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a nemzetközi piacokon, amíg a magyar tőzsde zárva tart
Pénzcentrum
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility