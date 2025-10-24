  • Megjelenítés
Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék
Üzlet

Kijött a hét legfontosabb adata – Mutatjuk, hogyan reagálnak a tőzsdék

Portfolio
A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Vegyes mozgás az európai tőzsdéken

A német DAX 0,14 százalékos, a brit FTSE 100 0,12 százalékos pluszban, a francia CAC 40 viszont 0,36 százalékos esésben van péntek délután.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt

Az elemzői várakozásoknál enyhébb szeptemberi inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból, ami megnyugtathatja a piacokat, miután az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a félelmek egy újabb árnyomás-hullám kialakulásáról. A Federal Reserve ugyanakkor továbbra is kényes egyensúlyozásra van kárhoztatva: miközben a gazdasági lassulás a kamatcsökkentések folytatását indokolná, az árstabilitás még nem tekinthető biztosnak. A helyzetet az energiaárak újabb emelkedése is bonyolíthatja, ami könnyen újraélesztheti az inflációs kockázatokat az év utolsó hónapjaiban. – derül ki az Egyesült Államok statisztikai hivatalának jelentéséből.

Tovább a cikkhez
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt
Megosztás

Esésben az európai részvényindexek

A német DAX 0,2 százalékos, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban van péntek délelőtt. A brit FTSE 100 minimális, egytized százalék alatti esésben van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja

A Trump-kormányzat olyan tervet készít elő, amely szinte az összes amerikai part menti vízterületet megnyitná új tengeri olajfúrások számára – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja
Megosztás

Vegyes nyitás az európai tőzsdéken

A német DAX 0,2 százalékos pluszban, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban nyitott péntek reggel. A brit FTSE 100 minimális pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében emelkedések látszanak, a Nikkei 1,5 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az olajár a tegnapi nagy emelkedést követően ma lefelé korrigál, a WTI 0,4 százalékos, a brent 0,3 százalékos mínuszban van.

Mi várható makro fronton?

Ma biztosan mozgalmas napunk lesz annak ellenére is, hogy itthon nem lesz munkanap. Délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében amerikai inflációs adat érkezik. Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van.

A várakozások szerint az infláció az előző havi 2,9%-ról 3,1%-ra nőhet, míg a maginfláció maradhat 3,1%.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 734,61 0,3% 1,7% 1,0% 9,8% 9,9% 64,9%
S&P 500 6 738,44 0,6% 1,6% 1,2% 14,6% 16,2% 94,4%
Nasdaq 25 097,42 0,9% 1,8% 2,1% 19,4% 25,1% 114,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 641,61 -1,4% 0,8% 6,9% 21,9% 27,7% 106,8%
Hang Seng 25 967,98 0,7% 0,3% -0,7% 29,5% 25,1% 4,2%
CSI 300 4 606,34 0,3% -0,3% 1,9% 17,1% 15,9% -2,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 207,79 0,2% -0,3% 2,5% 21,6% 24,9% 91,4%
CAC 8 225,78 0,2% 0,5% 4,5% 11,4% 9,7% 67,5%
FTSE 9 578,57 0,7% 1,5% 3,9% 17,2% 16,0% 63,4%
FTSE MIB 42 381,93 0,4% 0,0% -0,2% 24,0% 22,1% 119,8%
IBEX 15 792,2 0,1% 0,9% 4,2% 36,2% 33,1% 129,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 182,8 0,0% 1,1% 5,4% 31,3% 41,1% 209,6%
ATX 4 670,13 1,0% -0,1% 0,6% 27,5% 31,3% 112,9%
PX 2 336,59 -0,3% -1,8% 1,3% 32,7% 42,5% 170,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 870 0,0% 0,8% 8,0% 42,3% 65,0% 206,6%
Mol 2 756 0,0% -0,1% 1,9% 1,0% 4,7% 70,1%
Richter 10 430 0,0% 2,1% 4,0% 0,3% -4,5% 53,7%
Magyar Telekom 1 796 0,0% -0,2% -2,1% 41,0% 65,1% 416,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,44 5,3% 7,1% -2,1% -13,8% -12,5% 57,4%
Brent 66,02 5,4% 8,0% -2,4% -11,7% -11,9% 57,8%
Arany 4 144,2 2,6% -2,9% 9,7% 57,9% 52,9% 118,1%
Devizák              
EURHUF 389,8750 0,3% 0,2% 0,0% -5,2% -3,4% 6,6%
USDHUF 335,6940 0,2% 0,7% 1,6% -15,5% -10,3% 8,7%
GBPHUF 447,7451 0,0% -0,1% 0,3% -10,0% -7,3% 11,5%
EURUSD 1,1614 0,0% -0,5% -1,5% 12,2% 7,8% -1,9%
USDJPY 151,8900 0,0% 0,7% 2,8% -3,4% -0,7% 44,9%
GBPUSD 1,3323 -0,2% -0,8% -1,5% 6,4% 2,9% 2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 111 2,3% 1,8% -1,7% 16,7% 65,3% 750,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 1,2% 0,7% -2,6% -12,9% -5,9% 373,6%
10 éves német állampapírhozam 2,54 0,7% 0,4% -6,3% 7,3% 9,7% -542,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% -0,1% 0,0% 3,5% -0,4% 187,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Meglepő fordulat: most nem azért fordul el a világ Amerikától, amiért gondolnád

Hat hónapon belül újra 400-ig gyengülhet a forint az euróval szemben – megszólaltak az elemzők

Változik a BUX index összetétele

Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön
Megosztás

Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van. A piac egyik része lassuló növekedést áraz, a másik pedig az infláció miatt aggódik. Mutatjuk, milyen lehet az adat, és elgondolkodunk a várható hatásokról is.

Tovább a cikkhez
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2204764870-egészség-életmód-erdő-fitnesz-futás-kirándulás-nyár-szabadidő-természet
Portfolio signature
Tömegesen fordulnak el a kijelzőktől a fiatalok, mutatunk hat részvényt, amivel megjátszhatjuk
Pénzcentrum
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility