Pozitívban zártak az amerikai tőzsdék, a hét legfontosabb adatközlését követően
Pozitívban zártak az amerikai tőzsdék, a hét legfontosabb adatközlését követően

Portfolio
A magyar tőzsde ma zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap. Délután megérkezett a várva várt szeptemberi amerikai inflációs adat: az elemzők által várt 3,1 százalékosnál kicsit enyhébb, 3,0 százalékos pénzromlást mértek. A vezető amerikai részvényindexek pozitívban kezdték a napot, a lendület pedig kitartott egészen estig. A Dow 1, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,2%-kal került feljebb a pénteki kereskedés során, napközben pedig mindhárom index új csúcsra tört.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Pozitívban zártak a főbb amerikai részvényindexek

A várva várt inflációs adat mai közzététele után emelkedtek a főbb amerikai részvényindexek. A Dow 1%-kal került feljebb a pénteki kereskedés folyamán, és először zárt 47 ezer pont felett (47 207,12). Az S&P 500 0,8, míg a Nasdaq 1,2%-kal emelkedett, a nap folyamán pedig mindhárom fontos index új napközbeni történelmi csúcsot ért el.

Tovább emelkedik Amerika

A mai kedvező inflációs adatot követően emelkedésben vannak a vezető amerikai tőzsdeindexek. A Dow 1,15%-kos pluszban van a kereskedési idő végéhez közeledve. Az S&P 500 árfolyama 0,96%, a Nasdaq pedig 1,28%-ot emelkedett eddig a mai nap folyamán.

Fontos bejelentést tett az IBM: nagyot ugrott az AMD árfolyama

Az IBM közölte, hogy a kvantumszámítógépekhez kulcsfontosságú kvantumhibajavító algoritmusát képes lesz innentől már széles körben elérhető, AMD által gyártott chipeken is képes futtatni, amely jelentős lépés a nagy teljesítményű kvantumszámítógépek kereskedelmi hasznosítása felé.

Fontos bejelentést tett az IBM: nagyot ugrott az AMD árfolyama
Pozitívban zártak a főbb európai tőzsdék, a párizsi CAC stagnált

Ugyan a magyar tőzsde ma zárva tartott, a főbb európai tőzsdéken zavartalanul a folyt a kereskedés, és második napja emelkedtek a ma a főbb tőzsdeindexek. A pénteki kereskedés során a londoni FTSE 0,70%-kal, a német DAX pedig 0,13%-kal került feljebb. A francia CAC a délutáni enyhe esést követően kapaszkodni kezdett, így végül változatlan szinten zárta a napot.

Rekordon az S&P 500 az amerikai inflációs adat után

A vártnál jobb amerikai inflációs adat után továbbra is jó hangulatban vannak az amerikai tőzsdék. Az S&P 500 már most rekordot ért el, jelenleg 0,85%-os pluszban van. A Dow Jones a 0,8 százalékos szintet ostromolja, a Nasdaq pedig valamivel 1 százalékos plusz fölött van.

Rekordot döntött az amerikai gazdaság októberben, miközben a vállalatok készletei elszálltak

Az amerikai gazdaság lendületesen indította a negyedik negyedévet, az S&P beszerzésimenedzser-indexek többsége többhavi csúcsra emelkedett. Ugyanakkor az exportmegrendelések visszaestek, a vállalati bizalom gyengült, és a gyárakban egyre nagyobb készletek halmozódtak fel.

Tovább a cikkhez
Rekordot döntött az amerikai gazdaság októberben, miközben a vállalatok készletei elszálltak
Így áll az olaj, a gáz és az arany

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 16 centtel (0,24 százalékkal), 66,15 dollárra nőtt.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, novemberi jegyzésében 1,44 százalékkal csökkent az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 31,98 eurón állt délután fél négykor.

Az amerikai kereskedés kezdetekor az arany határidős jegyzése 4127,34 dolláron állt unciánként, 0,44 százalékos (18,26 dolláros) csökkenéssel.

arany
Pluszban kezdtek az amerikai tőzsdék

A vártnál jobb szeptemberi amerikai inflációs adat után pluszban nyitottak az amerikai részvényindexek. A Dow Jones 0,6 százalékos, az S&P 500 0,5 százalékos, a Nasdaq 0,8 százalékos pluszban van.

tőzsde délután
Vegyes mozgás az európai tőzsdéken

A német DAX 0,14 százalékos, a brit FTSE 100 0,12 százalékos pluszban, a francia CAC 40 viszont 0,36 százalékos esésben van péntek délután.

Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt

Az elemzői várakozásoknál enyhébb szeptemberi inflációs adat érkezett az Egyesült Államokból, ami megnyugtathatja a piacokat, miután az elmúlt hetekben egyre erősebbek voltak a félelmek egy újabb árnyomás-hullám kialakulásáról. A Federal Reserve ugyanakkor továbbra is kényes egyensúlyozásra van kárhoztatva: miközben a gazdasági lassulás a kamatcsökkentések folytatását indokolná, az árstabilitás még nem tekinthető biztosnak. A helyzetet az energiaárak újabb emelkedése is bonyolíthatja, ami könnyen újraélesztheti az inflációs kockázatokat az év utolsó hónapjaiban. – derül ki az Egyesült Államok statisztikai hivatalának jelentéséből.

Tovább a cikkhez
Megjött az a hír az Egyesült Államokból, amire mindenki aggódva várt
Esésben az európai részvényindexek

A német DAX 0,2 százalékos, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban van péntek délelőtt. A brit FTSE 100 minimális, egytized százalék alatti esésben van.

„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja

A Trump-kormányzat olyan tervet készít elő, amely szinte az összes amerikai part menti vízterületet megnyitná új tengeri olajfúrások számára – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
„Fúrj, bébi, fúrj!” – Olyan lépésre készül Trump, amivel a saját pártját is megoszthatja
Vegyes nyitás az európai tőzsdéken

A német DAX 0,2 százalékos pluszban, a francia CAC40 0,6 százalékos mínuszban nyitott péntek reggel. A brit FTSE 100 minimális pluszban van.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel többségében emelkedések látszanak, a Nikkei 1,5 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,3 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az olajár a tegnapi nagy emelkedést követően ma lefelé korrigál, a WTI 0,4 százalékos, a brent 0,3 százalékos mínuszban van.

Mi várható makro fronton?

Ma biztosan mozgalmas napunk lesz annak ellenére is, hogy itthon nem lesz munkanap. Délelőtt az európai beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében amerikai inflációs adat érkezik. Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van.

A várakozások szerint az infláció az előző havi 2,9%-ról 3,1%-ra nőhet, míg a maginfláció maradhat 3,1%.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 734,61 0,3% 1,7% 1,0% 9,8% 9,9% 64,9%
S&P 500 6 738,44 0,6% 1,6% 1,2% 14,6% 16,2% 94,4%
Nasdaq 25 097,42 0,9% 1,8% 2,1% 19,4% 25,1% 114,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 641,61 -1,4% 0,8% 6,9% 21,9% 27,7% 106,8%
Hang Seng 25 967,98 0,7% 0,3% -0,7% 29,5% 25,1% 4,2%
CSI 300 4 606,34 0,3% -0,3% 1,9% 17,1% 15,9% -2,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 207,79 0,2% -0,3% 2,5% 21,6% 24,9% 91,4%
CAC 8 225,78 0,2% 0,5% 4,5% 11,4% 9,7% 67,5%
FTSE 9 578,57 0,7% 1,5% 3,9% 17,2% 16,0% 63,4%
FTSE MIB 42 381,93 0,4% 0,0% -0,2% 24,0% 22,1% 119,8%
IBEX 15 792,2 0,1% 0,9% 4,2% 36,2% 33,1% 129,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 182,8 0,0% 1,1% 5,4% 31,3% 41,1% 209,6%
ATX 4 670,13 1,0% -0,1% 0,6% 27,5% 31,3% 112,9%
PX 2 336,59 -0,3% -1,8% 1,3% 32,7% 42,5% 170,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 870 0,0% 0,8% 8,0% 42,3% 65,0% 206,6%
Mol 2 756 0,0% -0,1% 1,9% 1,0% 4,7% 70,1%
Richter 10 430 0,0% 2,1% 4,0% 0,3% -4,5% 53,7%
Magyar Telekom 1 796 0,0% -0,2% -2,1% 41,0% 65,1% 416,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,44 5,3% 7,1% -2,1% -13,8% -12,5% 57,4%
Brent 66,02 5,4% 8,0% -2,4% -11,7% -11,9% 57,8%
Arany 4 144,2 2,6% -2,9% 9,7% 57,9% 52,9% 118,1%
Devizák              
EURHUF 389,8750 0,3% 0,2% 0,0% -5,2% -3,4% 6,6%
USDHUF 335,6940 0,2% 0,7% 1,6% -15,5% -10,3% 8,7%
GBPHUF 447,7451 0,0% -0,1% 0,3% -10,0% -7,3% 11,5%
EURUSD 1,1614 0,0% -0,5% -1,5% 12,2% 7,8% -1,9%
USDJPY 151,8900 0,0% 0,7% 2,8% -3,4% -0,7% 44,9%
GBPUSD 1,3323 -0,2% -0,8% -1,5% 6,4% 2,9% 2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 111 2,3% 1,8% -1,7% 16,7% 65,3% 750,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 1,2% 0,7% -2,6% -12,9% -5,9% 373,6%
10 éves német állampapírhozam 2,54 0,7% 0,4% -6,3% 7,3% 9,7% -542,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% -0,1% 0,0% 3,5% -0,4% 187,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön

Csökkenéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek, a befektetők a vállalati gyorsjelentések mellett a kereskedelmi háborús híreket emésztgetik. A Tesla zárás után közzétett gyorsjelentése nem talált kedvező fogadtatásra, az olaj pedig az újabb amerikai szankciós csomag hírére nagyot ugrott. A magyar tőzsde ma és holnap zárva tart, legközelebb csak hétfőn lesz kereskedés, az európai és az amerikai piacokon viszont a megszokott rendben zajlik a kereskedés, a fontosabb piacokon sehol sem lesz szünnap.

Tovább a cikkhez
Emelkedtek a tőzsdék, ugrott az olajár csütörtökön
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

Hiába van kormányzati leállás az USA-ban, egy speciális döntésnek köszönhetően közzéteszik a szeptemberi inflációt. A tét óriási. A Fed kamatot csökkent egy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben, miközben az inflációval sincs minden rendben, és a befektetők türelme fogyóban van. A piac egyik része lassuló növekedést áraz, a másik pedig az infláció miatt aggódik. Mutatjuk, milyen lehet az adat, és elgondolkodunk a várható hatásokról is.

Tovább a cikkhez
Ha ez az infláció rosszul sikerül, valaki padlóra kerülhet

