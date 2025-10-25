  • Megjelenítés
Ilyen időnk lesz vasárnap
Ilyen időnk lesz vasárnap

MTI
Vasárnap az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű - jelentette a Hungaromet.

Időjárási helyzet Európában

A kontinens legnagyobb részén az Északi-tenger feletti középponttal elhelyezkedő ciklon alakítja az időjárást, ezért változékony, szeles idő a jellemző. Hullámzó frontrendszere mentén borult az ég, és sokfelé esik az eső. Csendesebb, nyugodtabb időjárás Európa északkeleti harmadán, illetve a Balkán-félszigeten van. A ciklon déli oldalán, a mérsékelt, illetve a szubtrópusi légtömeg határán peremciklon alakul ki, amely vasárnap estig hazánk időjárását is meghatározza.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Nyugat felől vastagabb, zártabb felhőzet érkezik, estefelé már több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Az éjszaka második felében nagyobbrészt megszűnik a csapadék, a felhőzet is csökken.

Vasárnap az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, napközben a nyugati, északnyugati szél élénkülhet meg kevés helyen.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 9 fok között alakul, de a hosszabb ideig derült, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10, 16 fok között várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

