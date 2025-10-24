Fontos adat érkezik ma az Egyesült Államokból - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében emelkedések látszanak, a Nikkei 1,5 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az olajár a tegnapi nagy emelkedést követően ma lefelé korrigál, a WTI 0,4 százalékos, a brent 0,3 százalékos mínuszban van.
Mi várható makro fronton?
Ma biztosan mozgalmas napunk lesz annak ellenére is, hogy itthon nem lesz munkanap. Délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében amerikai inflációs adat érkezik. Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van.
A várakozások szerint az infláció az előző havi 2,9%-ról 3,1%-ra nőhet, míg a maginfláció maradhat 3,1%.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 734,61
|0,3%
|1,7%
|1,0%
|9,8%
|9,9%
|64,9%
|S&P 500
|6 738,44
|0,6%
|1,6%
|1,2%
|14,6%
|16,2%
|94,4%
|Nasdaq
|25 097,42
|0,9%
|1,8%
|2,1%
|19,4%
|25,1%
|114,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 641,61
|-1,4%
|0,8%
|6,9%
|21,9%
|27,7%
|106,8%
|Hang Seng
|25 967,98
|0,7%
|0,3%
|-0,7%
|29,5%
|25,1%
|4,2%
|CSI 300
|4 606,34
|0,3%
|-0,3%
|1,9%
|17,1%
|15,9%
|-2,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 207,79
|0,2%
|-0,3%
|2,5%
|21,6%
|24,9%
|91,4%
|CAC
|8 225,78
|0,2%
|0,5%
|4,5%
|11,4%
|9,7%
|67,5%
|FTSE
|9 578,57
|0,7%
|1,5%
|3,9%
|17,2%
|16,0%
|63,4%
|FTSE MIB
|42 381,93
|0,4%
|0,0%
|-0,2%
|24,0%
|22,1%
|119,8%
|IBEX
|15 792,2
|0,1%
|0,9%
|4,2%
|36,2%
|33,1%
|129,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 182,8
|0,0%
|1,1%
|5,4%
|31,3%
|41,1%
|209,6%
|ATX
|4 670,13
|1,0%
|-0,1%
|0,6%
|27,5%
|31,3%
|112,9%
|PX
|2 336,59
|-0,3%
|-1,8%
|1,3%
|32,7%
|42,5%
|170,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 870
|0,0%
|0,8%
|8,0%
|42,3%
|65,0%
|206,6%
|Mol
|2 756
|0,0%
|-0,1%
|1,9%
|1,0%
|4,7%
|70,1%
|Richter
|10 430
|0,0%
|2,1%
|4,0%
|0,3%
|-4,5%
|53,7%
|Magyar Telekom
|1 796
|0,0%
|-0,2%
|-2,1%
|41,0%
|65,1%
|416,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,44
|5,3%
|7,1%
|-2,1%
|-13,8%
|-12,5%
|57,4%
|Brent
|66,02
|5,4%
|8,0%
|-2,4%
|-11,7%
|-11,9%
|57,8%
|Arany
|4 144,2
|2,6%
|-2,9%
|9,7%
|57,9%
|52,9%
|118,1%
|Devizák
|EURHUF
|389,8750
|0,3%
|0,2%
|0,0%
|-5,2%
|-3,4%
|6,6%
|USDHUF
|335,6940
|0,2%
|0,7%
|1,6%
|-15,5%
|-10,3%
|8,7%
|GBPHUF
|447,7451
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|-10,0%
|-7,3%
|11,5%
|EURUSD
|1,1614
|0,0%
|-0,5%
|-1,5%
|12,2%
|7,8%
|-1,9%
|USDJPY
|151,8900
|0,0%
|0,7%
|2,8%
|-3,4%
|-0,7%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3323
|-0,2%
|-0,8%
|-1,5%
|6,4%
|2,9%
|2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 111
|2,3%
|1,8%
|-1,7%
|16,7%
|65,3%
|750,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,98
|1,2%
|0,7%
|-2,6%
|-12,9%
|-5,9%
|373,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,54
|0,7%
|0,4%
|-6,3%
|7,3%
|9,7%
|-542,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|-0,1%
|0,0%
|3,5%
|-0,4%
|187,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
