Nem várt mellékhatása jelent meg az AI-nak, amit hamarosan a pénztárcánkon is megérezhetünk
Nem várt mellékhatása jelent meg az AI-nak, amit hamarosan a pénztárcánkon is megérezhetünk

Portfolio
Mindenki akar egy szeletet az AI-tortából, nincsenek ezzel máskép a memóriachipeket gyártó vállalatok sem. Ezek a cégek gyorsan igyekeztek átállítani kapacitásaikat az AI-chipek gyártására, csakhogy ez szűkíti a "kevésbé felkapott" chipek (amelyeket okostelefonokban, számítógépekben és szerverekben használnak) kínálatát. A helyzet odáig fajult, hogy az iparági vezetők és elemzők szerint kezd igen komoly hiány kialakulni a piacon, megjelentek a pánik-vásárlások, az árak pedig drámai emelkedésbe kezdtek. Mutatjuk, hogy pontosan mi áll a háttérben.
A mesterséges intelligencia iparágakat alakít át, megnöveli a keresletet bizonyos termékek iránt, de közben az AI-boomnek egy nem várt mellékhatása is jelentkezett. A nagy nyertesek között az olyan cégekre lehet gondolni, amint az Nvidia, vagy az AMD, amelyek csúcstechnológiás chipjeikkel látják a nagy nyelvi modelleket futtató adatközpontokat. Azonban a nagy versenyfutás és kapacitás-átallokálás miatt a hagyományos memóriachip-gyártók is kapnak egy igen erőteljes lökést. Ilyen például a Samsung Electronics, amely ugyan lemaradt a riválisokhoz képest az előrehaladott AI-chipek gyártásában, de az AI-trend farvizén most mégis nagy nyertese lehet a sztorinak.

Arról van szó, hogy a kevésbé "divatos" félvezetők kínálata olyan szűkössé vált, hogy a globális memóriacchip-ipar egyes elemzők szerint egy szuperciklusba léphet, mivel a gyártók kétségbeesetten töltik fel a készleteiket.

Még mielőtt belemennénk, hogy miről van szó, érdemes tisztázni néhány fogalmat. A HBM, vagyis a nagy sávszélességű memória (High Bandwidth Memory) egy fejlett, 3D-ben egymásra rétegzett memória, amelyet elsősorban AI-chipekben, GPU-kban és adatközpontokban használnak, mert rendkívül gyors és energiahatékony, ugyanakkor drága és bonyolult a gyártása. Ezzel szemben a nem-HBM, vagy hagyományos DRAM (pl. DDR5, LPDDR) síkban elrendezett, olcsóbb, általános célú memória, amelyet számítógépekben, szerverekben és okostelefonokban alkalmaznak.

High-end chipek kellenek az AI-hoz

Az egész onnan indul, hogy a ChatGPT 2022 novemberi megjelenése után elindult a generatív AI őrület, amivel párhuzamosan világszerte megindultak az adatközpont-építések. Hogy ezt a piaci lehetőséget kihasználják, a memóriacchip-gyártók egyre több kapacitásukat kezdték el az olyan nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) gyártása fordítani, amelyeket például az Nvidia AI-chipkészleteinek építéséhez használnak.

Ez magával hozta, hogy kevesebb kapacitás jut a nem-HBM chipek gyártására.

Ráadásul a kínai riválisok — mint a CXMT — alacsonyabb fejlettségű chipjei fokozzák a versenyhelyzetet, ami arra késztette Dél-Korea memóriachip-gyártókat, a Samsungot és a SK Hynix-et (amelyek a globális DRAM-piac mintegy 70%-át uralják), hogy még gyorsabban álljanak át a high-end chipek chipek gyártására.

Talán nem kell részletezni, hogy mekkora piaci lehetőséget jelent ezeknek a cégeknek a mesterséges intelligencia, elég csak az utóbbi időben bejelentett technológiai tranzakciókra gondolni a chipgyártás vagy az adatközpontok területén. A nagy tech-cégek, köztük az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms, az Microsoft és a CoreWeave várhatóan idén mintegy 400 milliárd dollárt költenek AI-infrastrukturára.

A gyengébb chipekre is nagy a kereslet

De miközben a nagy gyártók rohannak, hogy kapacitásaikat az high end memóriachipek gyártására állítsák át, elindult a hagyományos adatközpontok, valamint a személyi számítógépek csereciklusa, ráadásul a telefoneladások is a vártnál erősebben alakulnak, így most ott tartunk,

hogy kínálati hiány alakult ki a nem-HBM memóriachipek piacán, az árak pedig elszálltak.

Az elmúlt egy-két hónapban óriási keresletnövekedés volt. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan és vadul történtek az események. Határozottan zajlik a kapkodás, és hamarosan durvább lesz a helyzet. Gyakran dupla vagy háromszoros rendeléseket adnak le, ahogy sok múltbéli hiány idején láttuk

— mondta Tobey Gonnerman, a félvezetők disztribúciójával foglalkozó Fusion Worldwide elnöke a Reutersnek.

A hagyományos adatközpont-üzemeltetők elkezdték frissíteni vagy lecserélni a 2017–2018-as boom idején vásárolt szervereiket.

Hat-nyolc hónappal ezelőtt még dúskáltak a DDR5 szervermemóriában. Most viszont a DDR5 szervermodulok átlagos eladási ára meredeken emelkedik. Ez nyilván zene a Micron, a Hynix és a Samsung füleinek

— mondta Gonnerman.

Elszálltak az árak, apadnak a készletek

A TechInsights adatai szerint a különféle alkalmazásokban használatos DRAM spot-ára szeptemberben csaknem háromszorosára ugrott az egy évvel korábbihoz képest, miután áprilisban még alig 4%-kal nőtt.

Eközben a készletszintek egyre csak apadnak, az aktuális negyedévben átlagosan nyolc heti DRAM-chip készlettel rendelkeznek a cégek, míg egy évvel ezelőtt tíz hét, 2023 elején pedig még 31 hét volt ez a szám.

Jeff Kim, a dél-koreai KB Securities vezető elemzője arra számít,

hogy ha a jelenlegi áremelkedés folytatódik, a nem-HBM memóriachipek profitabilitása jövőre akár magasabb is lehet, mint a HBM-eké.

Kim a 2025. július–szeptemberi időszakban a Samsung commodity DRAM-jaira körülbelül 40%-os, a HBM-jeire pedig 60%-os operatív marzsot becsült.

Lassan a fogyasztók is érezhetik

A dráguló chip-árak veszélyeztetik a fogyasztói elektronikai és szervergyártók már amúgy is növekvő költségeit, amelyeket az amerikai vámok, és a kínai ritkaföldfém-export korlátozásából száramazó ellásái láncbeli problémák is súlyosbítanak.

Mostanában, ilyen súlyos DRAM-hiány mellett, egyre inkább aggódunk

— mondta Miller Chang, a tajvani ipari PC-gyártó Advantech elnöke.

Néhányan a költségnyomást ráterhelik a fogyasztókra. A brit személyi számítógép-készítő Raspberry Pi, például a hónap elején áremelést jelentett be azzal az indokkal,

hogy a memóriaárak tavalyhoz képest nagyjából 120%-kal magasabbak.

Most már eljutottunk arra a pontra, hogy egy részét át kell hárítanunk

— mondta a cég vezérigazgatója, Eben Upton.

A nem-HBM chipek javuló profitabilitása hozzájárult ahhoz, hogy a memóriacchip-gyártók részvényei idén raliztak: a Samsung árfolyama több mint 80%-kal nőtt, míg az SK Hynix és Micron részvényei közel 165%-kal és 125%-kal emelkedtek. Tajvani memóriagyártók és memória-modul cégek részvényei is ugrásszerűen emelkedtek az elmúlt hónapban a DDR4-hiány miatt.

d1ugwhk2

A befektetőknek azonban óvatosnak kell lenniük: a jelenlegi helyzetben egyszerre van erős növekedési lehetőség és kockázat. Ha például a kereslet lelassul (pl. az AI beruházások nem nőnek tovább az elképzeltek szerint), vagy a gyártás gyorsan bővül, akkor a nagyon magas árrések nem feltétlenül fenntarthatók.

A beszállítói oldalnak (pl. szerver- és PC-gyártók, modulgyártók) áremelkedéssel kell szembenézniük, amelyet vagy áthárítanak a végfogyasztóra, vagy csökkentett marzsok mellett működnek. A Raspberry Pi esete jelzi, hogy a fogyasztói készülékek árát már érinti a memória-árnövekedés.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a chipipar ezen szegmensében valóban új szuperciklus indulna el. Egyesek szerint ez a kifejezés túlzás, és az iparág egy klasszikus hiánnyal küzd, amely rendszerint egy-két évig tart.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

