Új lendületet kapott a luxusipar: a világ egyik legnagyobb divatóriása meglepő eredményekkel zárta a negyedévet

A Gucci-t, Saint Laurent-et és Balenciagát is birtokló Kering
3,42 milliárd eurós negyedéves árbevételt ért el,
ami 5 százalékos éves csökkenést jelent, de meghaladta az elemzők által várt 3,31 milliárd eurót - számolt be a CNBC.
A Kering részvényei idén mintegy 33 százalékkal emelkedtek, miután a luxusszektorban általános fellendülés indult a LVMH vártnál jobb eredményei nyomán. Hozzá kell tenni, hogy a cég legfontosabb márkája, a Gucci, 14 százalékos visszaesést mutatott - azonban ez éles javulás a második negyedévhez képest, amikor 25 százalékos zuhanást regisztráltak. A menedzsment szerint a kisebb divatházak erős teljesítménye enyhítette a fő márka gyengélkedését.
A vezérigazgató, Luca de Meo közleményében úgy fogalmazott:
A harmadik negyedév egyértelmű javulást mutat, de még mindig elmarad a piac egészétől. Ez csak megerősíti eltökéltségünket, hogy minden területen dolgozzunk a csoport megújításán.
A vállalat célja, hogy visszanyerje a divatpiacon korábbi pozícióját, és ennek részeként értékesíti szépségipari üzletágát a L’Oréalnak 4,7 milliárd dollárért, hogy csökkentse adósságát és a divatportfólióra koncentrálhasson.
A jelentés szerint a valutaárfolyam-mozgások 5 százalékponttal rontották a bevételi számokat, de a menedzsment stabil bruttó árrést és működési költségszintet tart fenn. A Deutsche Bank a kedvezőbb eladási trendekre reagálva 3,4 százalékkal
300 euróra emelte a Kering célárfolyamát,
miközben a részvény a kereskedés során 340 euró fölött járt.
Az elemzők szerint a mostani eredmények megerősítik a Kering fordulatának első jeleit, különösen a Gucci-nál, ahol az elmúlt 18 hónapban megújított táska- és bőráru-kollekciók, valamint a 2026-ra tervezett Demna-inspirálta ready-to-wear vonal adhat új lendületet az értékesítésnek.
Ugyanakkor az elemzők szerint a vállalat előtt továbbra is kihívások állnak: a gucci-márka gyengülő kereslete, az árnövekedések és a kereskedelmi feszültségek még mindig bizonytalanná teszik a kilátásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
