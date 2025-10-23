Trump kegyelmet adott a Binance alapítójának

Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance alapítójának, aki a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét hozta létre, és börtönbüntetését töltötte pénzmosás-megelőzési mulasztások miatt.

Donald Trump hivatalosan is kegyelmet adott Changpeng Zhao-nak, a Binance alapítójának,

akit korábban elítéltek, mert nem tudta megakadályozni, hogy bűnözők a kriptotőzsdét illegális pénzmozgásokra használják, többek között gyermekbántalmazáshoz, kábítószer-kereskedelemhez és terrorizmushoz köthető ügyekben.

Zhao korábban már kérte Trump kegyelmét, és szoros kapcsolatban áll a World Liberty Financial nevű kriptovállalattal, amelyet Trump és fiai, Eric és Donald Jr. alapítottak szeptemberben.

Trump tavaly több mint 57 millió dollárt keresett a cégen keresztül, amely USD1 néven dollárhoz kötött stabilcoint is bevezetett.

Egy arab emírségekbeli befektetési alap 2 milliárd dollárnyi USD1-et használ fel, hogy részesedést vásároljon a Binance-ben. Zhao nyilvánosan is megerősítette, hogy kérte az elnöki kegyelmet, amely eltörölheti az ítéletét. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a Biden-adminisztráció politikai indíttatásból indított eljárást Zhao ellen, és nem voltak konkrét csalási vádak vagy azonosítható áldozatok.

Zhao tavaly a bíróságon elismerte hibáját, és bűntudatát fejezte ki amiatt, hogy nem tartotta be a pénzmosás elleni szabályokat.

Címlapkép forrása: David Ryder/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ