Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának

Donald Trump hivatalosan is kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance alapítójának,
akit korábban elítéltek, mert nem tudta megakadályozni, hogy bűnözők a kriptotőzsdét illegális pénzmozgásokra használják, többek között gyermekbántalmazáshoz, kábítószer-kereskedelemhez és terrorizmushoz köthető ügyekben.
Zhao korábban már kérte Trump kegyelmét, és szoros kapcsolatban áll a World Liberty Financial nevű kriptovállalattal, amelyet Trump és fiai, Eric és Donald Jr. alapítottak szeptemberben.
Trump tavaly több mint 57 millió dollárt keresett a cégen keresztül, amely USD1 néven dollárhoz kötött stabilcoint is bevezetett.
Egy arab emírségekbeli befektetési alap 2 milliárd dollárnyi USD1-et használ fel, hogy részesedést vásároljon a Binance-ben. Zhao nyilvánosan is megerősítette, hogy kérte az elnöki kegyelmet, amely eltörölheti az ítéletét. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a Biden-adminisztráció politikai indíttatásból indított eljárást Zhao ellen, és nem voltak konkrét csalási vádak vagy azonosítható áldozatok.
Zhao tavaly a bíróságon elismerte hibáját, és bűntudatát fejezte ki amiatt, hogy nem tartotta be a pénzmosás elleni szabályokat.
Címlapkép forrása: David Ryder/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nem várt mellékhatása jelent meg az AI-nak, amit hamarosan a pénztárcánkon is megérezhetünk
Érdekes folyamatokat indított el a mesterséges intelligencia.
Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét
A spekulációs tőke új célpontokat keres.
Kína leállítja az orosz olaj vásárlását az amerikai szankciók miatt
Fájhat Moszkvának a lépés.
Megvan, miről szól Kína következő ötéves terve
Az állami média jelentette be.
Amikor utoljára ilyen történt, majdnem 20% esés jött az USA-ban
Mi van veled carry trade?
Addig tüntettek az elnökválasztás eredményei miatt, míg lekapcsolták az internetet egy országban
Jelentős és tartós fennakadásokat észlelnek.
Kamatot vágott a török jegybank, így 40% alá mentek
Még mindig az egekben a kamat.
Luxuscikk lett a narancslé, de most éppen csökken az ára
Az online árfigyelő szerint októberben olcsóbb lett egy doboz.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod