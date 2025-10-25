  • Megjelenítés
Kartellgyanúba keveredtek az osztrák sífelszerelés-gyártók
Üzlet

Kartellgyanúba keveredtek az osztrák sífelszerelés-gyártók

MTI
Az uniós versenyhivatal kartellezés gyanújával vizsgálatot indított számos osztrák sífelszerelés-gyártó cég ellen.

A Blizzard után - az Oberösterreichische Nachrichten és a Salzburger Nachrichten osztrák lap szombati közlése szerint - a Fischer és az Atomic is megerősítette a házkutatásokat. A sífelszerelés-szektorban működő vállalatoknál kartelljogi aggályok miatt végzett "látogatások" már csütörtökön ismertté váltak.

Az elsőként megvizsgált Blizzard anyavállalata, a Tecnica Group hangsúlyozta, hogy "meggyőződésük szerint mindig a hatályos törvényekkel teljes összhangban jártak el", és az érintett hatóságoknak azonnal "korlátlan együttműködést" ajánlottak fel.

A Fischer Sports szintén megerősítette, "hogy jelenleg az Európai Bizottság vizsgálatot folytat", írta szombaton az Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) és az Salzburger Nachrichten. A cég "teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal" - áll a közleményben.

Az OÖN szerint az Altenmarktban székhellyel rendelkező Atomic is közölte, hogy "vizsgálat tárgyát képezi".

Az EU-nyomozókat a illetékes nemzeti versenyhatóság tisztviselői kísérték. A vizsgálat különös aktualitást nyer az alpesi sí világkupa szezonjának megkezdése miatt, mivel az érintett cégek a sífelszerelés-ágazat kulcsszereplői.

Az Európai Unió versenyhatósága hétfőn tett bejelentést arról, hogy több osztrák sífelszerelés-gyártó cégnél előzetes házkutatásokat tartanak kartellgyanú miatt.

A 2025. október 20-i EU Bizottsági sajtóközlemény szerint "az Európai Bizottság jelenleg olyan váratlan ellenőrzéseket tart több sífelszereléseket gyártó cégnél, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy megsértették az EU kartelljogszabályait, amelyek tiltják a kartelleket és a korlátozó üzleti gyakorlatokat. Ezek az ellenőrzések nem feltételezik előzetesen a jogsértést, és céljuk a versenyszabályok betartásának biztosítása."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
légitársaság-budapest-airport-repülés-repülőtér-utazás-járatkésés
Üzlet
Hét új városba jelentett be repülőjáratot a Budapest Airport
Pénzcentrum
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility