Hét új városba jelentett be repülőjáratot a Budapest Airport
Üzlet

Rekordszámú ülőhelykapacitással indítja a téli menetrendet a Budapest Airport. Az izgalmas új úti célok és a frekvencianövelés bővítik az utazási lehetőségeket, és hozzájárulnak a beutazó turizmus növekedéséhez – közölte a társaság.

Újdonságokkal és a meglévő járatok frekvenciájának bővítésével köszönt be az október végén induló téli szezon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok:

  • az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát,
  • a Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe,
  • a Ryanair Marrákesbe,
  • a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat.

Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest-Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd.

A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal érhető majd el Budapestről. A népszerű úticélok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.

2025-ben januártól augusztusig így is több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5%-kal többet, mint az előző téli szezonban.

Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest-Toronto járatát. 2026-ban a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.

Címlapkép forrása: Portfolio

