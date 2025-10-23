  • Megjelenítés
Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj
Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj

Akár 6-8 forintos emelkedés jöhet a hazai üzemanyagárakban, nyilatkozta az RTL Klubnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

Lehet, hogy egy masszívabb emelkedő tendenciát figyelhetünk majd meg a hazai üzemanyagárakban. Ez azért egy akár 6-8 forintos emelkedést is jelenthet,

mondta el Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

A Holtankoljak.hu információi szerint

több magyar benzinkút forgalma is megugrott az elmúlt 2 napban. Nem a nemzeti ünnep, hanem a hét eleji finomítótűz miatt.

Ez egy magasabb érdeklődés volt, mint egy átlagos hosszú hétvége előtt. Félelmet generál és óvatosságra inti a vevőket, és akár nagyobb mennyiségű tankolásra is,

tette hozzá az ügyvezető.

Hétfő éjjel ütött ki tűz a Dunai Finomító AV3-as üzemében. Az AV3-as üzemi egység a Mol Dunai Finomítójának (Százhalombatta) egyik legfontosabb technológiai központja, amely a kőolaj-feldolgozás elsődleges desztillációs folyamatáért felel, itt történik a nyersolaj feldolgozása és szétválasztása különböző frakciókra – például benzin-, gázolaj-, kerozin- és nehézolaj-komponensekre –, amelyek később a finomító más üzemi egységeiben további feldolgozáson mennek keresztül. Személyi sérülés nem történt, kedden a tüzet sikerült eloltani, ezt követően a termelés fokozatosan újraindul majd.

A finomítói tűzön túl világpiaci folyamatok is a hazai üzemanyagárak emelkedése irányába hatnak: az amerikai kormány szankciókat vetett ki két nagy orosz olajipari vállalat a Rosznyeft és a Lukoil ellen, erre nagyot emelkedett az olaj világpiaci ára. Csak ma a Brent 3, a WTI 4 százalékot emelkedett, igaz, volt honnan, már évek óta csökkenő trendben halad az olaj világpiaci ára.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

