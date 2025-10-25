A McDonald's gyorsétterem-lánc több éves előkészítés után Kiskunfélegyházán is megvetheti a lábát. A "Félegyháza Rólad Szól" közösségi oldalon megjelent információk szerint a vállalat a város központjában, a Móra tér egyik beépítetlen területén tervezi új egységének létrehozását, Kiskunhalas után így a térség újabb városában jelenne meg.
A félegyházi képviselő-testület október 30-án, zárt ülésen tárgyal a szóban forgó telek bérbeadásáról. A részletek egyelőre nem nyilvánosak, mivel az előterjesztést a városatyák nem nyilvános formában vitatják meg.
A gyorsétterem érkezésének híre erősen megosztotta a helyi közvéleményt.
Míg sokan üdvözlik az új vendéglátóhely megnyitását, mások feleslegesnek tartják azt. A kritikusok között vannak, akik a már működő helyi éttermek jövőjét féltik, mások egészségügyi aggályokat fogalmaztak meg, különösen a fiatalok táplálkozási szokásaival kapcsolatban.
A helyszínválasztást is többen kifogásolták, szerintük inkább az autópálya közelében lenne célszerű felépíteni az éttermet. Néhányan azt nehezményezték, hogy a lakosság véleményét nem kérték ki az ügyben, és népszavazást javasoltak a kérdésben.
A támogatók elsősorban a város számára befolyó iparűzési adóbevételeket és a munkahelyteremtést emelik ki pozitívumként.
Különösen a diákmunka-lehetőségek bővülését üdvözlik sokan, mivel a városban jelenleg kevés ilyen álláslehetőség áll rendelkezésre, miközben a diákok részéről jelentős az igény.
