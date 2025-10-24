  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett az IBM: nagyot ugrott az AMD árfolyama
Az IBM közölte, hogy a kvantumszámítógépekhez kulcsfontosságú kvantumhibajavító algoritmusát képes lesz innentől már széles körben elérhető, AMD által gyártott chipeken is képes futtatni, amely jelentős lépés a nagy teljesítményű kvantumszámítógépek kereskedelmi hasznosítása felé.
A kvantumszámítógépek, a hagyományos, bitekkel operáló számítógépek helyett szuperpozícióra képes qubiteket használnak olyan feladatokra, amelyek megoldása a hagyományos technológiákkal akár évezredekbe is telhetne. A qubitek azonban hajlamosak a gyakori hibákra, amelyek miatt jelenleg a kvantumtechnológia még nem elég stabil a mindennapi használathoz.

Az IBM júniusban közölte, hogy olyan algoritmust fejlesztett, amely a kvantumchipek mellett futva képes kezelni ezeket a hibákat. Egy, a Reuters által látott, hétfőn megjelenő tanulmány szerint a vállalat ezeket

az algoritmusokat valós időben futtatja egy AMD által gyártott, úgynevezett mezőre programozható kapumátrix (FPGA) típusú chipen.

A hírre az AMD részvényárfolyama több mint 6,5%-ot ugrott a mai nap folyamán.

Forrás: Reuters

