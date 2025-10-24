Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében emelkedések látszanak, a Nikkei 1,5 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékot emelkedett.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Az olajár a tegnapi nagy emelkedést követően ma lefelé korrigál, a WTI 0,4 százalékos, a brent 0,3 százalékos mínuszban van.

Mi várható makro fronton?

Ma biztosan mozgalmas napunk lesz annak ellenére is, hogy itthon nem lesz munkanap. Délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében amerikai inflációs adat érkezik. Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van.

A várakozások szerint az infláció az előző havi 2,9%-ról 3,1%-ra nőhet, míg a maginfláció maradhat 3,1%.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 46 734,61 0,3% 1,7% 1,0% 9,8% 9,9% 64,9% S&P 500 6 738,44 0,6% 1,6% 1,2% 14,6% 16,2% 94,4% Nasdaq 25 097,42 0,9% 1,8% 2,1% 19,4% 25,1% 114,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 48 641,61 -1,4% 0,8% 6,9% 21,9% 27,7% 106,8% Hang Seng 25 967,98 0,7% 0,3% -0,7% 29,5% 25,1% 4,2% CSI 300 4 606,34 0,3% -0,3% 1,9% 17,1% 15,9% -2,4% Európai részvényindexek DAX 24 207,79 0,2% -0,3% 2,5% 21,6% 24,9% 91,4% CAC 8 225,78 0,2% 0,5% 4,5% 11,4% 9,7% 67,5% FTSE 9 578,57 0,7% 1,5% 3,9% 17,2% 16,0% 63,4% FTSE MIB 42 381,93 0,4% 0,0% -0,2% 24,0% 22,1% 119,8% IBEX 15 792,2 0,1% 0,9% 4,2% 36,2% 33,1% 129,1% Régiós részvényindexek BUX 104 182,8 0,0% 1,1% 5,4% 31,3% 41,1% 209,6% ATX 4 670,13 1,0% -0,1% 0,6% 27,5% 31,3% 112,9% PX 2 336,59 -0,3% -1,8% 1,3% 32,7% 42,5% 170,7% Magyar blue chipek OTP 30 870 0,0% 0,8% 8,0% 42,3% 65,0% 206,6% Mol 2 756 0,0% -0,1% 1,9% 1,0% 4,7% 70,1% Richter 10 430 0,0% 2,1% 4,0% 0,3% -4,5% 53,7% Magyar Telekom 1 796 0,0% -0,2% -2,1% 41,0% 65,1% 416,8% Nyersanyagok WTI 62,44 5,3% 7,1% -2,1% -13,8% -12,5% 57,4% Brent 66,02 5,4% 8,0% -2,4% -11,7% -11,9% 57,8% Arany 4 144,2 2,6% -2,9% 9,7% 57,9% 52,9% 118,1% Devizák EURHUF 389,8750 0,3% 0,2% 0,0% -5,2% -3,4% 6,6% USDHUF 335,6940 0,2% 0,7% 1,6% -15,5% -10,3% 8,7% GBPHUF 447,7451 0,0% -0,1% 0,3% -10,0% -7,3% 11,5% EURUSD 1,1614 0,0% -0,5% -1,5% 12,2% 7,8% -1,9% USDJPY 151,8900 0,0% 0,7% 2,8% -3,4% -0,7% 44,9% GBPUSD 1,3323 -0,2% -0,8% -1,5% 6,4% 2,9% 2,1% Kriptovaluták Bitcoin 110 111 2,3% 1,8% -1,7% 16,7% 65,3% 750,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 1,2% 0,7% -2,6% -12,9% -5,9% 373,6% 10 éves német állampapírhozam 2,54 0,7% 0,4% -6,3% 7,3% 9,7% -542,0% 10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% -0,1% 0,0% 3,5% -0,4% 187,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

