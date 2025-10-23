Szárnyal a Volvo: 40 százalékot ugrott a részvényeinek ára

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Geely Holding kínai tulajdonában álló Volvo Cars 6,4 milliárd svéd koronás (mintegy 680 millió dolláros) eredményt ért el a július–szeptemberi időszakban,

ami jelentősen meghaladta

az elemzői konszenzust és az egy évvel korábbi 5,8 milliárd koronát. Az EBIT-marzs 7,4 százalékra nőtt az előző év azonos időszakának 6,2 százalékáról.

A cég részvényei csütörtök délelőtt már 41 százalékos emelkedést is elértek, mielőtt mérsékelt korrekció kezdődött, így a vállalat

négyéves tőzsdei történetének legnagyobb egynapos árfolyamugrását produkálta.

A vállalat közleménye szerint a javuló eredmény főként egy nagyszabású, 18 milliárd koronás költségcsökkentési programnak, valamint egyszeri tételeknek köszönhető.

Egy nehéz piaci környezetben is szilárd harmadik negyedéves eredményt értünk el, a költség- és készpénzmenedzsment-intézkedéseink pedig működnek

- fogalmazott Håkan Samuelsson vezérigazgató.

A cégvezető hozzátette: „Szeptemberben visszatértünk a mérsékelt értékesítési növekedéshez, és most gyorsítjuk a tisztán elektromos autóink (BEV) értékesítését. Teljes mértékben ütemterv szerint haladunk a januárban induló EX60 modell bevezetésével, amely a legfontosabb és legnépszerűbb elektromos szegmensben versenyez majd.”

A Volvo a következő negyedévre is pozitív hatásokat vár a költségcsökkentési programtól, ugyanakkor óvatos kilátásokat fogalmazott meg: a vállalat szerint a rövid távú kilátásokat makrogazdasági kockázatok, az erősödő árverseny, valamint az amerikai importvámok hatásai nehezíthetik.

