Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Vegyes mozgás az európai tőzsdéken
A német DAX 0,14 százalékos, a brit FTSE 100 0,12 százalékos pluszban, a francia CAC 40 viszont 0,36 százalékos esésben van péntek délután.
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt
Az elemzői várakozásoknál enyhébb szeptemberi inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból, ami megnyugtathatja a piacokat, miután az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a félelmek egy újabb árnyomás-hullám kialakulásáról. A Federal Reserve ugyanakkor továbbra is kényes egyensúlyozásra van kárhoztatva: miközben a gazdasági lassulás a kamatcsökkentések folytatását indokolná, az árstabilitás még nem tekinthető biztosnak. A helyzetet az energiaárak újabb emelkedése is bonyolíthatja, ami könnyen újraélesztheti az inflációs kockázatokat az év utolsó hónapjaiban. – derül ki az Egyesült Államok statisztikai hivatalának jelentéséből.
Esésben az európai részvényindexek
A német DAX 0,2 százalékos, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban van péntek délelőtt. A brit FTSE 100 minimális, egytized százalék alatti esésben van.
„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja
A Trump-kormányzat olyan tervet készít elő, amely szinte az összes amerikai part menti vízterületet megnyitná új tengeri olajfúrások számára – írja a Bloomberg.
Vegyes nyitás az európai tőzsdéken
A német DAX 0,2 százalékos pluszban, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban nyitott péntek reggel. A brit FTSE 100 minimális pluszban van.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében emelkedések látszanak, a Nikkei 1,5 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az olajár a tegnapi nagy emelkedést követően ma lefelé korrigál, a WTI 0,4 százalékos, a brent 0,3 százalékos mínuszban van.
Mi várható makro fronton?
Ma biztosan mozgalmas napunk lesz annak ellenére is, hogy itthon nem lesz munkanap. Délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében amerikai inflációs adat érkezik. Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van.
A várakozások szerint az infláció az előző havi 2,9%-ról 3,1%-ra nőhet, míg a maginfláció maradhat 3,1%.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 734,61
|0,3%
|1,7%
|1,0%
|9,8%
|9,9%
|64,9%
|S&P 500
|6 738,44
|0,6%
|1,6%
|1,2%
|14,6%
|16,2%
|94,4%
|Nasdaq
|25 097,42
|0,9%
|1,8%
|2,1%
|19,4%
|25,1%
|114,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 641,61
|-1,4%
|0,8%
|6,9%
|21,9%
|27,7%
|106,8%
|Hang Seng
|25 967,98
|0,7%
|0,3%
|-0,7%
|29,5%
|25,1%
|4,2%
|CSI 300
|4 606,34
|0,3%
|-0,3%
|1,9%
|17,1%
|15,9%
|-2,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 207,79
|0,2%
|-0,3%
|2,5%
|21,6%
|24,9%
|91,4%
|CAC
|8 225,78
|0,2%
|0,5%
|4,5%
|11,4%
|9,7%
|67,5%
|FTSE
|9 578,57
|0,7%
|1,5%
|3,9%
|17,2%
|16,0%
|63,4%
|FTSE MIB
|42 381,93
|0,4%
|0,0%
|-0,2%
|24,0%
|22,1%
|119,8%
|IBEX
|15 792,2
|0,1%
|0,9%
|4,2%
|36,2%
|33,1%
|129,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 182,8
|0,0%
|1,1%
|5,4%
|31,3%
|41,1%
|209,6%
|ATX
|4 670,13
|1,0%
|-0,1%
|0,6%
|27,5%
|31,3%
|112,9%
|PX
|2 336,59
|-0,3%
|-1,8%
|1,3%
|32,7%
|42,5%
|170,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 870
|0,0%
|0,8%
|8,0%
|42,3%
|65,0%
|206,6%
|Mol
|2 756
|0,0%
|-0,1%
|1,9%
|1,0%
|4,7%
|70,1%
|Richter
|10 430
|0,0%
|2,1%
|4,0%
|0,3%
|-4,5%
|53,7%
|Magyar Telekom
|1 796
|0,0%
|-0,2%
|-2,1%
|41,0%
|65,1%
|416,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,44
|5,3%
|7,1%
|-2,1%
|-13,8%
|-12,5%
|57,4%
|Brent
|66,02
|5,4%
|8,0%
|-2,4%
|-11,7%
|-11,9%
|57,8%
|Arany
|4 144,2
|2,6%
|-2,9%
|9,7%
|57,9%
|52,9%
|118,1%
|Devizák
|EURHUF
|389,8750
|0,3%
|0,2%
|0,0%
|-5,2%
|-3,4%
|6,6%
|USDHUF
|335,6940
|0,2%
|0,7%
|1,6%
|-15,5%
|-10,3%
|8,7%
|GBPHUF
|447,7451
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|-10,0%
|-7,3%
|11,5%
|EURUSD
|1,1614
|0,0%
|-0,5%
|-1,5%
|12,2%
|7,8%
|-1,9%
|USDJPY
|151,8900
|0,0%
|0,7%
|2,8%
|-3,4%
|-0,7%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3323
|-0,2%
|-0,8%
|-1,5%
|6,4%
|2,9%
|2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 111
|2,3%
|1,8%
|-1,7%
|16,7%
|65,3%
|750,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,98
|1,2%
|0,7%
|-2,6%
|-12,9%
|-5,9%
|373,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,54
|0,7%
|0,4%
|-6,3%
|7,3%
|9,7%
|-542,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|-0,1%
|0,0%
|3,5%
|-0,4%
|187,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön
Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap.
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet
Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van. A piac egyik része lassuló növekedést áraz, a másik pedig az infláció miatt aggódik. Mutatjuk, milyen lehet az adat, és elgondolkodunk a várható hatásokról is.
