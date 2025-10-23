Újabb nagy dobásra készülhetnek Trumpék - Felrobbantak a sztárrészvények

Úgy tűnik, hogy a Trump adminisztrációnak megtetszett a kínai modell, és egy gazdaságpolitikai irányváltás jöhet, amelyben az amerikai kormány aktívabb szerepet vállalna a stratégiai jelentőségű iparágakban. Most egy újabb nagy deal körvonalazódik, ennek hatására egy egész szektor részvényei szálltak el. Mutatjuk az izgalmas befektetési lehetőségeket! Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Trump mozgatja a piacokat

Ahhoz már hozzászokhattunk, hogy ha Donald Trump fontos bejelentést tesz, annak akár durva tőkepiaci hatásai is lehetnek.

Emlékezhetünk még idén április másodikára, amikor Trump bemutatta azokat a vámtarifákat, amikkel a világ több mint 180 országát sújtotta volna. Hatalmas volt az ijedség, nagy esés volt a részvény, a nyersanyag és a kripto eszközök piacán is, a világ egyik legfontosabb részvényindexe, az S&P 500 3 nap alatt 15 százalékot esett,

és ez volt az az időszak, amikor például az OTP 3 nap leforgása alatt elveszítette az értékének a negyedét.